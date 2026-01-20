Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Mumbai »
  • Mumbai News Pressure On Csmt Will Be Reduced Due To The Expansion Of This Platform The Local Service Of 15 Coaches Will Be Doubled

Mumbai Local : CSMT स्थानकावरील ‘या’ प्लॅटफॉर्मच्या विस्तार, 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यात होणार वाढ

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक ६ चा विस्तार मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल, ज्यामुळे १५ डब्यांच्या लोकल गाड्या तेथून धावू शकतील.

Updated On: Jan 20, 2026 | 06:45 PM
CSMT स्थानकावरील 'या' प्लॅटफॉर्मच्या विस्तार, 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यात होणार वाढ

CSMT स्थानकावरील 'या' प्लॅटफॉर्मच्या विस्तार, 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यात होणार वाढ

Follow Us:
Follow Us:

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक ६ चा विस्तार मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल, ज्यामुळे १५ डब्यांच्या लोकल गाड्या तेथून धावू शकतील. सध्या १५ डब्यांच्या लोकल गाड्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक ७ वरून धावतात, ज्या दररोज २२ सेवा देतात. तथापि, प्लॅटफॉर्म क्रमांक ६ पूर्ण झाल्यानंतर, या सेवांची संख्या दुप्पट होईल. हे लक्षात घ्यावे की रेल्वेने प्लॅटफॉर्म ७ च्या कुर्ला टोकावरील जवळजवळ ४० वर्षे जुनी जीर्ण इमारत पाडली आहे आणि ती प्लॅटफॉर्म १८ कडे हलवत आहे, ज्यामुळे स्टेशन विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पीक अवर रिलीफ

रेल्वे अधिकाऱ्याच्या मते, सुरुवातीच्या टप्प्यात १५ डब्यांचे दोन नवीन रॅक येतील. प्रत्येक रॅक दररोज सरासरी १० ते १२ फेऱ्या करतो. याचा अर्थ असा की दोन नवीन रॅक जोडल्याने १५ डब्यांच्या लोकल ट्रेनची संख्या ४० ते ४४ फेऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकते. यामुळे गर्दीच्या वेळी होणारी गर्दी कमी होईलच, परंतु प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि प्रवास आजच्यापेक्षा सोपा होईल. वाढलेली क्षमता प्रवाशांच्या संख्येला चांगल्या प्रकारे हाताळेल, विशेषतः सीएसएमटी-कुर्ला आणि सीएसएमटी-ठाणे कॉरिडॉरवर.

Central Railway : प्रवाशांनो कृपया लक्ष द्या ! मध्य रेल्वेच्या 18 स्थानकात आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष

पिट लाईन विस्तार देखील आवश्यक

दरम्यान, रेल्वेला वाढीव सेवेसह देखभालीबाबत आव्हानांचा सामना करावा लागतो. सध्या, कुर्ला कार शेडमध्ये फक्त एकच पिट लाईन आहे, जिथे १५ डब्यांच्या लोकल ट्रेनची देखभाल केली जाते. १५ डब्यांच्या रॅकची संख्या वाढत असताना, पिट लाईनवर दबाव देखील वाढेल. त्यामुळे, मार्च २०२६ पूर्वी कारशेडमधील अतिरिक्त पिट लाईनचा विस्तार पूर्ण करणे आवश्यक असेल.

टप्प्याटप्प्याने काम पूर्ण करायचे आहे

अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही सर्व कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जातील जेणेकरून कामकाजात कोणताही अडथळा येणार नाही. पूर्ण झाल्यानंतर, सीएसएमटीची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल आणि प्रवाशांना चांगल्या, जलद आणि अधिक सुलभ लोकल गाड्यांचा फायदा होईल.

६६ कोच जोडले जातील

स्टेशन विस्ताराच्या कामांमुळे सेवा न वाढवता क्षमता वाढते. सीएसएमटी येथील प्लॅटफॉर्म १ च्या विस्तारामुळे १५-१२ कोच लोकल गाड्यांच्या २२, एकूण ६६ कोच लोकल गाड्यांची क्षमता वाढेल. यासोबतच, इतर ३४ स्थानकांच्या विस्ताराचे काम देखील केले जात आहे, त्यापैकी २४ स्थानकांचे काम पूर्ण झाले आहे.

मोठी बातमी! कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे मध्य रेल्वे विस्कळीत; घरी जायच्या वेळेस मुंबईकरांचे प्रचंड हाल

Web Title: Mumbai news pressure on csmt will be reduced due to the expansion of this platform the local service of 15 coaches will be doubled

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 06:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक
1

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण
2

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण

आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू
3

आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू

Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती
4

Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

Jan 22, 2026 | 06:30 PM
‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Jan 22, 2026 | 06:29 PM
थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Jan 22, 2026 | 06:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM