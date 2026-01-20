Mumbai Local : CSMT स्थानकावरील ‘या’ प्लॅटफॉर्मच्या विस्तार, 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यात होणार वाढ

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक ६ चा विस्तार मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल, ज्यामुळे १५ डब्यांच्या लोकल गाड्या तेथून धावू शकतील. सध्या १५ डब्यांच्या लोकल गाड्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक ७ वरून धावतात, ज्या दररोज २२ सेवा देतात. तथापि, प्लॅटफॉर्म क्रमांक ६ पूर्ण झाल्यानंतर, या सेवांची संख्या दुप्पट होईल. हे लक्षात घ्यावे की रेल्वेने प्लॅटफॉर्म ७ च्या कुर्ला टोकावरील जवळजवळ ४० वर्षे जुनी जीर्ण इमारत पाडली आहे आणि ती प्लॅटफॉर्म १८ कडे हलवत आहे, ज्यामुळे स्टेशन विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रेल्वे अधिकाऱ्याच्या मते, सुरुवातीच्या टप्प्यात १५ डब्यांचे दोन नवीन रॅक येतील. प्रत्येक रॅक दररोज सरासरी १० ते १२ फेऱ्या करतो. याचा अर्थ असा की दोन नवीन रॅक जोडल्याने १५ डब्यांच्या लोकल ट्रेनची संख्या ४० ते ४४ फेऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकते. यामुळे गर्दीच्या वेळी होणारी गर्दी कमी होईलच, परंतु प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि प्रवास आजच्यापेक्षा सोपा होईल. वाढलेली क्षमता प्रवाशांच्या संख्येला चांगल्या प्रकारे हाताळेल, विशेषतः सीएसएमटी-कुर्ला आणि सीएसएमटी-ठाणे कॉरिडॉरवर.
दरम्यान, रेल्वेला वाढीव सेवेसह देखभालीबाबत आव्हानांचा सामना करावा लागतो. सध्या, कुर्ला कार शेडमध्ये फक्त एकच पिट लाईन आहे, जिथे १५ डब्यांच्या लोकल ट्रेनची देखभाल केली जाते. १५ डब्यांच्या रॅकची संख्या वाढत असताना, पिट लाईनवर दबाव देखील वाढेल. त्यामुळे, मार्च २०२६ पूर्वी कारशेडमधील अतिरिक्त पिट लाईनचा विस्तार पूर्ण करणे आवश्यक असेल.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही सर्व कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जातील जेणेकरून कामकाजात कोणताही अडथळा येणार नाही. पूर्ण झाल्यानंतर, सीएसएमटीची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल आणि प्रवाशांना चांगल्या, जलद आणि अधिक सुलभ लोकल गाड्यांचा फायदा होईल.
स्टेशन विस्ताराच्या कामांमुळे सेवा न वाढवता क्षमता वाढते. सीएसएमटी येथील प्लॅटफॉर्म १ च्या विस्तारामुळे १५-१२ कोच लोकल गाड्यांच्या २२, एकूण ६६ कोच लोकल गाड्यांची क्षमता वाढेल. यासोबतच, इतर ३४ स्थानकांच्या विस्ताराचे काम देखील केले जात आहे, त्यापैकी २४ स्थानकांचे काम पूर्ण झाले आहे.