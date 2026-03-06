Mumbai Crime News: मुंबई लोकलमधील ‘सिरियल’ चेन स्नॅचरला बेड्या; विकलांग डब्याचा वापर करून महिलांना लुटणारा सराईत चोरटा जेरबंद

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परवेज अब्दुल अहद खान (वय २९) असे या आरोपीचे नाव असून, तो ठाण्याच्या मुंब्रा येथील राहणारा आहे. सदर आरोपी लोकल ट्रेनच्या विकलांग डब्याशेजारी असलेल्या महिलांच्या डब्यातून प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिने खेचून पळ काढायचा. परवेज हा ओळख पटू नये म्हणून चेहऱ्याला मास्क, आणि चोरी करून पळून जाण्यासाठी खास स्पोर्ट शूज वापरत असल्याची माहिती लोहमार्ग पोलिसांनी दिली आहे.
Crime News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘एमडी’चा विळखा! ९६ लाखांचे ड्रग्ज जप्त; महाविद्यालयीन विद्यार्थी टार्गेटवर
२९ जानेवारी रोजी रात्री सुमारे ८.४० वाजता ६० वर्षीय कीर्तिमाला वराडकर या आपल्या पतीसमवेत अप छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) स्लो लोकलच्या हँडीकॅप डव्यातून प्रवास करत होत्या. गाडी परेल-करी रोड स्थानकादरम्यान सिग्नलवर मंदावली असता शेजारी बसलेल्या परवेझने त्यांच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावले. त्यानंतर आरोपीने चालत्या गाडीतून पटरीवर उडी मारत अंधाराचा फायदा घेत पळ काढला. या प्रकरणी दादर लोहमार्ग पोलिसांनी तपास केला व आरोपीला अटक केली.