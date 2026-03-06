Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mumbai Crime News: मुंबई लोकलमधील 'सिरियल' चेन स्नॅचरला बेड्या; विकलांग डब्याचा वापर करून महिलांना लुटणारा सराईत चोरटा जेरबंद

मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये महिलांच्या गळ्यातील दागिने चोरणाऱ्या परवेज खानला लोहमार्ग पोलिसांनी अटक केली आहे. दादर, ठाणे, वाशी आणि डोंबिवली रेल्वे पोलिसांत त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत.

Updated On: Mar 06, 2026 | 03:51 PM
मुंबई लोकलमधील 'सिरियल' चेन स्नॅचरला बेड्या

मुंबई लोकलमधील 'सिरियल' चेन स्नॅचरला बेड्या (Photo Credit- X_

  • मुंबई लोकलमधील ‘सिरियल’ चेन स्नॅचरला बेड्या
  • विकलांग डब्याचा वापर करून महिलांना लुटणारा सराईत चोरटा जेरबंद
मुंबई: विकलांग डब्यातून महिलांच्या सोनसाखळी चोरी करणाऱ्या चोरट्याला लोहमार्ग पोलिसांनी अटक केली आहे. या आरोपी विरोधात दादर, ठाणे, वाशी, डोंबिवली आणि बोरिवली रेल्वे स्थानकावरील लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात सोनसाखळी चोरीचे अनेक गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या आरोपीला लोहमार्ग पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली असून, आरोपीकडून तब्बल ७ लाख ९० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत.

ओळख लपवण्यासाठी मास्क आणि स्पोर्ट शूज

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परवेज अब्दुल अहद खान (वय २९) असे या आरोपीचे नाव असून, तो ठाण्याच्या मुंब्रा येथील राहणारा आहे. सदर आरोपी लोकल ट्रेनच्या विकलांग डब्याशेजारी असलेल्या महिलांच्या डब्यातून प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिने खेचून पळ काढायचा. परवेज हा ओळख पटू नये म्हणून चेहऱ्याला मास्क, आणि चोरी करून पळून जाण्यासाठी खास स्पोर्ट शूज वापरत असल्याची माहिती लोहमार्ग पोलिसांनी दिली आहे.

Crime News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘एमडी’चा विळखा! ९६ लाखांचे ड्रग्ज जप्त; महाविद्यालयीन विद्यार्थी टार्गेटवर

एक घटना आणि आरोपी पोलिसांच्या अटकेत

२९ जानेवारी रोजी रात्री सुमारे ८.४० वाजता ६० वर्षीय कीर्तिमाला वराडकर या आपल्या पतीसमवेत अप छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) स्लो लोकलच्या हँडीकॅप डव्यातून प्रवास करत होत्या. गाडी परेल-करी रोड स्थानकादरम्यान सिग्नलवर मंदावली असता शेजारी बसलेल्या परवेझने त्यांच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावले. त्यानंतर आरोपीने चालत्या गाडीतून पटरीवर उडी मारत अंधाराचा फायदा घेत पळ काढला. या प्रकरणी दादर लोहमार्ग पोलिसांनी तपास केला व आरोपीला अटक केली.

Published On: Mar 06, 2026 | 03:51 PM

