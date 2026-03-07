Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स

Top Live Stories - खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर ही दुसरी महत्त्वाची पोस्ट आहे. १ मार्च रोजी त्यांच्या मृत्यूच्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर कुराणातील एक पवित्र श्लोक शेअर करण्यात आला होता.

Updated On: Mar 07, 2026 | 09:47 AM
LIVE
Maharashtra Breaking News Updates Today: दक्षिण अमेरिकेत वायूसेनेचे विमान कोसळले; 15 जणांचा मृत्यू

Maharashtra Breaking News Updates Today:

  • 07 Mar 2026 09:52 AM (IST)

    07 Mar 2026 09:52 AM (IST)

    ट्रम्प यांचा इराणविरुद्ध ‘धर्मयुद्ध प्लॅन’?

    US Iran War News in Marathi : वॉशिंग्टन : सध्या मध्यपूर्वेत अमेरिका आणि इराणमध्ये तीव्र संघर्षाचे वातावरण आहे. याच वेळी इराणशी युद्धादरम्यान अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन येथील ओव्हल ऑफिसमध्ये एक घटना घडली आहे. ज्याने संपूर्ण जगाला हादरवून टाकले आहे. ओव्हल ऑफिसमध्ये एक प्रार्थना करण्यात आली होती. या प्रार्थनेमुळे डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) इराणविरुद्ध धर्मयुद्ध छेडण्याच्या तयारीत आहेत का असा प्रश्न लोकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

  • 07 Mar 2026 09:47 AM (IST)

    07 Mar 2026 09:47 AM (IST)

    Iran-US War: युद्धासाठी ट्रम्प यांची तिसरी सामर्थ्यशाली युद्धनौका सज्ज

    USS George H.W. Bush deployed to Iran 2026 : अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण या युद्धाचा (US-Israel Iran War) आज आठवा दिवस असून हे युद्ध आता निर्णायक वळणावर पोहोचले आहे. इराणवर दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी आपली सर्वात मोठी शक्ती म्हणजेच ‘यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश’ ही तिसरी विमानवाहू युद्धनौका (Aircraft Carrier) इराणच्या समुद्रकिनाऱ्याकडे रवाना केली आहे. २००३ मधील इराक युद्धानंतर अमेरिकेने एकाच वेळी तीन युद्धनौका युद्धभूमीवर तैनात करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, ज्यामुळे युद्धाचा भडका अधिक उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

  • 07 Mar 2026 09:42 AM (IST)

    07 Mar 2026 09:42 AM (IST)

    ट्रम्प यांचा इराणविरुद्ध 'धर्मयुद्ध प्लॅन'?

    US Iran War News in Marathi : वॉशिंग्टन : सध्या मध्यपूर्वेत अमेरिका आणि इराणमध्ये तीव्र संघर्षाचे वातावरण आहे. याच वेळी इराणशी युद्धादरम्यान अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन येथील ओव्हल ऑफिसमध्ये एक घटना घडली आहे. ज्याने संपूर्ण जगाला हादरवून टाकले आहे. ओव्हल ऑफिसमध्ये एक प्रार्थना करण्यात आली होती. या प्रार्थनेमुळे डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) इराणविरुद्ध धर्मयुद्ध छेडण्याच्या तयारीत आहेत का असा प्रश्न लोकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

  • 07 Mar 2026 09:42 AM (IST)

    07 Mar 2026 09:42 AM (IST)

    भारतात अडकलेल्या वेस्ट इंडिजच्या खेळाडूने क्रिस्टियानो रोनाल्डोकडे केली मदतीची याचना

    अहमदाबादच्या मैदानावर विश्वचषक 2026 चा शेवटचा सामना भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यामध्ये होणार आहे. अनेक संघ जे विश्वचषकातून बाहेर झाले आहेत, ते संघ मायदेशी परतले आहेत आणि सुपर 8 चे काही संघ अजूनही भारतामध्येच अडकले आहेत. यामध्ये वेस्ट इंडिजचा संघ देखील आहे. वेस्ट इंडिजचा २०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील प्रवास १ मार्च रोजी संपला, जेव्हा त्यांना ‘व्हर्च्युअल क्वार्टर फायनल’मध्ये टीम इंडियाकडून पराभव पत्करावा लागला आणि ते स्पर्धेतून बाहेर पडले.

  • 07 Mar 2026 09:37 AM (IST)

    07 Mar 2026 09:37 AM (IST)

    UPSC परीक्षेत भाजप नेत्याचा मुलगा एकांश ढुल देशात तिसरा

    पंचकुला (वृत्तसंस्था): केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) नागरी सेवा परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून, हरियाणातील पंचकुला येथील एकांश ढुल याने देशात तिसरा क्रमांक पटकावत सुवर्णयशाची नोंद केली आहे. भाजप नेते कृष्ण ढुल यांचा मुलगा असलेल्या एकांशच्या या यशाने संपूर्ण हरियाणा राज्याची मान अभिमानाने उंचावली आहे. एकांश ढुल याचे हे यश सहजासहजी मिळालेले नाही. गेल्या आठ वर्षांपासून तो अत्यंत जिद्दीने आणि एकाग्रतेने या परीक्षेची तयारी करत होता. अनेक वर्षांची प्रतीक्षा आणि सततची मेहनत यांच्या जोरावर त्याने हे शिखर गाठले आहे. त्याच्या या कामगिरीमुळे ढुल कुटुंबात सध्या आनंदाचे आणि उत्सवाचे वातावरण आहे.

  • 07 Mar 2026 09:32 AM (IST)

    07 Mar 2026 09:32 AM (IST)

    अमेरिकेच्या दुटप्पी पण ‘फायदेशीर’ निर्णयाने जग अवाक

    US waiver for India Russian oil 2026 : मध्यपूर्वेतील इराण आणि इस्रायल (US-Israel Iran War) यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण युद्धामुळे जगावर आता तेल संकटाचे सावट पसरले आहे. युद्धाला आठ दिवस उलटून गेले असून दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य केल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने भारताच्या बाजूने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. भारताला रशियाकडून ( Russian oil ) तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची तात्पुरती परवानगी (Waiver) देण्यात आली आहे.

  • 07 Mar 2026 09:21 AM (IST)

    07 Mar 2026 09:21 AM (IST)

    Iran-Israel War : इराणवर सातत्याने बॉम्बहल्ले सुरुच

    वॉशिंग्टन : पश्चिम आशियात तणाव अजूनही कायम आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेकडून इराणवर सातत्याने हल्ले केले जात आहे. इराणकडून लष्करी तळांवर आणि प्रदेशातील अनेक देशांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांची एक नवीन मालिकाच सुरू केली आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून, इराणमध्ये १३३२ लेबनॉनमध्ये १०० हून अधिक आणि इस्रायलमध्ये जवळजवळ एक डझन लोक मारले गेले आहेत.

  • 07 Mar 2026 09:18 AM (IST)

    07 Mar 2026 09:18 AM (IST)

    पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना'

    मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यातील बळीराजासाठी मोठी घोषणा केली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' जाहीर करण्यात आली असून, याअंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेल्या या योजनेमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत आहे, त्यांना थेट लाभ मिळणार आहे.

  • 07 Mar 2026 09:17 AM (IST)

    07 Mar 2026 09:17 AM (IST)

    बांगलादेशचा विश्वचषकावर बहिष्कार; स्कॉटलंडची 'एंट्री' आणि आता जेतेपदासाठी भारत-न्यूझीलंड भिडणार!

    आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेतून बांगलादेशने सुरक्षेचे कारण पुढे करत अचानक माघार घेतल्याने क्रिकेट विश्वात खळबळ उडाली होती. मात्र, या राजकीय आणि क्रीडा नाट्यानंतर आता ही स्पर्धा अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, क्रिकेटच्या सर्वोच्च 'ट्रॉफी'साठी (Trophy) आता भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात अंतिम लढत होणार आहे.

    विवादाची ठिणगी आणि बहिष्कार

    या वादाची सुरुवात आयपीएलमधील कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) संघातून वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजुर रहमान याला वगळल्यानंतर झाली. या घटनेनंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) भारतात त्यांचे खेळाडू सुरक्षित नसल्याचा दावा केला. बांगलादेशने आपले सामने कोलंबो (श्रीलंका) येथे हलवण्याची मागणी आयसीसीकडे (ICC) केली होती.

  • 07 Mar 2026 09:13 AM (IST)

    07 Mar 2026 09:13 AM (IST)

    इराण-इस्त्रायल युद्धाचा सर्वसामान्यांना पहिला फटका

    नवी दिल्ली : इस्रायल आणि अमेरिकेकडून इराणवर सातत्याने हल्ले केले जात आहे. या हल्ल्यात इराणचे मोठे नुकसान होताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे इराणकडूनही दोन्ही देशांना चोख प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. या हल्ल्याचा भारतावर परिणाम होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. असे असतानाच आता घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ६० रुपयांनी वाढ झाली आहे. या वाढीनंतर, दिल्लीत १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. ७ मार्चपासून नवीन दर लागू झाला आहे.

  • 07 Mar 2026 09:10 AM (IST)

    07 Mar 2026 09:10 AM (IST)

    Goa Tour Package : आता स्वस्तात करा गोव्याची सफर

    भारतीय रेल्वे प्रवाशांसाठी विविध टूर पॅकेज उपलब्ध करून देत असते. अशाच एका बजेट फ्रेंडली टूर पॅकेजद्वारे आता तुम्हाला कमी खर्चात गोवा फिरण्याची संधी मिळत आहे. या पॅकेजमध्ये प्रवाशांना अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत. पॅकेजची फी तुलनेने कमी असल्यामुळे या टूरमध्ये प्रवास मुख्यतः ट्रेननेच करण्यात येणार आहे.

  • 07 Mar 2026 09:06 AM (IST)

    07 Mar 2026 09:06 AM (IST)

    IND vs NZ: यावेळी 2025 नाही तर 300 पार

    India vs New Zealand, T20 World Cup 2026 Final : टी२० विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना रविवार, ८ मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात होणार आहे. भारताच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे.  पहिल्या उपांत्य सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करून न्यूझीलंडने अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले, तर दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात टीम इंडियाने इंग्लंडचा ७ धावांनी पराभव करून जेतेपदाच्या सामन्यात प्रवेश केला. अंतिम सामन्यासाठी दोन्ही संघ अहमदाबादमध्ये दाखल झाले आहेत.

  • 07 Mar 2026 09:02 AM (IST)

    07 Mar 2026 09:02 AM (IST)

    क्षुल्लक वादातून लहान भावाने केली मोठ्या भावाची हत्या

    बुलढाणा: बुलढाणा येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. सख्ख्या लहान भावानेच मोठ्या भावाची हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. हत्या केल्यानंतर दृश्यम चित्रपटासारखा कट रचण्यात आला होता. पण पोलिसांनी आरोपीचा बनाव उलगडला आणि त्याला अटक केली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. ही घटना बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथे घडली.

  • 07 Mar 2026 08:59 AM (IST)

    07 Mar 2026 08:59 AM (IST)

    Iran-Israel War : भारताचे संभाव्य इंधन संकट तूर्तास टळले

     वॉशिंग्टन : इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या तेल संकटादरम्यान अमेरिकेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेने रशियाला ३० दिवसांसाठी भारताला तेल विकण्याची तात्पुरती सूट दिली आहे. यामुळे अनेक महिन्यांपासून समुद्रात अडकलेल्या रशियन तेल जहाजांना आणि भारतालाही दिलासा मिळेल, ज्यामुळे इंधन संकट कमी होईल. इराण युद्धादरम्यान जागतिक तेल बाजारावरील दबाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेने हे पाऊल उचलले आहे.

WorldWar3: खामेनींच्या निधनानंतर त्यांच्याच ‘X’ अकाऊंटवरून इस्रायलला स्फोटक धमकी

Ayatollah Ali Khamenei death news March 2026 : मध्यपूर्वेतील संघर्ष आता अशा टप्प्यावर पोहोचला आहे जिथे प्रत्येक क्षण विनाशाची चाहूल देत आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी (Ayatollah Ali Khamenei) यांचा २८ फेब्रुवारी रोजी इस्रायल आणि अमेरिकेच्या(US-Israel Iran War) संयुक्त हवाई हल्ल्यात मृत्यू झाल्याची बातमी ताजी असतानाच, त्यांच्या अधिकृत ‘X’ अकाउंटवरून एक अत्यंत भीतीदायक पोस्ट करण्यात आली आहे. या पोस्टने केवळ इस्रायललाच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला हादरवून सोडले आहे.

 

 

Published On: Mar 07, 2026 | 08:55 AM

