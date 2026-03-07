Harshwardhan Sapkal News:’शाब्बास… परंपरा जपली!’ हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शेअर केलेला मोदी-सावरकरांचा ‘तो’ फोटो इंटरनेटवर व्हायरल

Harshwardhan Sapkal and PM Modi: गेल्या काही दिवसांपासून इराण आणि इस्त्रायलमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे इंधन पुरवठा ठप्प होण्याचे संकट भारतावर ओढावले होते. पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी रशियाकडून खनिज तेल (Crude Oil) विकत घेण्याची तात्पुरती परवानगी दिली. त्यावरून आता भारतातही राजकारण तापलं आहे. “भारताने कोणाकडून तेल विकत घ्यायचे, एखाद्या दुसऱ्या देशाचा राष्ट्राध्यक्ष हे कसे सांगू शकतो? भारताला आता प्रत्येक गोष्टीसाठी अमेरिकेची परवानगी घ्यावी लागणार, देशाच्या इतिहासात अशी वेळ कधीची आली नव्हती,” अशा शब्दांत विरोधी पक्षांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करत आहेत.
अमेरिकेने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केल्यानंतर महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (Harshwardhan Sapkal) यांनीही या मुद्द्यावरुन पंतप्रधान मोदी आणि भाजपवर निशाणा साधला आहे. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सोशल मीडियावर पंतप्रधान मोदी आणि सावरकरांचा (Veer Savarkar) एक काल्पनिक फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या पाठीवर ‘तडजोड करणारा’ असा बिल्ला दाखवलाय आणि त्यांच्या हातात अमेरिकेच्या परवानगीचा कागद आहे. विशेष म्हणजे, या फोटोत सावरकर मोदींना “शाब्बास… तुम्ही परंपरा जपली!” असं म्हणताना दाखवलेत. सपकाळ यांची ही पोस्ट आता इंटरनेटवर तुफान व्हायरल होत आहे.
हर्षवर्धन सपकाळ यांची ही फेसबुक पोस्ट तुफान व्हायरल होत आहे. पण भाजप या टीकेला काय उत्तर देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (Maharashtra Politics) दरम्यान, यापूर्वीही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सावरकरांच्या ‘सहा सोनेरी पाने’ या पुस्तकाचा संदर्भ देत त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. सावरकरांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल चुकीचं लिहिल्याचा दावा त्यांनी केला होता. “असं लिहिणारे सावरकर भाजपला कसे चालतात?” असा थेट सवाल सपकाळ यांनी विचारला होता.
सावरकरांनी शिवाजी महाराजांच्या सज्जनपणाला विकृती म्हण्ण्याचे धाडस केल आहे. स्वराज्य स्थापन होणारच होतं. पण कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला त्याप्रकारे शिवाजी महाराज आले, असं सावरकरांनी त्या पुस्तकार लिहीले आहे. असं लिहीणारे सावरकर भाजपला चालतात का, भाजपचे हे धोरण गोंधळ निर्माण करणार आहे. अशी टिका हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली होती