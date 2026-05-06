मुंबई पुन्हा दहशवाद्यांच्या निशाण्यावर? ताज आणि ट्रायडेंट हॉटेलला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी; पोलीस हाय अलर्टवर

मुंबई पोलिसांच्या माहितीनुसार, पोलीस नियंत्रण कक्षाला एक फोन आला, ज्यामध्ये फोन करणाऱ्या व्यक्तीने ‘ताज’ आणि ‘ट्रायडंट’ या दोन्ही हॉटेल्सवर लवकरच दहशतवादी हल्ला होणार असल्याचा दावा केला. ही माहिती मिळताच, मुंबई पोलिसांनी कोणताही विलंब न करता दोन्ही हॉटेल्सभोवतीचा सुरक्षा घेरा (कॉर्डन) अधिक मजबूत केला आणि तो अभेद्य बनवला. घटनास्थळी त्वरित श्वान पथके, बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथके (BDDS) आणि पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला. हॉटेल्सच्या आजूबाजूचा परिसर सील करण्यात आला आणि तिथे कसून शोधमोहीम राबवण्यात आली.
A threatening call was received at the Taj Hotel and Trident Hotel, with the caller claiming that a terrorist attack was imminent at both locations. Following the threat, Mumbai Police were informed and security was immediately heightened. The police traced the caller and… pic.twitter.com/zUEJwXeYDB — IANS (@ians_india) May 6, 2026
धमकीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, पोलिसांच्या तांत्रिक पथकाने त्वरित फोन करणाऱ्या व्यक्तीचा क्रमांक ‘ट्रेस’ करण्यास सुरुवात केली. तपासादरम्यान, फोन करणाऱ्या व्यक्तीचे ठिकाण मुंबईतील ‘सायन’ परिसरात असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी तत्परतेने हालचाल करत सापळा रचला आणि संशयित व्यक्तीला ताब्यात घेतले. पोलिसांनी या आरोपीला ताब्यात घेऊन, पुढील चौकशीसाठी एका गुप्त ठिकाणी हलवले आहे.
सध्या मुंबई पोलीस आणि इतर गुप्तचर यंत्रणा ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीची कसून चौकशी करत आहेत. या धमकीमागे खरोखरच एखादा मोठा दहशतवादी कट रचला गेला होता, की ही केवळ कोणीतरी केलेली खोडसाळपणाची कृती होती, हे शोधण्याचा पोलीस प्रयत्न करत आहेत. आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि त्याचा कोणत्याही संशयास्पद संघटनांशी काही संबंध आहे का, याचीही चौकशी केली जात आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबईतील इतर महत्त्वाची ठिकाणे आणि गर्दीच्या ठिकाणी पोलिसांची गस्त वाढवण्यात आली आहे. पोलिसांनी नागरिकांना घाबरून न जाण्याचे, परंतु सतर्क राहण्याचे आणि कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा व्यक्ती आढळल्यास त्वरित प्रशासनाला कळवण्याचे आवाहन केले आहे.
