Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Mumbai Crime Mumbai Shocked Brother Hires Contract Killers To Murder His Elder Brother Four Accused Arrestedwhat Was The Motive

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

भिवंडीतील शेडगाव येथे जमिनीच्या वादातून सख्ख्या भावानेच मोठ्या भावाच्या हत्येची 10 लाख रुपयांची सुपारी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. पोलिसांनी 200 सीसीटीव्ही फुटेज तपासून मृताचा भाऊ नरेश पाटीलसह चार आरोपींना अटक केली.

Updated On: May 18, 2026 | 08:02 AM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • जमिनीच्या वादातून सख्ख्या भावानेच हत्येची सुपारी दिल्याचा आरोप
  • पोलिसांनी 200 सीसीटीव्ही फुटेज तपासून आरोपींना अटक केली
  • मृताच्या भावासह चार आरोपींनी हत्येची कबुली दिली
मुंबई: मुंबई येथून एक हत्तीची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सख्ख्या भावानेच आपल्या भावाची हत्येची सुपारी देऊन हत्या केल्याची बातमी समोर आली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी चार आरोपींना अटक केली आहे. घडलेली घटना भिवंडी तालुक्यातील शेडगाव येथील आहे.

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

काय नेमकं प्रकरण?

या प्रकरणात हत्या झालेल्या चाळीस वर्षे व्यक्तीचे नाव परेश टोलाराम पाटील असे आहे. 12 मे रोजी पावणे नऊ वाजताच्या सुमारास दुचाकीवरून वसई येथे कामावर परेश जात असताना वाशिंद-अंबाडी रोड शेडगाव फाटा या दरम्यान गाव तलावा जवळ अज्ञात व्यक्तीने हत्या केल्याची माहिती समोर आली होती. अज्ञात व्यक्तीने हत्यार आणि डोक्यावर वार करत गंभीर जखमी करून परेशची हत्या केली होती. याप्रकरणी त्याचा भाऊ नरेश पाटील वय 37 याने हत्येची फिर्याद दिली होती. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करायला सुरुवात केली.

पोलिसांनी 200 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची तपासणी केली असता आणि तांत्रिक विश्लेषणाचे आधारे तपास करून आरोपींनी गुन्हा करताना वापरलेल्या वाहनाचा क्रमांक प्राप्त केला. त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणातील आरोपी राकेश भगवान पाटील, प्रेमजीत मधुकर घरत, दक्षत भानुकांत भोईर सर्व राहणार आगरवाडी केळवा जिल्हा पालघर यांना अटक केली. पोलिसांनी त्यांची सखोल चौकशी केल्यावर आरोपींनी हत्येची कबुली दिली आहे.

या प्रकरणात मृतक परेशाचा सख्खा भाऊ नरेश टोलाराम पाटील यांनी आरोपींना मारण्याची सुपारी दिल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी नरेशला देखील अटक केली असून त्याने हत्तीच्या गुन्ह्याची कबुली दिली.

हत्या करण्यामागचं कारण काय?

नरेशने जमिनीच्या वादातून आपल्या सख्ख्या भावाची हत्तीची सुपारी दिली होती. वृत्त परेश व आरोपी नरेश त्यांची सामायिक शेतजमीन मोठा भाऊ परेशने आपल्या नावे करून घेतली होती. घर सुद्धा त्यांनी आपल्या नावे केले होते. याचाच राग मनात धरून छोटा भाऊ नरेश याने दहा लाख रुपयांची आपल्या भावाच्या हत्येची सुपारी केळवा पालघर येथील गुंडांना दिली होती. आणि त्या गुंड यांनी परेशची हत्या केली. या प्रकरणाने भिवंडी तालुक्यात भीतीचे वातावरण असून पोलीस पुढील कारवाई करत आहे.

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव काय होते?

    Ans: हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव परेश टोलाराम पाटील होते.

  • Que: हत्येमागचे कारण काय होते?

    Ans: सामायिक जमीन आणि घर नावावर केल्याच्या रागातून हत्या घडवल्याचा आरोप आहे.

  • Que: पोलिसांनी आरोपींना कसे पकडले?

    Ans: 200 सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या मदतीने पोलिसांनी आरोपींना अटक केली.

Web Title: Mumbai crime mumbai shocked brother hires contract killers to murder his elder brother four accused arrestedwhat was the motive

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 08:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू
1

Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

Accident: पुण्यात भीषण अपघात! रिक्षा-फॉर्च्यूनरच्या जोरदार धडकेत चालकाचा जागीच मृत्यू
2

Accident: पुण्यात भीषण अपघात! रिक्षा-फॉर्च्यूनरच्या जोरदार धडकेत चालकाचा जागीच मृत्यू

Pune Crime: पुण्यात आणखी एक नसरापूर सारखी घटना; आजोबानेच केला नातीवर अत्याचार
3

Pune Crime: पुण्यात आणखी एक नसरापूर सारखी घटना; आजोबानेच केला नातीवर अत्याचार

Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…
4

Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

May 18, 2026 | 08:02 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

May 18, 2026 | 07:39 AM
International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

May 18, 2026 | 07:30 AM
Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

May 18, 2026 | 07:05 AM
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM