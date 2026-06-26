Sanjay Raut : अयोध्येतील राम मंदिरासाठी शिवसेनेने दिलेली 4 किलो चांदीची वीट बेपत्ता? संजय राऊतांचा गंभीर सवाल

संजय राऊत यांनी म्हटले की, राम मंदिर उभारणीच्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हजारो शिवसैनिक, साधू-संत आणि रामभक्तांच्या उपस्थितीत 1 कोटी रुपयांची देणगी आणि 4 किलो वजनाची पवित्र चांदीची वीट सढळ हाताने दान केली होती. ही वीट राम मंदिर उभारणीसाठी श्रद्धेने अर्पण करण्यात आली होती. मात्र, इतकी वर्षे उलटूनही या चांदीच्या विटीबाबत राम मंदिर ट्रस्टकडून कोणतीही अधिकृत माहिती, पावती किंवा नोंद उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही, असा आरोप राऊत यांनी केला. त्यामुळे ही चांदीची वीट नेमकी कुठे गेली, तिचा वापर कशासाठी करण्यात आला आणि तिची नोंद मंदिराच्या अभिलेखांमध्ये आहे का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
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राऊत यांनी या प्रकरणात पारदर्शकता राखण्याची गरज अधोरेखित करत, मंदिरासाठी भाविक आणि विविध संस्थांनी दिलेल्या देणग्यांची योग्य नोंद आणि माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी आणि संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, संजय राऊत यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय आणि धार्मिक वर्तुळात नव्या चर्चेला तोंड फुटले असून, राम मंदिर ट्रस्टकडून याबाबत काय स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, अयोध्येतील राम मंदिर सध्या देणग्यांच्या चोरीमुळे चर्चेत आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि सुरक्षा व्यवस्था असूनही चोऱ्या कशा होत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. या प्रश्नाचे उत्तर आता समोर आले आहे. एका छुप्या कॅमेऱ्याने मंदिरात सुरू असलेला काळा खेळ उघडकीस आणला आहे. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात, राम मंदिर ट्रस्टशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी बँकेत जमा होणाऱ्या पैशांच्या तपशिलाचे निरीक्षण केले. त्यानंतर, त्यांनी दररोज रिकाम्या होणाऱ्या दानपेट्यांची चौकशी केली, ज्यामुळे चोरीचा संशय आला.
मूळतः, एका दानपेटीत एका वेळी ६ ते ७ लाख रुपये जमा होत असत. मात्र, काही आठवड्यांपासून ५०० रुपयांच्या बंडलांमध्ये घट झाल्याचे दिसून आले. नोटा मोजण्याच्या खोलीत छुपे कॅमेरे लावल्याने संशय अधिकच बळावला. या छुप्या कॅमेऱ्यांमधील एका आठवड्याच्या फुटेजमधून हे उघड झाले की, नोटा मोजण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेले कर्मचारी एक गंभीर खेळ खेळत होते. काही कर्मचारी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासमोर उभे राहत, तर त्यांचा दुसरा साथीदार तयार केलेल्या नोटांच्या बंडलांमधून नोटा चोरून त्या आपल्या कपड्यांमध्ये लपवत असे. मात्र, त्यांची ही चोरी छुप्या कॅमेऱ्यांमध्ये कैद झाली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही चोरी वेगळ्या पद्धतीने केली जात होती. नोटा मोजणारे कर्मचारी प्रत्येक बंडलात अतिरिक्त नोटा टाकत असत. बँकेत पैसे मोजण्याची वेळ आल्यावर, प्रत्येक नोट स्वतंत्रपणे मोजण्याऐवजी, फक्त बंडले मोजली जात आणि एक व्हाउचर तयार केले जात असे. जेव्हा मंदिरातून बँकेत पैसे जमा करण्यासाठी नेले जात, तेव्हा प्रत्येक बंडलातील अतिरिक्त नोटा काढून टाकल्या जात. अशाप्रकारे, रक्कम व्हाउचरशी जुळत असे आणि पैसेही चोरले जात.
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