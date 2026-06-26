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माणुसकीला काळिमा! अंगणवाडी सेविकेने अनाथ चिमुरडीला लाथ मारली अन् पायऱ्यांवरुन…; VIDEO पाहून रक्त उसळेल

Updated On: Jun 26, 2026 | 01:46 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक माणुसकिला काळिमा फासणाऱ्या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एका महिलेने अनाथ मुलीला लाथ मारुन पायऱ्यांवरुन ढकलून दिले आहे. या घटनेमुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे.

Anganwadi Woman Brutly Kicks Orphan Girl

माणुसकीला काळिमा! अंगणवाडी सेविकेने अनाथ चिमुरडीला लाथ मारली अन् पायऱ्यांवरुन...; VIDEO पाहून रक्त उसळेल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • अंगणवाडी सेविकेने अनाथ चिमुरडीला लाथ मारली अन् पायऱ्यांवरुन…
  • VIDEO पाहून रक्त उसळेल
  • पाहा काय घडलं?
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळातात. सध्या सोशल मीडियावर एक अत्यंत संतापजनक माणुकीला काळिमा फासणारी घटना व्हायरल होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसाप, महाराष्ट्रच्या रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथे ही घटना घडली आहे. एका महिलेने अनाथ मुलीला लाथ मारुन पायऱ्यांवरुन ढकलले आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, एका अंगणावाडी केंद्राच्या पायऱ्यावर एक लहान मुलगी उभी आहे. तितक्यात तके एक महिला येते. ती तिच्यावर कोणतीही दयामाया न दाखवता तिच्या पाठीवर लाथ मारते. यामुळे चिमुकली पायऱ्यांवरुन खाली पडते. अचनाक झालेल्या या अमानुष प्रकारामुळे चिमुरडी घाबरते आणि  रडू लागते. धक्कादायक बाब म्हणजे याच वेळी दुसरी एक महिला हसत बाहेर येथे आणि लाथ मारणाऱ्या महिलेला तिथून बाजूला जाण्यास सांगते. नंतर ती खाली पडलेल्या मुलीला उचलून घेते.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. यामुळे अनेक पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आपल्या मुलांना अशा क्रूर ठिकाणी ठेवावे का असा प्रश्न त्यांच्या मनात येत आहे. एका नेटकऱ्याने हे कृत्य अत्यंत क्रूर आहे. मुलांची काळजी घेण्याची जबाबदारी असलेली व्यक्ती असे करत असेल तर लोकांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा असे म्हटले आहे. अनेकांनी याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची आणि कारवाईची मागणीही केली आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Anganwadi woman kicks orphan girl video viral

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Published On: Jun 26, 2026 | 01:46 PM

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