बुधवार-गुरुवारी मृत्यूचा सर्वाधिक धोका! अचानक मरणाचे प्रमाण घरीच जास्त, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

गेल्या काही काळापासून, नाचताना मृत्यू, सखेळताना मृत्यू आणि असून अचानक मृत्यूच्या बातम्या वाढत आहेत. कधीकधी, या मृत्यूंना कोविड लसीशी जोडण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. आता, एम्सने केलेल्या एका अभ्यासात या मृत्यूंचे परीक्षण केले आहे, अचानक मृत्यूचे नमुने समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. वय, लिंग, केव्हा प्रभावित होते हे समजून घेण्याचा प्रयत्न स्थान आणि दिवसाच्या आधारे, कोण आणि केला आहे. वर्षभर चाललेला हा अभ्यास नुकताच इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्चमध्ये प्रकाशित झाला. यात बुधवारी आणि गुरुवारी अचानक मृत्यूचा सर्वाधिक धोका असल्याचे दिसून आले आहे. अचानक मृत्यू म्हणजे निरोगी व्यक्तीला लक्षणे दिसू लागल्यानंतर एका तासाच्या आत होणारा मृत्यू. मे २०२३ ते एप्रिल २०२४ दरम्यान, डॉक्टरांना २.२१४ पोस्टमार्टमपैकी १८० प्रकरणे (८.१ टक्के) अचानक मृत्यू असल्याचे आढळले.(फोटो सौजन्य – istock)
स्क्रीनटाइम वाढल्याने डोळ्यांसह मेंदूच्या आजारांमध्ये वाढ! चिमुरडे ‘डिजिटल आय स्ट्रेन’च्या विळख्यात, स्मरणशक्तीवर परिणाम
आणखी एक आश्चर्यकारक निष्कर्ष म्हणजे अचानक मृत्यूमार्थ पुरुष आणि महिलांमध्ये लक्षणीय पारक होता, पुरुष महिला प्रमाण ४.५.१ होते. तरुण वयोगटात, ७७ मृत्यू पुरुष आणि १७ महिला होत्या, सेक्वा वयोगटात, हे प्रमाण ६४४ होते.
अपयश हे अचानक मृत्यूचे एक महत्वाचे कारण आहे, ४२.६ टक्के प्रकरणे हृदयाशी संबंधित कारणांमुळे असल्याचे आढळून आले, तीस वर्षाच्या वयात प्रवेश करणाऱ्या तरुणांमध्येही उदयाच्या समस्या अधळून आल्या. जीवनशैलीत होणाऱ्या बदलांच्या परिणामामुळे कोणत्याही वयोगटातील व्यक्तीला हार्ट अटॅक किंवा स्ट्रोक सारख्या गंभीर समस्या उद्भवू लागतात. हार्ट अटॅक आल्यानंतर वेळीच उपचार न केल्यास कोणत्याही क्षणी मृत्यू होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आरोग्याची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे.
मुंबईकरांच्या आरोग्याचा कोंडमारा! नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला पडलेल्या पाऊसामुळे अनेकांना श्वसनविकारांचा त्रास
उशिरापर्यंत ऑफिसचं काम केल्यामुळे दरवर्षी लाखो लोकांचा मृत्यू होत असल्याचे, एका संशोधनात आढळून आले आहे. झोपेचा अभाव, पोषक घटकांची कमतरता, कामाचा वाढलेला तणाव इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. उशिरापर्यंत ऑफिसमध्ये बसून काम करत राहिल्यामुळे पचनक्रिया बिघडते आणि शरीरावर जास्तीचा तणाव येतो.४०.१% मृत्यू रात्री किंवा पहाटे, ३०.२ मृत्यू सकाळी किंवा दुपारी, ५५% मृत्यू घरी, ३०.२ टक्के लोकांचा मृत्यू प्रवासात झाल्याचे दिसून आले आहे.