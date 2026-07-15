Mumbai Water Shortage : मुंबईकरांची वाढली धाकधूक; सातही तलावांतील पाणीपातळी घसरली

काही दिवसांपूर्वी राज्यभर झालेल्या जोरदार पावसामुळे अनेक शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये जनजीवन विस्कळीत झाले होते. अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले, नद्या आणि ओढे दुथडी भरून वाहू लागले, तर काही भागांत पूरसदृश्य परिस्थितीही निर्माण झाली. या पावसामुळे धरणे आणि तलावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक झाली होती. त्यामुळे पाणीटंचाईची चिंता काही काळासाठी दूर झाली होती. मात्र आता परिस्थिती हळूहळू बदलताना दिसत आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही तलावांमध्ये गेल्या आठवड्यात चांगली वाढ झाली होती. सलग पडलेल्या पावसामुळे तलाव भरू लागल्याने नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते. यंदा जून महिन्यात अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने पाणीसाठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात होती. पण जुलैच्या सुरुवातीला पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने ही चिंता काही प्रमाणात कमी झाली होती.
आता मात्र पावसाने काही दिवस विश्रांती घेतली आहे. त्याचा परिणाम थेट तलावांतील पाणीसाठ्यावर दिसून येत आहे. गेल्या दोन दिवसांत पाण्याच्या साठ्यात थोडीशी घट नोंदवण्यात आली आहे. ही घट मोठी नसली तरी सतत पाऊस न झाल्यास भविष्यात पाणीसाठ्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, 13 जुलै रोजी मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांमध्ये सुमारे 7 लाख 22 हजार 649 दशलक्ष लिटर इतका साठा होता. त्यानंतर 14 जुलैला हा साठा किंचित कमी होऊन 7 लाख 22 हजार 538 दशलक्ष लिटरवर आला. एका दिवसातील ही घट फार मोठी नसली तरी पावसाची विश्रांती कायम राहिल्यास पाणीसाठ्यात आणखी घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
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मुंबईसाठी सातही तलावांचे महत्त्व खूप मोठे आहे. या तलावांवरच शहरातील लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी अवलंबून आहे. त्यामुळे पावसाचे प्रमाण आणि तलावांतील पाण्याची स्थिती यावर प्रशासनाचे सातत्याने लक्ष असते. दररोज पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन पुढील नियोजन केले जाते.
हवामानातील बदल लक्षात घेता पावसाचा अंदाजही महत्त्वाचा ठरतो. जर पुढील काही दिवसांत पुन्हा दमदार पाऊस झाला, तर तलावांतील साठा पुन्हा वाढू शकतो. मात्र पाऊस लांबला तर प्रशासनाला पाणीवापराबाबत अधिक सावध भूमिका घ्यावी लागू शकते. सध्या तरी कोणतेही निर्बंध लागू करण्यात आलेले नसले, तरी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
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दरम्यान, नागरिकांनीही पाण्याचा वापर जपून करण्याची गरज आहे. पाणी मुबलक उपलब्ध असल्याचा समज करून त्याचा अपव्यय टाळणे आवश्यक आहे. पावसाळ्यात तलाव भरत असले तरी पुढील अनेक महिन्यांसाठी हाच साठा उपयोगात येणार असल्याने प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा ठरतो. एकंदरीत, जुलैच्या सुरुवातीला झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबईला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र पावसाचा जोर कमी झाल्यानंतर तलावांतील साठ्यात पुन्हा घट दिसू लागल्याने प्रशासनासह नागरिकांचे लक्ष आता पुढील पावसाकडे लागले आहे. येत्या काही दिवसांत पावसाची स्थिती कशी राहते, यावरच मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याचे पुढील चित्र अवलंबून असणार आहे.