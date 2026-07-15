बुधवार, 15 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Modi Putin Friendship Poland Claims India Stopped Ukraine Nuclear Attack

Modi-Putin Friendship : मोदींसाठी काहीपण! भारताच्या सांगण्यावरुन पुतिन यांनी टळला युक्रेनवरील अणुहल्ला; पोलंडचा मोठा दावा

Updated On: Jul 15, 2026 | 06:11 PM IST
जाहिरात
सारांश

Modi-Putin Friendship : पोलंडने रशिया युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा दावा केला आहे. या दाव्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. या दाव्यानुसार, २०२२ मध्ये युक्रेनवर हल्ला होणार होता परंतु पंतप्रधान मोदींच्या सांगण्यावरुन हा हल्ला टळला.

Modi-Putin Friendship

Modi-Putin Friendship : मोदींसाठी काहीपण! भारताच्या सांगण्यावरुन पुतिन यांनी टळला युक्रेनवरील अणुहल्ला; पोलंडचा मोठा दावा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  •  भारताच्या सांगण्यावरुन पुतिन यांनी टळला युक्रेनवरील अणुहल्ला
  • पोलंडचा मोठा दावा
  • काय आहे नेमकं प्रकरण वाचा
Modi-Putin Friendship : हे युद्धाचे जग नाही, असा संदेश भारत सतत जगाला देते असतो. याच भारताबाबत पोलंडने एक मोठा दावा केला आहे. रशिया युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात अणुयुद्धाची भीती निर्माण झाली होती. मात्र, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे युक्रेन आणि संपूर्ण जगावरील मोठा धोका टळला, असा दावा करण्यात आला आहे. पोलंडचे उप-परराष्ट्र मंत्री वादिस्लाव तेओपफिल बार्तोशेव्स्की यांना केला आहे. त्यांनी नेमकं काय म्हटलं जाणून घेऊयात.

इस्रायलची ३.३ अरब डॉलर ची सैन्य रसद धोक्यात ,अमेरिकन संसदेत हिंदू संसदपटटू रो खन्ना यांनी मांडला विरोध प्रस्ताव

मोदींमुळे टळला युक्रेनवरील अणु हल्ला?

बार्तोशेव्स्की यांच्या मते, २०२२ च्या अखेरीस रशिया युक्रेन युद्ध अत्यंत धोकादायक वळणावर येऊन पोहोचले होौते. यावेळी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन युक्रेनवर अण्वस्त्र वापरण्याचा विचार करत होते. मात्र, भारताशी संवाद साधल्यानंतर बिघडलेली परिस्थिती शांत झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शब्दाला पुतिन महत्त्व देतात आणि त्यामुळेच त्यांनी युक्रेनवरील अणु हल्ला टाळल्याचा दावा बार्तोशेव्स्की यांनी केला.

भारत-रशिया संबंध

भारत आणि रशियाचे संबंध अनेक दशकांपासून आहे. सोव्हिएत संघाच्या काळात दोन्ही देशांमध्ये विश्वाचा नाते निर्माण झाले होते. त्यामुळे रशियाशी थेट संवाद साधण्याची क्षमता भारताकडे आहे, युद्ध थांबवण्यासाठीही भारत प्रभावी भूमिका निभावू शकतो असा दावा बार्तोशेव्स्की यांनी केला. त्यांनी पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या भूमिकेचे कौतुक केले.

भारताच्या परराष्ट्र भूमिकेचे कौतुक

त्यांनी म्हटले की, भारत संघर्षाऐवजी संवादावर भर देत आला आहे. उर्जा सुरक्षेचा वितार करत भारताने नेहमीच संतुलित परराष्ट्र धोरणा स्वीकारले, पोलंडची भूमिकाही अशीच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी म्हटले की, रशिया युक्रेन युद्धातही भारताने कोणा एकाच्या बाजूने न राहता दोन्ही देशांना शांतता आणि संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचा संदेश दिला.

अधिकृत पुष्टी नाही

सध्या पोलंडच्या उपपरराष्ट्र मंत्र्यांच्या दाव्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. एकीकडे इराणमधील संघर्षात मध्यस्थी केल्याचा दावा करत पाकिस्तान स्वत:ची भूमिका जगासमोर मांडत आहे, तर भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवल्याचे श्रेय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प घेत आहे. पण अशा परिस्थितीतही भारत महान न बनता केवळ आपला शांततेचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवला आहे. परंतु सध्या बार्तोशेव्स्की यांच्या दाव्यावर भारत किंवा रशियाकडून कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही.

US Tariff Threat : ट्रम्प यांचा आणखी एक टॅरिफ डाव; रशियन तेल खरेदीवरुन भारत पुन्हा निशाण्यावर

Web Title: Modi putin friendship poland claims india stopped ukraine nuclear attack

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 15, 2026 | 06:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताला मिळाली विटो पॉवर, चीनचे छोटे डोळे झाले मोठे, पोलंडच्या विधानाने UN मध्ये हालचाली
1

भारताला मिळाली विटो पॉवर, चीनचे छोटे डोळे झाले मोठे, पोलंडच्या विधानाने UN मध्ये हालचाली

Ketan Agarwal Murder Case: ‘…बेटा, तुला न्याय मिळाला…!,’ केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात आईची पंतप्रधानांकडे कठोर शिक्षेची मागणी
2

Ketan Agarwal Murder Case: ‘…बेटा, तुला न्याय मिळाला…!,’ केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात आईची पंतप्रधानांकडे कठोर शिक्षेची मागणी

Russia Ukraine War : युक्रेनची राजधानी पुन्हा रशियाच्या निशाण्यावर; बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी हादरले कीव्ह
3

Russia Ukraine War : युक्रेनची राजधानी पुन्हा रशियाच्या निशाण्यावर; बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी हादरले कीव्ह

Quatar Former Emir Death : कतारचे माजी अमिर शेख हमद यांचे निधन; भारतात आज एक दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा, PM मोदींकडून श्रद्धांजली
4

Quatar Former Emir Death : कतारचे माजी अमिर शेख हमद यांचे निधन; भारतात आज एक दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा, PM मोदींकडून श्रद्धांजली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Modi-Putin Friendship : मोदींसाठी काहीपण! भारताच्या सांगण्यावरुन पुतिन यांनी टळला युक्रेनवरील अणुहल्ला; पोलंडचा मोठा दावा

Modi-Putin Friendship : मोदींसाठी काहीपण! भारताच्या सांगण्यावरुन पुतिन यांनी टळला युक्रेनवरील अणुहल्ला; पोलंडचा मोठा दावा

Jul 15, 2026 | 06:11 PM
अद्भुत अन् खळबळजनक! ICC ने लावली आग; T20 वर्ल्डकपमध्ये फॉर्म्युला बदलला, सेमीफायनलच्या आधी…

अद्भुत अन् खळबळजनक! ICC ने लावली आग; T20 वर्ल्डकपमध्ये फॉर्म्युला बदलला, सेमीफायनलच्या आधी…

Jul 15, 2026 | 06:10 PM
Pune Breaking : पुण्यात खळबळ! Passport Office बॉम्बने उडवण्याची धमकी; सुरक्षा यंत्रणा हायअलर्टवर

Pune Breaking : पुण्यात खळबळ! Passport Office बॉम्बने उडवण्याची धमकी; सुरक्षा यंत्रणा हायअलर्टवर

Jul 15, 2026 | 06:03 PM
Eknath Shinde : महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयके संसदेत मंजूर होतील; एकनाथ शिंदे यांचा ठाम विश्वास

Eknath Shinde : महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयके संसदेत मंजूर होतील; एकनाथ शिंदे यांचा ठाम विश्वास

Jul 15, 2026 | 05:54 PM
६५ वर्षीय महिलेच्या निर्विकार नजरेमागे दडला दुर्मिळ आजार; डॉक्टरांनी कर्करोगाच्या दुर्मिळ पुनरागमनाचे केले निदान

६५ वर्षीय महिलेच्या निर्विकार नजरेमागे दडला दुर्मिळ आजार; डॉक्टरांनी कर्करोगाच्या दुर्मिळ पुनरागमनाचे केले निदान

Jul 15, 2026 | 05:49 PM
Heramb Karmarkar : ‘फक्त माझ्या मुलाचा मृतदेह परत करा…’ ओमान जहाजावरील हल्ल्यात पुण्याचा अभियंता शहीद; सासऱ्यांचा टाहो

Heramb Karmarkar : ‘फक्त माझ्या मुलाचा मृतदेह परत करा…’ ओमान जहाजावरील हल्ल्यात पुण्याचा अभियंता शहीद; सासऱ्यांचा टाहो

Jul 15, 2026 | 05:46 PM
Ram Mandir CEO Recruitment: अयोध्या राम मंदिराच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदासाठी भरती! केवळ ‘या’ उमेदवारांना मिळणार प्राधान्य

Ram Mandir CEO Recruitment: अयोध्या राम मंदिराच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदासाठी भरती! केवळ ‘या’ उमेदवारांना मिळणार प्राधान्य

Jul 15, 2026 | 05:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा