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ST Bus Fare Hike : एसटी प्रवाशांना झटका! 10% हंगामी भाडेवाढीला 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ, तिकीट किती रुपयांनी महागणार?

Updated On: Jul 15, 2026 | 06:44 PM IST
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सारांश

वाढत्या डिझेल दरांमुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) 10 टक्के हंगामी भाडेवाढ 31 जुलै 2026 पर्यंत लागू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंधन खर्चात झालेल्या वाढीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, प्रवाशांना महिनाअखेरीपर्यंत वाढीव भाडे भरावे लागणार आहे.

एसटी प्रवाशांना झटका! 10% हंगामी भाडेवाढीला 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ, तिकीट किती रुपयांनी महागणार?

एसटी प्रवाशांना झटका! 10% हंगामी भाडेवाढीला 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ, तिकीट किती रुपयांनी महागणार?

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विस्तार
  • एसटी प्रवाशांना झटका!
  • 10% हंगामी भाडेवाढीला 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ
  • तिकीट किती रुपयांनी महागणार?
 

ST Bus Fare Hike News Marathi : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) वाढत्या डिझेल दरांचा आर्थिक भार लक्षात घेऊन 10 टक्के हंगामी भाडेवाढ 31 जुलै 2026 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी लागू करण्यात आलेली ही भाडेवाढ संपुष्टात येणार होती. मात्र, इंधनाच्या वाढत्या किंमतींमुळे एसटीच्या परिचालन खर्चात मोठी वाढ झाल्याने महामंडळाने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महामंडळाच्या माहितीनुसार, डिझेलवरील वाढीव खर्चाचा परिणाम थेट एसटीच्या आर्थिक स्थितीवर होत असून, सेवा अखंडित ठेवण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक ठरला आहे. 31 जुलैपर्यंत राज्यभरातील सर्व एसटी बस सेवांमध्ये 10 टक्के हंगामी वाढीव भाडे लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे नियमित प्रवासी, विद्यार्थी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही वाढीव भाड्याचा फटका बसणार आहे. महामंडळाने प्रवाशांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले असून, इंधन दरांतील बदल आणि आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय जाहीर केला जाईल.

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राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर प्रशासकीय खर्च एसटी महामंडळाने स्वतःच्या उत्पन्नातूनच भागवावेत, अशा कडक सूचना दिल्या आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो सामान्य प्रवासी, चाकरमानी आणि शालेय विद्यार्थ्यांच्या खिशाला मोठा फटका बसणार आहे.

यावेळी, एसटी कॉर्पोरेशनने आणखी एक मोठा बदल प्रस्तावित केला आहे. प्रवासी आणि वाहक यांच्यात सुट्ट्या पैशांवरून होणारे वाद टाळण्यासाठी, बस तिकिटाचे दर ५ रुपयांच्या पटीत निश्चित करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे दोन्ही पक्षांना सुट्ट्या पैशांच्या त्रासातून दिलासा मिळेल, असे कॉर्पोरेशनचे म्हणणे आहे.

कॉर्पोरेशनच्या मते, विविध कर्मचारी भत्त्यांमध्ये झालेली वाढ, डिझेलच्या सतत वाढणाऱ्या किमती आणि बसच्या टायर व स्पेअर पार्ट्सच्या वाढत्या किमतींमुळे वाहतूक कार्याचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. हा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करण्यासाठी भाडेवाढ आवश्यक झाली आहे.

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मात्र, केवळ भाडेवाढ होऊनही, एसटी कॉर्पोरेशनच्या आर्थिक परिस्थितीत अपेक्षेप्रमाणे सुधारणा झालेली नाही. मे महिन्यात, एसटी वाहतुकीचा महसूल ₹१,०४७.१७ कोटी होता, तर एकूण खर्च ₹१,०९६.०७ कोटींवर पोहोचला. ३१ पैकी २२ राज्य विभाग आपला परिचालन खर्च भागवू शकले नाहीत. जानेवारी २०२५ मध्ये पूर्वीच्या एसटी भाड्यात १४.९५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. आता, जर नवीन प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर ५ रुपयांच्या पटीतील सुधारित भाडे आणि तिकीट प्रणाली लवकरच राज्यभरात लागू केली जाऊ शकते.

Web Title: Msrtc seasonal fare hike extended till 31 july diesel price rise news marathi

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Published On: Jul 15, 2026 | 06:33 PM

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