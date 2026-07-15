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AI In Healthcare: हेल्थकेअर क्षेत्रात करिअर करण्याची सुवर्णसंधी! आयआयटी मद्रासने सुरू केला ‘AI-हेल्थकेअर’ कोर्स

Updated On: Jul 15, 2026 | 06:19 PM IST
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सारांश

AI In Healthcare Transformation: आयआयटी मद्रास प्रवर्तकने डॉक्टर आणि आरोग्य क्षेत्रातील प्रोफेशनल्ससाठी 'एआय-बेस्ड हेल्थकेअर ट्रान्सफॉर्मेशन' हा ५ महिन्यांचा ऑनलाईन कोर्स सुरू केला आहे. फी, पात्रता आणि वैशिष्ट्ये सविस्तर वाचा.

ai in healthcare

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

AI In Healthcare Transformation: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर आता केवळ तंत्रज्ञान क्षेत्रापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, आरोग्य सेवांमध्येही याची भूमिका झपाट्याने वाढत आहे. हाच बदल लक्षात घेऊन ‘आयआयटी मद्रास प्रवर्तक’ने (IIT Madras Pravartak) ‘एग्झिक्युटिव्ह प्रोग्राम इन एआय-बेस्ड हेल्थकेअर ट्रान्सफॉर्मेशन’ हा विशेष कोर्स सुरू केला आहे. हा ५ महिन्यांचा ‘लाईव्ह ऑनलाईन’ प्रोग्राम असून, तो प्रामुख्याने डॉक्टर, हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स आणि या क्षेत्राशी संबंधित लोकांसाठी तयार करण्यात आला आहे.

या कोर्सचा उद्देश सहभागींना एआय इंजिनिअर बनवणे हा नसून, एआयचा वापर रुग्णालये, रुग्णांची काळजी, संशोधन आणि हेल्थकेअर व्यवस्थापनात कसा केला जाऊ शकतो, हे समजून सांगणे हा आहे. याद्वारे सहभागींना एआय, जनरेटिव्ह एआय आणि एजेंटिक एआय यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा व्यावहारिक आणि जबाबदारीने वापर कसा करावा, याचे प्रशिक्षण दिले जाईल.

लाईव्ह ऑनलाईन क्लासेस आणि कॅम्पस व्हिजिट

नोकरी करणाऱ्या प्रोफेशनल्सना सहज सहभागी होता यावे, यासाठी या कोर्सचे सर्व वर्ग वीकेंडला (शनिवार-रविवार) लाईव्ह ऑनलाईन पद्धतीने घेतले जातील. याशिवाय, इच्छुक उमेदवारांसाठी ‘IIT मद्रास रिसर्च पार्क’ येथे २ दिवसांचा पर्यायी कॅम्पस प्रोग्राम देखील आयोजित केला जाईल, जिथे त्यांना तज्ज्ञांशी थेट संवाद साधण्याची आणि शिकण्याची संधी मिळेल.

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कोर्सची सविस्तर माहिती

तपशील माहिती
प्रोग्रामचे नाव एआय-आधारित हेल्थकेअर ट्रान्सफॉर्मेशनमधील एग्झिक्युटिव्ह प्रोग्राम 
संस्था आयआयटी मद्रास प्रवर्तक 
कालावधी ५ महिने
शिक्षणाची पद्धत वीकेंडला लाईव्ह ऑनलाईन क्लासेस आणि कॅम्पस इमर्शन 
पात्रता मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून १०+२+३ नंतर पदवी 
साप्ताहिक वेळ अंदाजे ६ तास
फी १,५४,९०० रुपये + जीएसटी 
प्रमाणपत्र  यशस्वीपणे कोर्स पूर्ण केल्यानंतर ‘आयआयटी मद्रास प्रवर्तक’कडून प्रमाणपत्र
अर्ली बर्ड ऑफर आताच नावनोंदणी केल्यास फीमध्ये ८% पर्यंत सूट मिळेल.

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हा कोर्स का आहे विशेष?

आरोग्य सेवा क्षेत्रात एआयचा वापर सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, भविष्यात हेल्थकेअरसह एआयची उत्तम समज असणाऱ्या प्रोफेशनल्सची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. हा प्रोग्राम अशाच लोकांना नवीन तंत्रज्ञानाची ओळख करून देऊन त्यांना बदलत्या काळासाठी सज्ज करण्याचे काम करतो. अधिक माहितीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी ‘आयआयटी मद्रास प्रवर्तक’ (IITM Pravartak) च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

Web Title: Iit madras pravartak executive program ai in healthcare transformation admissions

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Published On: Jul 15, 2026 | 06:19 PM

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