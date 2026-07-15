भारत-यूके CETA कराराने इतिहास रचला! 99% भारतीय उत्पादने ब्रिटनमध्ये करमुक्त, या वस्तूंना होणार फायदा

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या करारांतर्गत भारताला ब्रिटीश बाजारपेठेत प्रचंड मोठी संधी मिळाली आहे. ब्रिटनला होणाऱ्या भारताच्या तब्बल ९९% निर्यातीला आता कोणताही आयात कर द्यावा लागणार नाही. या बदल्यात, भारतानेही सहकार्याचा हात पुढे करत आपल्या ८९.५% उत्पादन श्रेणी ब्रिटनच्या आयातीसाठी खुल्या केल्या आहेत. यामुळे दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात सुलभ होणार असून व्यापार खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.
असोचॅमने अधोरेखित केल्यानुसार, या कराराचा थेट आणि मोठा फायदा खालील क्षेत्रांना मिळणार आहे:
भारतीय क्षेत्रे: वस्त्रोद्योग (Textiles), चामड्याचे उद्योग, सागरी उत्पादने, हिरे व आभूषणे, इंजिनिअरिंग वस्तू आणि रसायने.
ब्रिटीश क्षेत्रे: ऑटोमोटिव्हमध्ये वाहन व सुटे भाग, पेये व स्पिरिट्स, लाईफ सायन्सेस आणि अत्याधुनिक आरोग्य सेवा
हा ऐतिहासिक करार तब्बल चार वर्षांच्या निरंतर आणि सखोल चर्चेचा यशस्वी परिपाक आहे. श्री. मिंडा यांच्या मते, या कराराचे सकारात्मक परिणाम लवकरच प्रत्यक्ष धरातलावर दिसू लागतील. वर्ष २०२५-२६ मधील दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे ५८ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका होता. ‘CETA’ लागू झाल्यानंतर हा व्यापार २०३० पर्यंत दुप्पट होऊन अंदाजे १२० अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोहोचेल. हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नसून, यामुळे दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर थेट परकीय गुंतवणूक वाढेल आणि लाखो नवीन रोजगार निर्माण होतील, ज्यामुळे दोन्ही देशांचे आर्थिक कल्याण साध्य होईल.
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