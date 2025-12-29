Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Nagpur Is Moving Towards Becoming Cylinder Free Nitin Gadkari Inaugurates Hcgs Cgs Cum Mother Station

Nagpur News: नागपूरची सिलिंडरमुक्तीकडे वाटचाल; नितीन गडकरींकडून HCGच्या CGS कम मदर स्टेशनचे उद्घाटन

देश ८७ ठक्के ऊर्जा आयात करतो. ज्याची किंमत २३ लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. यामुळे केवळ आर्थिक समस्याच नव्हे तर वायूप्रदूषणही होते. म्हणूनच, सरकारने पर्याय शोधण्याची योजना आखली आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 10:10 AM
८ वर्षांत नागपूर जिल्ह्यात शुद्ध नैसर्गिक वायू (पीएनजी) नेटवर्क वाढवायचे उद्दिष्ट

नागपूरची सिलिंडरमुक्तीकडे वाटचाल; नितीन गडकरींकडून HCGच्या CGS कम मदर स्टेशनचे उद्घाटन

Follow Us:
Follow Us:
  • ८ वर्षांत नागपूर जिल्ह्यात शुद्ध नैसर्गिक वायू (पीएनजी) नेटवर्क वाढवायचे उद्दिष्ट
  • देश ८७ टक्के ऊर्जा आयात करतो. ज्याची किंमत २३ लाख कोटींपेक्षा जास्त
  • इथेनॉल उत्पादनामुळे शेती-आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि इंधन आयात खर्च कमी होईल,
Nagpur News: हरयाणा सिटी गॅसला (एचसीजी) ८ वर्षांत नागपूर जिल्ह्यात शुद्ध नैसर्गिक वायू (पीएनजी) नेटवर्क वाढवायचे उद्दिष्ट आहे. कंपनीला हा प्रकल्प २ वर्षांत जिल्ह्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे उद्योगांना २४ तास नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सुनिश्चित होईल, तसेच नागपूर सिलिंडरमुक्त होईल. यासाठी सर्व मान्यता लवकरच मिळतील, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी म्हणाले.

बुटीबोरी येथील कान्होलीबारा येथे एचसीजीच्या सीजीएस कम मदर स्टेशनच्या उद्घाटन समारंभात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी पीएनजी नियामक मंडळाचे सचिव अंजन कुमार मिश्रा आणि एचसीजी ग्रुपचे एमडी राहुल चोपडा प्रामुख्याने उपस्थित होते. भारत पेट्रोल आणि डिझेलवर आधारित वाहतूक व्यवस्थेपासून वेगाने दूर जात आहे. देशाला केवळ आयात केलेल्या इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज नाही तर स्वच्छ, परवडणारे आणि शाश्वत पर्याय स्वीकारण्याचीही गरज आहे. सरकार मोठ्या प्रमाणात फ्लेक्स इंजिन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देत आहे. अशी इंजिने इथेनॉल, सीएनजी, जैवइंधन आणि पेट्रोलच्या मिश्रणावर काम करेल. याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होईल. इथेनॉल उत्पादनामुळे शेती-आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि इंधन आयात खर्च कमी होईल, असेही गडकरी म्हणाले.

Krushnraj Mahadik News: कृष्णराज महाडिकांचा ‘यू टर्न’, २४ तासांत माघार! कोल्हापुरात महायुतीत वादाची ठिणगी

देश ८७ टक्के ऊर्जा आयात करतो. ज्याची किंमत २३ लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. यामुळे केवळ आर्थिक समस्याच नव्हे तर वायूप्रदूषणही होते. म्हणूनच, सरकारने पर्याय शोधण्याची योजना आखली आहे. ट्रॅक्टर कंपन्या फ्लेक्स इंजिन तंत्रज्ञान वेगाने विकसित करीत आहे. १०० टक्के इथेनॉल आणि सीएनजीवर चालणारे फ्लेक्स इंजिन ट्रॅक्टर आता तयार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त इंधन मिळेल. पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार आर्थिक मदत देत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. भविष्यात बांधकाम उपकरणांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या आणि पर्यायी इंधन किंवा जैवइंधनावर चालणारी उपकरणे निवडणाऱ्यांना ५ टक्के अनुदान मिळेल, असेही ते म्हणाले.

जिल्ह्यातील वाहने, औद्योगिक प्रकल्प आणि घरगुती वापरासाठी पीएनजी पुरविण्याची जबाबदारी आमची आहे. हा प्रकल्प ८ वर्षांसाठी आहे. त्यानुसार हे काम वेगवेगळ्या टप्प्यात पूर्ण केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यात २७ सीएनजी स्टेशन कार्यरत आहे. याद्वारे चारचाकी वाहनांना सीएनजी पुरवठा केला जात आहे. एका वर्षात ही संख्या ५० ने वाढविण्याचे ध्येय आहे. ८ वर्षांत ५०० स्टेशन उघडण्याचे लक्ष्य आहे. आम्ही औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये नैसर्गिक वायूच्या वापरावर भर देत आहोत. यासाठी बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रातील ४ कंपन्यांना नैसर्गिक वायू पुरवण्यासाठी आवश्यक कनेक्टिव्हिटी स्थापित केली. पुरवठा लवकरच सुरू होईल.

SBI News: सुट्ट्यांचा परिणाम शेअर बाजारावर, ‘या’ टॉप कंपन्यांना ३५ हजार कोटींचा फटका

याशिवाय, आणखी २७ कंपन्यांचे प्रस्ताव सुरू आहेत. मौदामध्ये हल्दीराम आणि हिंडाल्कोदेखील पाईपलाइनमध्ये आहेत. मिहान आणि चिंचभवन भागातील उद्योग, रुग्णालये, रेस्टॉरंट्स आणि घरगुती ग्राहकांना सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक नैसर्गिक वायू मिळेल. जिल्ह्यातील उद्योगांना २४ तास पाईपद्वारे नैसर्गिक वायुपुरवठा केला जाईल, कान्होलीबारा है सुरुवातीचे ठिकाण असून येथून पीएनजीचा पुरवठा केला जाईल, असे एचसीजीचे अध्यक्ष कपिल चोपडा आणि अध्यक्ष (ऑपरेशन्स) दीपक सावंत यांनी सांगितले.

Web Title: Nagpur is moving towards becoming cylinder free nitin gadkari inaugurates hcgs cgs cum mother station

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 10:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
1

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Junnar Politics : जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषद 8 जागांसाठी 50 तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी 90 अर्ज दाखल
2

Junnar Politics : जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषद 8 जागांसाठी 50 तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी 90 अर्ज दाखल

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार
3

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार

मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात
4

मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM