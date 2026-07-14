Nagpur : नागपूरच्या उद्यानात धक्कादायक प्रकार; मनपाच्या उद्यानात चक्क गांजाची झाड

नागपूर शहरातील एका सार्वजनिक उद्यानात घडलेल्या अनपेक्षित घटनेने नागरिकांसह प्रशासनाचेही लक्ष वेधून घेतले आहे. अजनी परिसरातील एका बागेत गांजीची झाडे आढळ्याची माहिती समोर आल्यानंतर परिसरात मोठी चर्चा सुरु झाली आहे. रोज सकाळ-संध्याकाळा फिरण्यासाठी आणि मुलांच्या खेळासाठी वापरल्या जाणाऱ्या याठिकाणी अशी अंमली झाडे कशी आली, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाची चर्चा तेव्हा अधिक वाढली, ज्या वेळेस भाजप नेते मुन्ना यादव यांनी घटनास्थळाचा व्हिडिओ सोशलमीडियावर पोस्ट केला. या व्हिडिओमध्ये उद्यानात उगवलेली झाडं ही संशयित झाडे असल्याचे निदर्शात आल्यावर दावा करण्यात आला. व्हिडिओ व्हायरल होताच मनपाचे अधिकारी आणि पोलिस यंत्रणा तातडीने सतर्क झाली.
स्थानिक नागरिकांनी यापुर्वीही या परिसरात काही युवक संशयास्पद हालचाली करत असल्याची माहिती पोलिसांना दिली होती. काहीजण नशा करत असल्याचा तक्रारीही करण्यात आल्या मात्र, सुरुवातीच्य तपासात कोणताही ठोस पुरावा मिळाला नव्हता. त्यामुळे काही काळासाठी हे प्रकरण शांत झाले होते. यानंतर अधिक माहिती गोळा करताना उद्यानातील काही झाडांबाबत संशय निर्माण झाला. त्यानंतर पाहणी केली असता सदर प्रकार समोर आला. अशी अनेक झाडे असल्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात असल्याने स्थानिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहेत.
घटनेनंतर संबंधित विभागाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. ही झाडे नेमकी कोणी लावली, ती किती दिवसांपासून तेथे होती आणि यामागे कोणाचा सहभाग आहे का, याचा शोध घेतला जात आहे. आवश्यक असल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईही केली जाऊ शकते.
दरम्यान, नागरिकांनी सार्वजनिक ठिकाणी कोणतीही संशयास्पद बाब दिसल्यास तातडीने प्रशासन किंवा पोलिसांना माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. अशा घटनांमुळे उद्यानांची सुरक्षितता आणि देखभाल याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सध्या या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून अधिकृत तपास अहवालानंतरच नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. मात्र, एका सार्वजनिक उद्यानात गांजाची झाडे आढळल्याच्या दाव्यामुळे नागपूरमध्ये या घटनेची जोरदार चर्चा रंगली आहे.