Matheran Leopard News : माथेरानमध्ये बिबट्याची दहशत; हनिमून पॉईंटजवळ पाळीव कुत्र्याची शिकार, घटना CCTV मध्ये कैद

कर्जत : माथेरान शहरातील जंगल भागात मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांना बिबट्याचे दर्शन होते. हनिमून पॉईंट भागातील सनगरे यांची दुकानात असलेल्या कॅमेऱ्यात हा बिबट्या कैद झाला आहे.या बिबट्याने येथील कुत्र्याला लक्ष्य केले असून स्थानिक महिला दुकानदार भयभीत झाल्या आहेत. माथेरानमध्ये बिबट्याच्या वावराने पुन्हा एकदा नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रात्री सुमारे दीड वाजण्याच्या सुमारास हनिमून पॉईंटजवळील गणेश सणगरे यांच्या घराबाहेरील पाळीव कुत्र्यावर बिबट्याने हल्ला करून त्याची शिकार केली. ही संपूर्ण घटना सणगरे यांच्या घराच्या बाहेर बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालेली आहे.त्यानंतरच बिबट्याच्या हालचालींची खात्री झाली असून वन विभागाने त्याकडे लक्ष्य केंद्रित केले आहे. सीसीटीव्हीत बिबट्याचे दर्शन कैद झाल्याने परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले असून, या घटनेनंतर हनिमून पॉईंट, लुईझा पॉईंट आणि आसपासच्या परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
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राजेंद्र टी अँड कोल्ड्रिंक्स हे दुकान ज्योती राजेंद्र सनगरे चालवत असून रात्री त्या घरात एकट्याच होत्या. मध्यरात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास कुत्र्यांच्या भुंकणेंचे आवाजात ज्योती या उठल्या. त्यानंतर त्यांनी घरातून बाहेर पाहिले असता प्रचंड मोठ्या आकाराचा बिबट्या दिसून आला.दुकानातून स्पष्ट दिसत असलेली बिबट्याने कुत्र्याला शिकार केले होते.त्यावेळी ज्योती या प्रचंड घाबरलेल्या अवस्थेत असताना देखील आरडाओरड करून बिबट्याला हाकलवून देण्याचा प्रयत्न केला.यापूर्वी ज्योती राजेंद्र सनगरे यांनी 2010 मध्ये घरची समोरच्या झाडावर बिबट्याने कुत्र्याला मारून ठेवले होते हे पाहिले होते तर काही महिन्यापूर्वी देखील दुकानासमोर रात्रीच्या वेळी पाहिले होते.त्यामुळे या परिसरात बिबट्याचा सातत्याने वावर असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.वन विभागाने या भागात गस्त वाढवून नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.
सुमारे महिनाभरापूर्वी याच परिसरातील संदीप जाबरे आणि उज्वला चौधरी यांच्या घरातील पाळीव कुत्र्यांची बिबट्याने शिकार केली होती.
काही दिवसांपूर्वी माथेरान दस्तुरी नाका मार्गावरील माऊंटबेरी परिसरातही बिबट्याचे वारंवार दर्शन झाले होते. आता त्याने आपला वावर बदलून लुईझा पॉईंट हनिमून पॉईंट परिसरात वाढवल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
माथेरानच्या जंगलात सुमारे २ ते ३ वर्षे वयोगटातील बिबट्याचे तीन बछडे वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी, विशेषतः रात्रीच्या वेळी, अधिक सतर्क राहावे. जंगला लगतच्या परिसरातील बंगले धारकांनी तसेच नागरिकांनी स्वतःची व पाळीव प्राण्यांची काळजी घ्यावी. रात्रीच्या वेळी विनाकारण बाहेर फिरणे टाळावे आणि कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळल्यास तात्काळ वन विभागाला माहिती द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
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