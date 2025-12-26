Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Nanded News Nanded Municipal Corporation Election Battle Bjp Shiv Sena Ncp And The Entire Maha Vikas Aghadi Are All In Trouble

Nanded News: नांदेड मनपा रणधुमाळी: भाजप-शिवसेना, राष्ट्रवादी, महाविकास आघाडी सगळेच अडचणीत

काँग्रेसचे खासदार रवींद्र चव्हाण व प्रमुख पदाधिकारी मुंबईत असून गुरुवारी कॉग्रेसची महत्त्वाची बैठक झाली आहे. स्थानिक पातळीवर कॉंग्रेसने प्रभागनिहाय सक्षम उमेदवारांची चाचणी सुरू केली

Updated On: Dec 26, 2025 | 04:50 PM
Nanded News: नांदेड मनपा रणधुमाळी: भाजप-शिवसेना, राष्ट्रवादी, महाविकास आघाडी सगळेच अडचणीत

Nanded News: नांदेड मनपा रणधुमाळी: भाजप-शिवसेना, राष्ट्रवादी, महाविकास आघाडी सगळेच अडचणीत

Follow Us:
Follow Us:
  • महापालिका निवडणुकीच्या पूर्वतयारीत भाजपाने सुरुवातीला आघाडी घेतली
  • राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) कडून भाजपसमोर युतीचा प्रस्ताव
  • काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.), शिवसेना (उबाठा) गटाचे तळ्यात मळ्यात
Nanded News: नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होऊन दोन दिवस उलटले तरी शहराच्या राजकारणात अपेक्षित महायुती वा आघाडीचा जन्म झालेला नाही. भाजप-शिवसेना, काँग्रेस वंचित, महाविकास आघाडी अशा सर्वच पातळ्यांवर केवळ चर्चा, प्रस्ताव आणि गुप्त बैठकांचे गुऱ्हाळ सुरू असून प्रत्यक्षात मात्र युतीचा निर्णय कुठेही ठोसपणे पुढे सरकलेला दिसत नाही. परिणामी इच्छुक उमेदवारांची घालमेल वाढली असून राजकीय वातावरण अधिकच अस्वस्थ झाले आहे.

महापालिका निवडणुकीच्या पूर्वतयारीत भाजपाने सुरुवातीला आघाडी घेतल्याचे चित्र होते. स्थानिक पातळीवरील जबाबदाऱ्यांचे वाटप करण्यात आले, निरीक्षक व प्रभारी यंत्रणा कार्यरत झाली; मात्र उमेदवारी निश्चितीच्या टप्प्यावरच युतीचा पेच निर्माण झाला. भाजप-शिवसेना युतीसंदर्भात दोन फेऱ्यांच्या चर्चा होऊनही अद्याप कोणताही ठोस निष्कर्ष निघालेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर भाजपाचे दोन्ही राज्यसभा सदस्य, संघटन मंत्री – संजय कौडगे आणि खासदार अजित डॉ. गोपछडे मंगळवारी मुंबईत होते. त्यांनी नांदेड मनपा निवडणुकीच्या प्रभारी व राज्याच्च्या मंत्री पंकजाताई मुंडे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. इच्छुक उमेदवारांची प्रभागनिहाय यादी, माजी नगरसेवकांची माहिती आणि पक्षातील ज्येष्ठ निष्ठावंतांची स्थिती त्यांनी मुंडेंसमोर मांडली.

Lucknow Plants theft : PM मोदींचा कार्यक्रम संपला अन् झाली चोरी: कुंड्यांसाठी उडाली झुंबड

युतीच्या चर्चेला वेगळे वळण देत राज्यातील महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेही भाजपसोबत युतीचा प्रस्ताव समोर ठेवला आहे. राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपाने अधिक जागा घ्याव्यात आणि त्यानंतर शिवसेना व राष्ट्रवादी यांच्यात जागावाटप व्हावे, अशी मांडणी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष ओमप्रकाश पोकर्णा यांनी केली. मात्र भाजपातील अंतर्गत नाराजी, मागील निवडणुकांचे अनुभव आणि स्थानिक राजकारण पाहता ही मांडणी फारशी सकारात्मक वाटत नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. त्यामुळेच राष्ट्रवादीने “आम्ही सर्व २० प्रभागांतील ८१ जागा स्वबळावर लढवण्याची तयारी ठेवली आहे,” असे स्पष्ट करत भाजपाला सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. मित्रपक्षांना सोबत न घेता एकट्याने निवडणूक लढविल्यास त्याचा फटका भाजपालाच बसेल, असा थेट इशाराही पोकर्णा यांनी दिला आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.), शिवसेना (उबाठा) गटाचे तळ्यात मळ्यात

दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे चित्रही तितकेच धूसर आहे, काँग्रेस व शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) हे पक्ष सध्या स्वतंत्रपणे तयारी करत असल्याचे दिसून येते. इच्छुकांच्या मुलाखती, प्रभागनिहाय चाचपणी सुरू असून आम्ही सज्ज आहोत असा संदेश दिला जात आहे. वंचित बहुजन आघाडी काँग्रेससोबत आघाडी करण्यास इच्छुक असल्याचे समजते. वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी बुधवारी नांदेड येथे काँग्रेससोबत आघाडीबाबत अनुकूलता दर्शवली असली, तरी त्या दिशेने अद्याप ठोस पाऊल पडलेले नाही.

Railway Ticket Price Increase : रेल्वेचा प्रवास महागला! आजपासून दरवाढ लागू, सामान्यांच्या खिशाला कात्री

काँग्रेसचे खासदार रवींद्र चव्हाण व प्रमुख पदाधिकारी मुंबईत असून गुरुवारी कॉग्रेसची महत्त्वाची बैठक झाली आहे. स्थानिक पातळीवर कॉंग्रेसने प्रभागनिहाय सक्षम उमेदवारांची चाचणी सुरू केली, मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ची स्थिती अधिकव अडचणीत दिसत आहे. जिल्ह्यातील नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये प्रभाव दाखवण्यात अपयश आल्यामुळे मनपा निवडणुकीत या गटाचे स्वतंत्र अस्तित्व कुठे दिसेल, याबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

याच पाश्र्वभूमीवर भाजपातील स्थानिक नेते जर एकसंध भूमिका घेत असतील, तर काँग्रेसशी बेट चर्चा करून नव्या प्रकारचा जागावाटपाचा प्रयोग करता येईल का, यावर राष्ट्र‌वादीत अंतर्गत मंथन सुरू आहे. काँग्रेसचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा होण्याची शक्यता अधिकृत सूत्रांकडून व्यक्त केली जात आहे.

एकूणच, नांदेड मनपा निवडणुकीच्या रणधुमाळीपूर्वीच युतीचा पेच, पक्षांतर्गत नाराजी, स्वबळाच्या घोषणा आणि गुप्त बैठका यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. युती होणार की स्वबळावर लढाई रंगणार, याचा फैसला अद्याप गुलदस्त्यातच असून, या निर्णयावरच नांदेडच्या राजकारणाची पुढील दिशा ठरणार आहे.

Maharashtra Politics: शरद पवार होणार NDA मध्ये सामील? महायुतीच्या नेत्याने केला मोठा दावा

काँग्रेसकडून जोरदार तयारीः खा. रवींद्र चव्हाण

आघाडीबाबत अजून काही निर्णय झाला नसून आप आपल्या परीने बाचपणी सुरू आहे. काँग्रेसने इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत, मनपाची निवडणूक जोरदारपणे लढविण्याची तयारी काँग्रेसने केली असून येत्या ३० तारखेपर्यंत आघाडीबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे खासदार रविंद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.

भाजपसोबत जागा वाटपाबाबत बैठक होणार : आ. हेमंत पाटील

भाजपसोबत युती करण्याबाबत शिवसेनेकडून प्रयत्न सुरू असून जागावाटपावरून बोलणी सुरू आहे. केवळ ६ जागा शिवसेनेला देण्यात येतील, असे भाजपकडून सांगण्यात आले होते, त्यामुळे युतीची बोलणी पुढे झाली नाही, शिवेसेनेला किमान ३० जागा द्याव्यात, अशी अपेक्षा आहे, याबाबत उद्या भाजपच्या नेत्यांसोबत बैठक होणार आहे, अशी माहिती शिवसेनेचे आमदार हेमंत पाटील यांनी दिली.

 

 

 

Web Title: Nanded news nanded municipal corporation election battle bjp shiv sena ncp and the entire maha vikas aghadi are all in trouble

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 04:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड
1

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस
2

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…
3

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश
4

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM