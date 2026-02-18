Nanded News : नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली परीक्षा केंद्राची पाहणी; प्रशासनाकडून कॉपीमुक्ती अभियान सुरु

Nanded News : नांदेड : राज्यामध्ये सध्या उच्च माध्यमित प्रमाणपत्र अर्थात इयत्ता बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी धर्माबाद येथील लाल बहादूर शास्त्री महाविद्यालय या परीक्षा केंद्राला भेट देऊन व्यवस्थेचा आढावा घेतला. (HSC Exam) भेटीदरम्यान त्यांनी परीक्षा केंद्रावरील प्रश्नपत्रिका सुरक्षित साठवणूक व्यवस्था, सीसीटीव्ही यंत्रणा, विद्याथ्यांची बैठक व्यवस्था, परीक्षा हॉलमधील शिस्त, तसेच पर्यवेक्षकांची उपस्थिती यांची पाहणी केली. परीक्षा सुरळीत, पारदर्शक व कॉपीमुक्त वातावरणात पार पडावी यासाठी केंद्रावर करण्यात आलेल्या नियोजनाबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. (Nanded News)
विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, प्रकाश व्यवस्था तसेच आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचेही त्यांनी पाहिले.
नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे
केंद्रप्रमुख व शिक्षकांनी जबाबदारीने व पद्धतीने नियोजनबद्ध परीक्षा व्यवस्थापन केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी त्यांचे कौतुक केले.
जिल्ह्यातील सर्व परीक्षा केंद्रांनी याच पद्धतीने काटेकोरपणे नियमांचे पालन करून परीक्षा पार पाडाव्यात, तसेच विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकाराला बळी न पडता आत्मविश्वासाने परीक्षा द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
जलशुद्धीकरण केंद्राचा आढावा
नांदेडच्या महापौर कविता मुळे यांनी शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी काबरानगर जलशुद्धीकरण केंद्र येथे प्रत्यक्ष भेट देत पाहणी केली. महापौरांनी पाणी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया, यंत्रसामग्रीची स्थिती, गाळ उपसण्याची पद्धत आणि साठवणूक टाक्यांची तपासणी करून शहरवासीयांना स्वच्छ आणि मुबलक पाणी मिळावे यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना दिल्या. तसेच काबरानगर ते देगलूर नाका दरम्यानच्या मुख्य जलवाहिनीतील गळती दुरुस्ती आणि इतर प्रलंबित तांत्रिक कार्माबाबत अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला.
पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याचे दिले निर्देश
पाणीपुरवठा विभागातील त्रुटी दूर करून नागरिकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या भेटीदरम्यान सभागृह नेते महेश कनकदंडे, महापौर प्रतिनिधी संतोष मुळे, शहर अभियंता सुमंत पाटील, उपअभियंता खुशाल कदम, कनिष्ठ अभियंता राजकुमार बोडके, पंप ऑपरेटर मंगेश देशमुख, संतोष गुमलवार आणि पाणीपुरवठा विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते.