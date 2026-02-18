Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘स्थायी’साठी जोरदार हालचाली; नांदेड महानगरपालिकेच्या तिजोरीची चावी हाती घेण्यासाठी अनेक जण इच्छुक

स्थायी समितीत प्रवेश मिळवण्यासाठी अनेक नगरसेवकांनी पक्षश्रेष्ठींकडे फिल्डिंग लावल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. स्थायी समिती ही मनपाच्या आर्थिक निर्णयांची 'किल्ली' मानली जात असल्याने सभापतीपदासाठी विशेष रस दाखवला

Updated On: Feb 18, 2026 | 04:30 PM
Crowd of aspirants for the post of Standing Committee Chairman in Nanded Waghala Municipality

नांदेड वाघाळा नगरपालिकेतील स्थायी समिती अध्यक्ष पदासाठी इच्छुकांची गर्दी झाली (फोटो - सोशल मीडिया)

Nanded News : नांदेड : महापौर व उपमहापौर निवडीनंतर आता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेत स्थायी समिती सदस्य आणि सभापती निवडीच्या राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मनपाच्या कारभारातील सर्वात महत्त्वाची समजल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीवर वर्णी लागावी म्हणून इच्छुक नगरसेवकांकडून लॉबिंग सुरू झाल्याचे चित्र आहे. विशेषतः भारतीय जनता पक्षाकडून स्थायी समितीत जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. समितीत प्रवेश मिळवण्यासाठी अनेक नगरसेवकांनी पक्षश्रेष्ठींकडे फिल्डिंग लावल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. स्थायी समिती ही मनपाच्या आर्थिक निर्णयांची ‘किल्ली’ मानली जात असल्याने सभापतीपदासाठी विशेष रस दाखवला जात आहे.

दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोकराव चव्हाण यांच्या नांदेड दौऱ्यानंतर स्थायी समिती सदस्यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यांच्या उपस्थितीत पक्षांतर्गत चर्चा होऊन संभाव्य नावांवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

हे देखील वाचा : महाराष्ट्रसह 10 राज्यातील राज्यसभा निवडणूका जाहीर; शरद पवार पुन्हा खासदारकी स्वीकारणार का?

सदस्यांची निवड सर्वसाधारण सभेत होणार
स्थायी समिती सदस्यांची नावे निश्चित झाल्यानंतर लवकरच मनपाची सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात येणार आहे. या सभेत महापौरांकडून स्थायी समिती सदस्यांच्या नावांची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. त्यामुळे आगामी सर्वसाधारण सभेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सभापतीपदासाठी माजी सभापती किशोर स्वामी, प्रशांत तिडके, विरेंद्रसिंघ गाडीवाले आणि जयश्री पावडे यांची नावे प्रामुख्याने चर्चेत आहेत.
एकूणच, स्थायी समितीच्या माध्यमातून मनपाच्या आर्थिक व प्रशासकीय कारभारावर प्रभावी पकड मिळवण्याची संधी असल्याने ही निवड अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत राजकीय घडामोडींना अधिक वेग येण्याची चिन्हे आहेत. स्थायी समितीत मिळविण्यासाठी फिल्डींग सुरु आहे.

हे देखील वाचा : राजकारणात भूकंप होणार? राज ठाकरे-एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, बंधू नाराज?

प्रशासनाकडूनही हालचाली

स्थायी समिती सदस्य व सभापतींची निवड झाल्याशिवाय मनपाचा अर्थसंकल्प सादर होवू शकणार नाही, त्यामुळे निवड प्रक्रिया लवकर पार पाडणे गरजेचे आहे, त्या अनुषंगाने प्रशासनाकडूनही हालचाली सुरू आहेत. आगामी काळात मनपाच्या अर्थसंकल्पाची तयारी प्रशासनाकडून सुरू आहे, लेखा विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी या कामात गुंतले आहेत.

लखमापूर नाल्याजवळ इसमाचे प्रेत आढळले मुक्रमाबाद परिसरात खळबळ

मुक्रमाबाद (वा.) मुक्रमाबाद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत देगलूर उदगीर रोडलगत लखमापूर नाल्याच्य पश्चिमेस असलेल्या बाळू पंदीलवार यांच्या शेतात एका अनोळखी इसमाचे कुजलेल्या अवस्थेतील प्रेत आढळून आले आहे. ही घटना उघडकीस येताच परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित इसमाचे वय अंदाजे ४५ ते 5० वर्षे असून बांधा मजबूत आहे. उंची सुमारे फुट ७ इंच आहे. त्याच्या अंगावर लाल रंगाची पैट चेक्सचा शर्ट, राखाडी रंगाचे जॅकेट, तसेच डोक्याव काळ्या रंगाची उबदार (ऊन) टोपी होती. त्या स्पोर्ट्स’ प्रकारचे अंडरवेअर परिधान केले असू कमरेला पट्टा होता. पायात विनादोरीचे स्पोर्ट्स शू आढळून आले आहेत.

