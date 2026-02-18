‘स्थायी’साठी जोरदार हालचाली; नांदेड महानगरपालिकेच्या तिजोरीची चावी हाती घेण्यासाठी अनेक जण इच्छुक

Nanded News : नांदेड : महापौर व उपमहापौर निवडीनंतर आता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेत स्थायी समिती सदस्य आणि सभापती निवडीच्या राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मनपाच्या कारभारातील सर्वात महत्त्वाची समजल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीवर वर्णी लागावी म्हणून इच्छुक नगरसेवकांकडून लॉबिंग सुरू झाल्याचे चित्र आहे. विशेषतः भारतीय जनता पक्षाकडून स्थायी समितीत जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. समितीत प्रवेश मिळवण्यासाठी अनेक नगरसेवकांनी पक्षश्रेष्ठींकडे फिल्डिंग लावल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. स्थायी समिती ही मनपाच्या आर्थिक निर्णयांची ‘किल्ली’ मानली जात असल्याने सभापतीपदासाठी विशेष रस दाखवला जात आहे.
दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोकराव चव्हाण यांच्या नांदेड दौऱ्यानंतर स्थायी समिती सदस्यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यांच्या उपस्थितीत पक्षांतर्गत चर्चा होऊन संभाव्य नावांवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
सदस्यांची निवड सर्वसाधारण सभेत होणार
स्थायी समिती सदस्यांची नावे निश्चित झाल्यानंतर लवकरच मनपाची सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात येणार आहे. या सभेत महापौरांकडून स्थायी समिती सदस्यांच्या नावांची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. त्यामुळे आगामी सर्वसाधारण सभेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सभापतीपदासाठी माजी सभापती किशोर स्वामी, प्रशांत तिडके, विरेंद्रसिंघ गाडीवाले आणि जयश्री पावडे यांची नावे प्रामुख्याने चर्चेत आहेत.
एकूणच, स्थायी समितीच्या माध्यमातून मनपाच्या आर्थिक व प्रशासकीय कारभारावर प्रभावी पकड मिळवण्याची संधी असल्याने ही निवड अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत राजकीय घडामोडींना अधिक वेग येण्याची चिन्हे आहेत. स्थायी समितीत मिळविण्यासाठी फिल्डींग सुरु आहे.
प्रशासनाकडूनही हालचाली
स्थायी समिती सदस्य व सभापतींची निवड झाल्याशिवाय मनपाचा अर्थसंकल्प सादर होवू शकणार नाही, त्यामुळे निवड प्रक्रिया लवकर पार पाडणे गरजेचे आहे, त्या अनुषंगाने प्रशासनाकडूनही हालचाली सुरू आहेत. आगामी काळात मनपाच्या अर्थसंकल्पाची तयारी प्रशासनाकडून सुरू आहे, लेखा विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी या कामात गुंतले आहेत.
