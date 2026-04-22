Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Nashik News : “विकासाच्या नावे सुरू असलेला विनाश थांबवा”, ऑक्सिजन मास्क घालून Gen Z उतरले शहराच्या रस्त्यावर

विकासाच्या नावाखाली होत असलेल्या पर्यावरणीय हानीविरोधात Gen Z तरुणांनी शहरात ऑक्सिजन मास्क घालून अनोखे आंदोलन केले. या माध्यमातून प्रदूषण आणि असंतुलित विकासाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

Updated On: Apr 22, 2026 | 11:56 AM
"विकासाच्या नावे सुरू असलेला विनाश थांबवा", ऑक्सिजन मास्क घालून Gen Z उतरले शहराच्या रस्त्यावर (फोटो सौजन्य-Gemini)

"विकासाच्या नावे सुरू असलेला विनाश थांबवा", ऑक्सिजन मास्क घालून Gen Z उतरले शहराच्या रस्त्यावर (फोटो सौजन्य-Gemini)

Follow Us:
Follow Us:
  • “विकासाच्या नावे सुरू असलेला विनाश थांबवा”
  • ऑक्सिजन मास्क घालून Gen Z उतरले शहराच्या रस्त्यावर
  • आंदोलनकर्त्यांनी हातात केळी घेऊन प्रतीकात्मक निषेध
नाशिक : डोंगर फोड, नदीचा बिमोड आणि बेसुमार वृक्षतोड यांसारख्या विनाशकारी विकास धोरणांविरोधात ‘पीपल्स ट्री सिटीझन मुव्हमेंट’ च्या वतीने मंगळवारी (२१ एप्रिल 2026) बी. वाय. के. कॉलेज सिग्नल ते राजीव गांधी भवन या मागांवर लढाऊ मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात मोठ्या संख्येने नाशिककर व तरुणाई आणि जेन-झेड ऑक्सिजन मास्क घालून सहभागी झाले होते. आंदोलनकर्त्यांनी हातात केळी घेऊन प्रतीकात्मक निषेध नोंदवला. ‘हरित कुंभ’ च्या नावाखाली सुरू असलेल्या वृक्षमुक्तीच्या धोरणाचा निषेध करत नागरिकांनी घोषणाबाजी केली आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र टीका केली.

उन्हाचा वाढतोय तडाखा; पाणी टंचाई तीव्र, नाशिकमध्ये 162 गावांना टँकरने पाणी

प्रशासनाने भूमिका बदलावी; अन्यथा तीव्र संघर्ष करण्याचा दिला इशारा

मनपाकडून विकास आणि कुंभाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर जिवंत वृक्षांची तोड करण्यात येत आहे. ही प्रवृत्ती शहराच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करणारी असल्याची टिकाही यावेळी करण्यात आली, नागरिकापर्यंत हा विषय पोहोचवण्यासाठी १० एप्रिलपासून सुरू करण्यात आलेल्या स्वाक्षरी अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून आजपर्यंत ५००० हून अधिक नागरिकांनी सहभाग नोंदवला आहे.

या स्वाक्षऱ्या महापौर, मुख्यमंत्री, हरित लवाद, सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे सादर करण्यात येणार आहेत, प्रशासनाने तात्काळ भूमिका बदलून नागरिकांना विश्वासात घ्यावे, अन्यथा संघर्ष तीव्र करण्याचा इशाराही ‘पीपल्स दी सिटीझन मुव्हमेंट ‘तर्फे देण्यात आला
आहे. यावेळी आनंद रॉय, मानसी सरदेसाई, अदिती पटेल, दीप्ती बर्वे, डॉ कविता देवरे, जिज्ञासा जाधव, मुक्ता कावळे, निकिता जांगिड, सौकिया, योगेश गोवर्धने, मोनल कानडे, तल्हा शेख, समर रॉय, अंकिता दीक्षित, राधा शेलार उपस्थित होते. या आंदोलनाला काँग्रेड राजू देसले, मनोहर पगारे, डॉ डी एल कराड, राहुल गायकवाड, प्रफुल वाघ, विक्की गायधनी, संविधान गायकवाड, सलीम मामा शेख, अंकुश पवार, मनीष बाविस्कर, भारती जाधव, राजेश पंडित, डॉ संदीप भानोसे, अथर्व बाजीराव आदी उपस्थित होते.

महापौर अनुपस्थित उपमहापौरांना निवेदन

मोर्चानंतर प्रतिनिधी मंडळाने महापौरांना निषेदन देण्यासाठी प्रयत्न केला, मात्र महापौर अनुपस्थित होत्या, त्यानंतर उपमहापौर प्रतिनिधींशी चर्चा करतील, असे सांगण्यात आले, परंतु ३० ते ४० मिनिटे प्रतीक्षा करूनही कोणताही लोकप्रतिनिधी भेटीस आला नाही, या निषेधार्थ प्रतिनिधी मंडळाने कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना न भेटण्याचा निर्णय घेतला आणि आपले निवेदन उपमहापौरांच्या पीए कडे सुपूर्द केले.

Nashik News: अंत्यसंस्कार ‘इव्हेंट’ नव्हे, परंपरेचा सन्मान: राजस्थानात तरुणांकडून जागृती

Web Title: Gen z protest oxygen mask against development destruction nashik news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 11:56 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET UG Exam 2026 Paper leak : १० लाखांत खरेदी अन् १५ लाखांत पेपरची विक्री; ‘नीट’ पेपर फुटीचे नाशिक कनेक्शन; एकास बेड्या
1

NEET UG Exam 2026 Paper leak : १० लाखांत खरेदी अन् १५ लाखांत पेपरची विक्री; ‘नीट’ पेपर फुटीचे नाशिक कनेक्शन; एकास बेड्या

NEET पेपरफुटीचा ‘नाशिक’ पॅटर्न उघड! हरियाणा ते बिहार पसरले धागेदोरे; नाशिकमधून ३० वर्षीय संशयिताला अटक
2

NEET पेपरफुटीचा ‘नाशिक’ पॅटर्न उघड! हरियाणा ते बिहार पसरले धागेदोरे; नाशिकमधून ३० वर्षीय संशयिताला अटक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM