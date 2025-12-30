Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Maharashtra Politics: भाजपा-शिवसेनेत युतीची चर्चा; निवडणुकीत दोन्ही पक्षांत बंडखोरी, नाराजीनाटय रोखण्याचे नेत्यांपुढे आव्हान

Maharashtra Politics News : नाशिक जिल्ह्यात महाविकास आघाडीने सर्वच जागांवर उमेदवार देण्याची तयारी सुरु केली असून महाविकास आणि महायुतीच्या उमेदवारांमध्ये सरळ लढत होणार आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 12:06 PM
मालेगावी भाजपा-शिवसेनेत युतीची चर्चा

मालेगावी भाजपा-शिवसेनेत युतीची चर्चा

  • बंडखोरी रोखण्यासाठी जागा वाटपाचा फॉम्र्म्युला
  • शिवसेना व भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी
  • महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांमध्ये सरळ लढत
मालेगाव : महापालिका निवडणुकीसाठी नामांकन अर्ज दाखल करण्यासाठी शेवटचा दिवस असतांना भाजप व शिवसेना (शिंदे गटाची) युती निश्चित झाली आहे. केवळ युतीच्या घोषणेची औपचारिकता बाकी आहे. बंडखोरी रोखण्यासाठी जागा वाटपाचा फॉम्र्म्युलाबाबत गुप्तता पाळण्यात येत आहे. दरम्यान, या युतीमुळे शिवसेना व भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी व नाराजीनाट्य रंगले आहे. नाराजीनाट्य रोखण्याचे आव्हान शिवसेना-भाजप युतीच्या पदाधिकाऱ्यांपुढे आहे. तर महाविकास आघाडीने देखील सर्वच जागांवर उमेदवार देण्याची तयारी सुरू केली आहे. परिणामी, शहराच्या पश्चिम भागात महायुती व महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांमध्ये सरळ लढत होणार असून, पूर्व भागात मालेगाव सेक्युलर फ्रंट व एमआयएम, काँग्रेसमध्ये तिरंगी लढत होणार आहे.

महापालिकेच्या २१ प्रभागातून ८४ नगरसेवक निवडून जाणार आहेत. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना शिंदे गट व भाजपच्या युतीचे चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू होते. गेल्या वीस वर्षांत शहराच्या पश्चिम भागात शिवसेना व भाजपमध्ये काट्याची टक्कर झाली आहे.

Pune Municipal Election 2026: पुण्यात जागावाटपावरून भाजप–शिवसेना युती फिस्कटली; शिंदेंची शिवसेना स्वतंत्र लढणार

शहराच्या पूर्व भागात होणार तिरंगी लढत

महाविकास आघाडीसोबत काँग्रेस निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे. तर मालेगाव सेक्युलर फ्रंटच्या उमेदवारांचा फॉर्मुला निश्चित झाला आहे. त्यामुळे शहराच्या पूर्व भागात तिरंगी लढत होणार आहे. या राजकीय घडामोडीमुळे महापालिकेचे राजकारण ढवळून निघाले आहे.

शिवसेना-भाजपमध्ये जागावाटपाच्या फॉर्म्युल्याबाबत कमालीची गुप्तता

यंदाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत पहिल्यांदाच वरिष्ठ स्तरावरून युती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्यामुळे स्थानिक पातळीवर दोन्ही पक्षांचे पदाधिकारी नाराज झाले आहेत. शहराच्या पश्चिम भागातील हिंदू बहुल भागातून २१ नगरसेवक निवडून जातात. या निवडणुकीत शिवसेना व भाजपमध्ये जागावाटपाचा फॉर्मुला कसा झाला याबाबत गुप्तता पाळण्यात आली आहे. दरम्यान, या युतीमुळे भाजपमधील नेते व शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचे राजकीय विरोधक बंडूकाका बच्छाव यांनी उघड उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी मनपा निवडणुकीत तटस्थ राहणार असल्याचे भूमिका घेतली आहे. भाजप उमेदवारांना बाहेरून पाठिंबा देईल मात्र प्रचारसभा व प्रचारात प्रत्यक्ष सहभागी
होणार नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. तर युवा नेते अद्वय हिरे यांनी देखील युतीचा निर्णय झाल्यानंतर नाराजी दर्शवत मालेगाव मनपाच्या निवडणुकीतून काढता पाय घेतल्याचे दिसून येत आहे. हिरे सोमवारी (दि.२९) नाशिक येथे त्यांच्या भावजाई योगिता हिरे यांचा नामांकन अर्ज भरण्यासाठी गेले होते. त्यांनी त्यांच्या प्रचाराची धुरा सांभाळली आहे.

माजी गटनेते सुनील गायकवाड यांची राजकीय कोंडी

मंत्री भुसे यांचे विरोधक व भाजपचे नेते डॉ. तुषार शेवाळे यानी सावध भूमिका घेतली आहे. गेल्या वीस वर्षाच्या निवडणुकीत शिवसेनेशी टक्कर दिलेले भाजप उमेदवार निवडून आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहणारे माजी गटनेते सुनील गायकवाड यांच्याकडे असणाऱ्या इच्छुकांची संख्या बधता गायकवाड यांची राजकीय कोंडी झाली आहे, गायकवाड यांनी स्वतः निवडणूक लढवणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, भाजपच्या उमेदवारांसाठी काम करू अशीही भूमिका त्यानी घेतली आहे. भाजपच्या वरिष्ठ पदाधिका-यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत निवडणुकीचा निकाल उलटसुलट लागला तर स्थानिक भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्ते पक्षाच्या वरिष्ठांना सोडणार नाहीत, असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.

या राजकीय घडामोडीमुळे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यामध्ये अंतर्गत मतभेद व गटबाजी दिसून येत आहे. तर शिवसेनेतही नाराजीनाट्य रंगले आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे अखेरच्या दिवशी कोणाला उमेदवारी देतात याकडे शिवसेनेच्या पदाधिकारी-कार्यकत्यांचे लक्ष लागून आहे. शिवसेनेतही मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी होण्याची शक्यता आहे.

भाजप-शिवसेनेपुढे बंडखोरी रोखण्याची मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. मंगळवारनंतर माधारीच्या दिवसापर्यंत मोठ्या प्रमाणात राजकीय घडामोडींना वेग येणार आहे. शहराव्या पूर्व भागात एमआयएम व काँग्रेसच्या युतीची चर्चा आता थांबली आहे. काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यकारणी पदाधिकाऱ्यांनी एमआयएमसोबत युती न करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे काँग्रेस व एमआयएम स्वतंत्र लढणार आहे.

BMC Election 2026: मुंबई महापालिकेसाठी भाजपची पहिली ८६ उमेदवारांची यादी जाहीर

Published On: Dec 30, 2025 | 12:04 PM

