PMC Municipal Election 2026: लाडकी बहीण योजनेमुळे वारं फिरणार? पुणे महापालिका निवडणूक नव्या वळणावर

प्रशासनाने शेवटच्या क्षणी जारी केलेला हा हप्ता सत्ताधारी पक्षासाठी 'गेम चेंजर' ठरेल की विरोधकांच्या 'मुद्द्यांवर आधारित राजकारणाचा' विजय ठरेल हे महिला मतदारांच्या मतांवरून निश्चित होईल.

Updated On: Jan 15, 2026 | 05:22 PM
पुणे महानगरपालिका निवडणुक 2026 , PMC Election 2026 Opinion Poll, PMC Election 2026 News

  • महापालिका निवडणुकीच्या एक दिवस आधी लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता महिलांच्या खात्यात जमा
  • महिला मतदार या केवळ एक संख्या नसून निवडणूक निकाल बदलण्यास सक्षम
PMC Municipal Election 2026: राज्यात महापालिका निवडणुकीच्या एक दिवस आधी लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आला. यात पुणे जिल्ह्यातील महिलांचाही समावेश होते. त्यामुळे राजकीय वातावरणच चांगलेच तापल्याची चर्चा आहे. १४ जानेवारी रोजी, जिल्ह्यातील १.७१९ दशलक्ष महिलांच्या बँक खात्यात हप्ता जमा करण्यात आला. लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता निवडणुकीच्या तोंडावर दिला जाणार असल्यामुळे आधीच राजकीय पक्षांकडून सत्ताधारी महायुतीवर आरोप सुरू होते. मतदानाच्या काही तास आधी योजनेचा निधी जमा झाल्यामुळे त्याचा निवडणुकीवर परिणाम होणार, असल्याची चर्चा सुरू झाली.

मतदानाच्या एक दिवस आधी

पुण्यातील महिला मतदार या केवळ एक संख्या नसून निवडणूक निकाल बदलण्यास सक्षम असलेली एक शक्तिशाली शक्ती मानली जाते. निवडणुकीच्या अगदी आधी थेट बँक हस्तांतरण (DBT) द्वारे निधी हस्तांतरण करणे हे निवडणूक नीतिमत्तेचे उल्लंघन असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. तसेच हा मतदारांना थेट आकर्षित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले जात आहे. पण त्याचवेळी सत्ताधारी पक्ष याला एक नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया आणि महिलांप्रती असलेली त्यांची जबाबदारी असल्याची प्रतिक्रीया दिली आहे. (PMC Election 2026)

Municipal Elections 2026: राजकीय क्षेत्रातील ‘या’ दिग्गज नेत्यांनी बजावला मतदानाचा हक्क, पाहा PHOTO

तीन सत्ताधारी पक्ष, एकच मतपेढी

यावेळी पुणे महानगरपालिका निवडणुकीतील परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. राज्यात संयुक्तपणे सत्ता गाजवणारे भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) हे अनेक स्थानिक मतदारसंघांमध्ये आमनेसामने आले आहेत. त्यामुळे शिंदे गट आणि भाजपकडून लाडकी बहीण योजनेच्या श्रेयावरून वाद सुरू आहे.

मोहोळांकडून भाजपच्या विकास मॉडेलचे कौतुक 

राज्यमंत्री आणि पुण्याचे भाजप नेते मुरलीधर मोहोळ आणि इतर अधिकारी मेट्रो, रस्ते नेटवर्क आणि संयुक्त केंद्र-राज्य सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांना त्यांचे यश म्हणून दाखवत आहेत. या योजना भाजपच्या सुशासनाचे पुरावे आहेत आणि सरकारचे विकास मॉडेल प्रभावी असल्याचा दावाही मोहोळ यांच्याकडून करण्यात आला. (Pune News)

अजित पवारांची रणनीती

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) देखील मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पक्ष महिला बचत गट आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. अजित पवारांचा भर पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि महिला आरोग्य सेवांवर आहे.

Kolhapur Municipal Election : कोल्हापूर महापालिका मतदानात सर्वाधिक आघाडीवर; टक्केवारी वाचा सविस्तर

एकनाथ शिंदेंकडून लाडकी बहीण योजनेचे समर्थन

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक लाडकी बहीण योजनेचे श्रेय एकनाथ शिंदे यांना देत प्रचार करत आहेत. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने शिंदे यांनी हे ऐतिहासिक पाऊल उचलल्याचा प्रचार शिंदे गटााकडून केला जात आहे.

निकाल दिशा ठरवणार की दबाव वाढेल

पुण्याच्या १७ लाखांहून अधिक महिला मतदारांच्या मौनामुळे सर्व राजकीय पक्षांची धडधड वाढली आहे. झोपडपट्ट्यांपासून ते उच्चभ्रू समाजांपर्यंत, महिला यावेळी पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक सुरक्षिततेमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

राजकीय जाणकारांच्या मते, पुण्यातील जागरूक महिला मतदार केवळ एका महिन्याच्या हप्त्यावर निर्णय घेणार नाहीत. अनेक स्थानिक समस्या शहरातील महिलांसमोर अजूनही महत्त्वपूर्ण आव्हाने निर्माण करत आहेत. शहराच्या अनेक विस्तारित भागात कचरा आणि ड्रेनेजची समस्या ही प्रमुख समस्या आहे. रात्रीच्या वेळी महिलांसाठी सुरक्षित बस सेवा आणि पथदिवे या मागण्या सातत्याने उपस्थित केल्या जात आहेत. याशिवाय, १५०० रुपयांच्या हप्त्याअभावी वाढत्या घरगुती खर्च आणि स्वयंपाकघरातील बजेटमधील असमतोल हा महिलांमध्ये चर्चेचा विषय आहे.

 

 

 

Published On: Jan 15, 2026 | 05:22 PM

