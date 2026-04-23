MSRTC News: “जनतेच्या जिव्हाळ्याची ‘ST’ लवकरच…”; काय म्हणाले मंत्री प्रताप सरनाईक?

एसटी ही महाराष्ट्राची लोकवाहिनी
एसटी सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध निर्णय
काही वर्षांत डिझेलवर चालणाऱ्या बस टप्प्याटप्प्याने बंद केल्या जाणार
मुंबई: एसटी ही महाराष्ट्राची लोकवाहिनी असून ती अधिक गतिमान, सुरक्षित आणि आरामदायी करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याची ‘ एसटी ‘ लवकरच संपूर्ण कात टाकून नव्या रूपात जनतेसमोर येईल, असे प्रतिपादन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केले.
राज्यातील अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधून मोफत प्रवासाची सुविधा दिली जाते. या सुविधेचा लाभ सुलभपणे घेण्यासाठी एनसीएमसी स्मार्ट कार्डचे वितरण करण्यात येणार असून, त्याचा शुभारंभ मंत्रालयातील पत्रकार कक्षात करण्यात आला.
यावेळी सुप्रसिद्ध अभिनेते रितेश देशमुख, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, वित्तीय सल्लागार गिरीश देशमुख, जनसंपर्क अधिकारी अभिजित भोसले, मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे, सरचिटणीस दीपक भातुसे, खजिनदार विनोद राय तसेच अन्य पत्रकार उपस्थित होते.
या प्रसंगी प्रताप सरनाईक आणि रितेश देशमुख यांच्या हस्ते वरिष्ठ पत्रकारांना स्मार्ट कार्डचे वितरण करण्यात आले. यावेळी बोलताना सरनाईक म्हणाले की, एसटी सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध निर्णय राबवले जात आहेत. एसटीच्या ताफ्यात मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक बसेस समाविष्ट करण्यात येत असून, येत्या काही वर्षांत डिझेलवर चालणाऱ्या बस टप्प्याटप्प्याने बंद केल्या जातील. यामुळे पर्यावरण संवर्धनालाही चालना मिळेल.
तसेच, एसटी स्थानकांची स्वच्छता राखण्यासाठी खाजगी कंत्राटे देण्यात आली असून, दर चार तासांनी स्वच्छतागृहांची साफसफाई केली जाईल. बस स्थानकेही स्वच्छ व सुटसुटीत ठेवण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे लवकरच एसटीचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदललेला दिसेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, एसटीचे ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून रितेश देशमुख आणि जेनेलिया देशमुख यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही जबाबदारी स्वीकारल्याबद्दल सरनाईक यांनी दोघांचे आभार मानले. यावर बोलताना रितेश देशमुख यांनी सांगितले की, त्यांचे वडील आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी परिवहन खाते सांभाळले होते. एसटी हा त्यांच्यासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय होता. त्यामुळे कोणतीही अपेक्षा न ठेवता आपण एसटीचे ब्रँड अॅम्बेसेडर होण्याचा निर्णय घेतला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.