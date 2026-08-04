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Pune Metro: पुण्याच्या विकासाला ‘मेट्रो’ची गती; हिंजवडी अन् पश्चिम पुण्यात रिअल इस्टेटचा सुवर्णकाळ

Updated On: Aug 04, 2026 | 04:11 PM IST
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सारांश

Hinjawadi Shivajinagar Metro Line 3 : हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमुळे या परिसरात निवासी मालमत्तांना मोठी मागणी आहे. हिंजवडी ते शिवाजीनगरला जोडणाऱ्या २३ किमी लांबीच्या मेट्रो लाईन ३ पैकी पहिल्या टप्प्यातील १२ स्थानकांवर मे २०२६ पासून सेवा सुरू झाली आहे.

Pune Metro, Real Estate Pune, Hinjawadi Metro

Pune Metro: पुण्याच्या विकासाला 'मेट्रो'ची गती; हिंजवडी अन् पश्चिम पुण्यात रिअल इस्टेटचा सुवर्णकाळ

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विस्तार
  • मेट्रो लाईन ३ (२३ किमी): हिंजवडी आयटी हब ते थेट शिवाजीनगर सेंट्रल कनेक्टिव्हिटी.
  • उड्डाणपूल व रस्ते रुंदीकरण: बाणेर-शिवाजीनगर डबल डेकर उड्डाणपूल आणि गणेशखिंड रस्ता रुंदीकरण.
  • प्रमुख फायदेशीर परिसर: बाणेर, बालेवाडी, वाकड, ताथवडे, मान आणि पुनावळे.
Pune Metro: पुण्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्र सध्या नव्या वाढीच्या टप्प्यात प्रवेश करत असून, वेगाने विकसित होणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि विस्तारणाऱ्या व्यावसायिक केंद्रांमुळे गृहखरेदीदार तसेच विकासकांचा ओढा पश्चिम पुण्यातील ‘मायक्रो-मार्केट्स’कडे वाढला आहे. मेट्रो लाईन ३, रिंग रोड आणि नवीन द्रुतगती मार्गांमुळे या परिसराचा कायापालट होत असल्याचे चित्र आहे.

मेट्रो लाईन ३ मुळे प्रवासाचा वेळ वाचणार

हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमुळे या परिसरात निवासी मालमत्तांना मोठी मागणी आहे. हिंजवडी ते शिवाजीनगरला जोडणाऱ्या २३ किमी लांबीच्या मेट्रो लाईन ३ पैकी पहिल्या टप्प्यातील १२ स्थानकांवर मे २०२६ पासून सेवा सुरू झाली आहे. संपूर्ण मार्गिका पूर्णत्वाकडे जात असून, गणेशखिंड रस्ता रुंदीकरण आणि बाणेर-शिवाजीनगर डबल डेकर उड्डाणपुलामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागाशी संपर्क अधिक सुलभ होत आहे. या सुधारित कनेक्टिव्हिटीचा फायदा बाणेर, बालेवाडी, वाकड आणि ताथवडे या विकसित भागांसोबतच मान आणि पुनावळे या उदयोन्मुख बाजारपेठांनाही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.

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“मेट्रो लाईन ३ मुळे हिंजवडी व मध्यवर्ती पुण्यातील प्रवासाचा वेळ वाचेल. बाणेर-बालेवाडीतील वाहतूक कोंडी कमी होऊन डेक्कन व सिव्हिल कोर्टसारख्या भागांत पोहोचणे सुलभ होईल. यामुळे परिसरातील राहणीमानात सकारात्मक बदल घडत आहेत.”
— सचिन भंडारी, सीईओ व कार्यकारी संचालक,

कार्यालयीन आणि निवासी मागणीत मोठी वाढ

अनारॉक संशोधन च्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये देशातील सात प्रमुख शहरांमध्ये ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स’ने ३२.४६ दशलक्ष चौरस फूट कार्यालयीन जागा भाडेतत्त्वावर घेतली. यातील सुमारे १५ टक्के (४.८ दशलक्ष चौरस फूट) व्यवहार एकट्या पुण्यात झाले आहेत. यामुळे पश्चिम पुण्यात कार्यालयीन आणि निवासी दोन्ही क्षेत्रांत प्रचंड मागणी निर्माण झाली आहे.

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एकात्मिक प्रकल्पांवर विकासकांचा भर

हिंजवडीच्या आजूबाजूला मोठ्या भूखंडांची उपलब्धता असल्याने विकासक आता एकात्मिक टाउनशिप आणि मिश्र-वापर प्रकल्पांवर भर देत आहेत. व्हीटीपी रियल्टी सारख्या संघटित विकासकांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी सुसंगत रणनीती आखत मान आणि पुनावळे यांसारख्या उच्च-वाढीच्या कॉरिडॉर मध्ये नवीन प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. एकंदरीत, रस्ते आणि मेट्रोच्या भक्कम जाळ्यामुळे पश्चिम पुण्याचा विकास अधिक व्यापक आणि शाश्वत स्वरूपात होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

 

Web Title: Pune metro line 3 real estate boom hinjawadi baner wakad punawale

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Published On: Aug 04, 2026 | 04:11 PM

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