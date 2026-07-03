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11th Admission: अकरावी प्रवेशाची विशेष गुणवत्ता यादी जाहीर! कॉलेज मिळालंय की नाही? त्वरित तपासा ‘हा’ पर्याय

Updated On: Jul 03, 2026 | 05:24 PM IST
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सारांश

ज्या विद्यार्थ्यांना या फेरीत कोणतेही कनिष्ठ महाविद्यालय मिळाले नाही, त्यांनी इयत्ता दहावीतील गुण आणि संबंधित महाविद्यालयांचे कट-ऑफ लक्षात घेऊन पुढील फेरीसाठी प्रवेश अर्जाच्या भाग-२ मध्ये नवीन पसंतीक्रम भरून अर्ज लॉक करावा व त्याची प्रत जतन करावी.

11th Admission: अकरावी प्रवेशाची विशेष गुणवत्ता यादी जाहीर! कॉलेज मिळालंय की नाही? त्वरित तपासा ‘हा’ पर्याय

(फोटो- istockphoto)

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विस्तार
  • अकरावीच्या पहिल्या विशेष फेरीची गुणवत्ता यादी जाहीर
  • पुण्यातील २८ हजार २३४ विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांचे वाटप
  • दिनांक ३ ते ५ जुलैदरम्यान प्रवेश निश्चित करण्याची मुदत
11th Sudents Admissions Updates: अकरावी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी विशेष फेरी क्रमांक १ ची गुणवत्ता यादी शुक्रवारी दि. ३ सकाळी १० वाजता जाहीर करण्यात आली. विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, पुणे यांनी ही यादी प्रसिद्ध केली असून, विद्यार्थ्यांनी (Career) आपल्या लॉगिनमधील कॅप वाटप स्थिती या पर्यायावर जाऊन कोणते कनिष्ठ महाविद्यालय मिळाले आहे, याची खात्री करून प्रवेशाची पुढील कार्यवाही करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

महाविद्यालयाचे वाटप झालेल्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या लॉगिनमधील दस्तऐवज अपलोड करा या पर्यायातून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून प्रवेशासाठी पुढे जा या पर्यायाद्वारे प्रवेशास सहमती नोंदवावी. त्यानंतर संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयात विहित मुदतीत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून प्रवेश निश्चित करणे आवश्यक आहे.

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विद्यार्थ्यांनी इन-हाऊस, अल्पसंख्याक आणि केंद्रीय कोट्यांतून प्रवेश निश्चित करण्यासाठी ३ ते ५ जुलै हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी केवळ एसएमएसवर अवलंबून न राहता आपल्या लॉगिनमध्ये जाऊन महाविद्यालयाचे वाटप तपासावे, असेही विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांना या फेरीत कोणतेही कनिष्ठ महाविद्यालय मिळाले नाही, त्यांनी इयत्ता दहावीतील गुण आणि संबंधित महाविद्यालयांचे कट-ऑफ लक्षात घेऊन पुढील फेरीसाठी प्रवेश अर्जाच्या भाग-२ मध्ये नवीन पसंतीक्रम भरून अर्ज लॉक करावा व त्याची प्रत जतन करावी.

विशेष फेरीची आकडेवारी

-पात्र विद्यार्थी – ८९,६६३

-महाविद्यालयाचे वाटप झालेले विद्यार्थी – २८,२३४

-पहिल्या पसंतीचे महाविद्यालय – १६,८४२

-दुसऱ्या पसंतीचे महाविद्यालय – ५,७२७

-तिसऱ्या पसंतीचे महाविद्यालय – २,२००

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विद्यार्थी आकडेवारी

अभ्यसक्रम – वाटप केलेले विद्यार्थी

-कला – १५,९८८

-वाणिज्य – १८,४७१

-विज्ञान – ४३,००७

एकूण – ७७,४६६

सीए फाऊंडेशन मे परीक्षेचा निकाल

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने ३ जुलै रोजी सीए फाउंडेशन मे २०२६ परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. या परीक्षेला बसलेले सर्व उमेदवार त्यांचा नोंदणी क्रमांक आणि रोल नंबर वापरून icai.org या अधिकृत वेबसाइटवर निकाल तपासू शकतात. ICAI ने गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याबरोबरच सकाळी ११ वाजता निकाल पाहण्याची लिंक देखील सक्रिय करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब करून त्यांचे गुण तपासणे सोपे जाईल. विद्यार्थी ICAI सीए फाउंडेशन मे २०२६ परीक्षेचे गुणपत्रक (स्कोरकार्ड) देखील डाउनलोड करू शकतात.

Web Title: Merit list for first special round class 11 admissions declared colleges allotted to 28234 students pune

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Published On: Jul 03, 2026 | 05:21 PM

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