PCMC Water Supply: पिंपरी-चिंचवडकरांची तहान भागणार कधी? १६७ एमएलडी अतिरिक्त पाण्यासाठी शहरवासीयांची प्रतीक्षा कायम

वाढत्या शहराची गरज ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पात स्वतः लक्ष घातले होते. एमआयडीसी, वन विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या समन्वयासाठी त्यांनी बैठकाही घेतल्या.

Updated On: Mar 06, 2026 | 04:19 PM
भामा आसखेडच्या 'निकामी' ठेकेदाराला घरचा रस्ता; नवी निविदा प्रक्रिया सुरू

  • सव्वासहा वर्षांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा सामना
  • शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या पुढे गेली असून पाणी टंचाईने नागरिक हैराण
  • शहराला दररोज पाणी मिळावे यासाठी महापौर राखी लांडगे यांनी आक्रमक पवित्रा
Pimpri-Chinchwad News: गेल्या सव्वासहा वर्षांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा सामना करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडकरांची प्रतीक्षा संपण्याचे नाव घेत नाहीये. भामा आसखेड पाणी योजनेचे काम वारंवार मुदतवाढ देऊनही पूर्ण न केल्याने, अखेर महापालिका प्रशासनाने निष्क्रिय ठेकेदाराला घरचा रस्ता दाखवला आहे. प्रकल्पाचे उर्वरित ३० टक्के काम पूर्ण करण्यासाठी आता नवीन निविदा प्रक्रिया राबवली जात असून, यामुळे शहराला अतिरिक्त १६७ एमएलडी पाणी मिळण्यास पुन्हा विलंब होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Pune-Mumbai Traffic Jam: पुणे-मुंबई ट्रॅफिक जामला कायमचा ‘ब्रेक’! १३५ किमीचा शिरूर-उरण मल्टिनोडल कॉरिडॉरला हिरवा कंदील

लोकसंख्येचा टप्पा ३० लाखांच्या पार, तक्रारीत वाढ

शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या पुढे गेली असून पाणी टंचाईने नागरिक हैराण आहेत. दिवसाआड पाणीपुरवठ्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांसह विरोधकांनीही प्रशासनाविरुद्ध संताप व्यक्त केला आहे. निवडणुकांनंतर दूषित पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींत मोठी वाढ झाली असून, भामा आसखेड प्रकल्पाच्या दिरंगाईमुळे शहरवासीयांमध्ये तीव्र रोष आहे.

प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि अडथळे

एकूण जलवाहिनी: २६.१० किलोमीटर (७० टक्के काम पूर्ण).

खर्च: १६३ कोटी २४ लाख रुपये अपेक्षित.

अडथळे: विविध विभागांकडून जागा मिळण्यास झालेला विलंब, शेतकऱ्यांचा विरोध आणि ठेकेदाराची संथ गती.

सध्याची स्थिती: ७.३० कि.मी.ची अशुद्ध जलवाहिनी आणि १८.८० कि.मी.ची शुद्ध जलवाहिनी टाकण्याचे काम अपूर्ण.

मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष तरीही प्रशासन ‘ढीम्म’

वाढत्या शहराची गरज ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पात स्वतः लक्ष घातले होते. एमआयडीसी, वन विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या समन्वयासाठी त्यांनी बैठकाही घेतल्या. मात्र, वरिष्ठ पातळीवरून पाठपुरावा होऊनही स्थानिक पातळीवर अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या वेळकाढूपणामुळे हा प्रकल्प रेंगाळला असल्याचा आरोप होत आहे.

मेट्रो प्रवाशांच्या वाहनांच्या पार्किंगची चिंता आता लवकरच मिटणार; महापालिकेचे सर्वेक्षण

डेडलाईनचा फोलपणा

२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह यांनी हे काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होईल, असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात मार्च २०२६ उजाडला तरी ३० टक्के काम शिल्लकच आहे. यामुळे प्रशासनाने शहरवासीयांची फसवणूक केल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

महापौरांचा ‘अल्टिमेटम’

शहराला दररोज पाणी मिळावे यासाठी महापौर राखी लांडगे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. २० फेब्रुवारीच्या सभेत त्यांनी पाणीपुरवठा विभागाला १३ मार्चपर्यंत नवीन ठेकेदार नेमण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापौरांच्या या आदेशाचे पालन प्रशासन वेळेत करणार का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित ठेकेदाराकडून काम काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उर्वरित ३० टक्के कामासाठी तातडीने अल्पमुदतीची निविदा काढण्यात येत असून, हे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

— श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका.

 

 

Published On: Mar 06, 2026 | 04:10 PM

