राष्ट्रहित सर्वोपरी! AFMC चा दिमाखदार सोहळा; १४१ वैद्यकीय अधिकारी सशस्त्र दलात दाखल

सशस्त्र दल वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या (एएफएमसी) ६०व्या तुकडीचा दीक्षान्त संचलन सोहळा शुक्रवारी कॅप्टन देवाशिष शर्मा कीर्ती चक्र परेड मैदानावर उत्साहात पार पडला. या वेळी १४१ वैद्यकीय पदवीधरांना सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवेत अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले. यामध्ये भारतीय लष्करातील ११२, नौदलातील १२ आणि हवाई दलातील १७ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
या सोहळ्यास एएफएमसीचे संचालक व कमांडंट लेफ्टनंट जनरल पंकज पी. राव, डेप्युटी कमांडंट मेजर जनरल अतुल सेठ यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, प्राध्यापक, पालक उपस्थित होते. व्हाइस ॲडमिरल सरीन यांनी संचलनाची सलामी स्वीकारली. वैद्यकीय क्षेत्रात रोबोटिक्स, प्रिसिजन मेडिसिन, जीनोमिक्स, डिजिटल हेल्थ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असला, तरी रुग्णांप्रती माणुसकी, सहानुभूती आणि करुणा यांना पर्याय नाही. तंत्रज्ञान हे साधन असून संवेदनशील डॉक्टरची भूमिका कायम महत्त्वाची राहील, असे सरीन यांनी सांगितले.
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पुण्याच्या अनन्या फडके यांना राष्ट्रपती सुवर्णपदक
दीक्षान्त संचलनात सर्वोत्कृष्ट सर्वांगीण विद्यार्थी म्हणून पुण्याच्या फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या फडके यांना राष्ट्रपती सुवर्णपदक आणि कलिंगा ट्रॉफी प्रदान करण्यात आली. वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करतानाच सैन्यात सेवा करण्याची इच्छा असल्याने त्यांनी एएफएमसीची निवड केली. ‘माझ्या कुटुंबात कोणतीही सैन्याची पार्श्वभूमी नव्हती. मात्र डॉक्टर होण्यासोबतच सैन्यात जाण्याचीही इच्छा होती. त्यामुळे एएफएमसीमध्ये प्रवेश घेण्याचा निर्णय घेतला,’ असे अनन्या यांनी सांगितले. आपल्या यशामागे आई गौतमी फडके आणि वडील डॉ. सचिन फडके यांचे मोठे पाठबळ असल्याचेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
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‘स्वार्थापेक्षा सेवा’ हा जीवनमंत्र जपा
‘नेतृत्व हे पदामुळे मिळत नाही, तर जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी, कठीण प्रसंगी योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता आणि सहकाऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्याच्या वृत्तीतून ते घडते. प्रत्येक अधिकाऱ्याने ‘स्वार्थापेक्षा सेवा’, ‘प्रतिकूल परिस्थितीतही उत्कृष्ट कामगिरी’ आणि ‘नीतिमत्तेशी कोणतीही तडजोड नाही’ हा जीवनमंत्र अंगीकारावा.’
-सर्जन व्हाइस ॲडमिरल आरती सरीन