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Spain beat Belgium: स्पेनचा जलवा कायम! अखेरच्या क्षणी मारली बाजी; बेल्जियमला नमवून सेमीफायनलमध्ये एन्ट्री

Updated On: Jul 11, 2026 | 03:52 PM IST
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सारांश

spain beat belgium in FIFA quarter finals enters semifinals: फिफा विश्वचषक २०२६ च्या उपांत्य फेरीत स्पेनने आपले स्थान निश्चित केले आहे. उपांत्यपूर्व फेरीत, स्पेनने एका रोमांचक सामन्यात बेल्जियमला ​​२-१ ने पराभूत करून उत्कृष्ट कामगिरी केली.

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विस्तार
  • स्पेनचा जलवा कायम
  • बेल्जियमला हरवत सेमीफायनलमध्ये धडक
  • आता फ्रान्सशी होणार महामुकाबला
फिफा विश्वचषक २०२६ च्या स्पर्धेत स्पेनने आपले सेमिफायनलमधील स्थान निश्चित केले आहे. स्पेन आणि बेल्जियम यांच्यात लॉस एंजेलिस स्टेडियमवर उपांत्यपूर्व फेरीचा महत्वाचा सामना खेळला गेला. शेवटच्या मिनिटाला मिकेल मेरिनोने केलेल्या गोलमुळे स्पेनने २-१ ने बेल्जियमचा पराभव केला. पहिल्या हाफच्या अखेरीस दोन्ही संघांची धावसंख्या १-१ अशी बरोबरीत होती, परंतु जेव्हा स्पेनच्या मेरिनोने ८८ व्या मिनिटाला आपल्या संघाला आघाडी मिळवून दिली. २०१० नंतर स्पेनने विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत प्रथमच प्रवेश केला आहे. आता सेमिफायनलच्या महामुकबल्यात स्पेन आणि फ्रान्स आमनेसामने येतील.

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पहिल्या हाफमध्ये दोन्ही संघामध्ये लढली चुरस

स्पेन आणि बेल्जियम यांच्यातील उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या, ज्यात दोन्ही संघांनी पहिल्या सत्रात आक्रमक खेळ केला. स्पेनच्या फॅबियन रुईझने सामन्याच्या ३० व्या मिनिटाला एक शानदार गोल करून आपल्या संघाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. यानंतर, बेल्जियमच्या खेळाडूंवर दबाव दिसत होता,परंतु बेल्जियमच्या चार्ल्स डी केटेलेअरने ४१ व्या मिनिटाला एक शानदार हेडर मारून सामना १-१ असा बरोबरीत आणला. यासोबतच, स्पेनचा गोलरकीपर सिमिओनीचा ५६० मिनिटे एकही गोल न होऊ देण्याचा विक्रमही संपुष्टात आला.

सामन्याच्या ७१ व्या मिनिटाला बेल्जियमला ​​मोठा धक्का बसला. जेव्हा त्यांचा स्टार गोलकीपर थिबॉ कोर्तुआ दुखापतग्रस्त होऊन मैदानाबाहेर गेला. त्याच्या जागी साने लॅमेन्स मैदानात आला. फिफा विश्वचषकातील हा त्याचा २१ वा सामना होता . यासह, तो जर्मनीच्या मॅन्युएल न्युअर (२३ सामने) नंतर विश्वचषकातील गोलकीपरच्या यादीत दुसरा सर्वाधिक सामने खेळलेला गोलकीपर बनला आहे.

मेरिनोनच्या ८८व्या मिनिटाच्या गोलमुळे स्पेन विजयी

पहिला हाफ १-१ असा बरोबरीत संपल्यानंतर, दुसऱ्या हाफच्या ८७ व्या मिनिटापर्यंत एकही गोल झाला नाही, त्यामुळे सामना पेनल्टी शूट-आऊटमध्ये जाईल असे सर्वांना वाटले. पण स्पेनच्या मिकेल मेरिनोने ८८ व्या मिनिटाला गोलपोस्टजवळ पोहोचून एका जोरदार शॉटने गोल केला आणि स्पेनचे उपांत्य फेरीतील तिकीट निश्चित केले. सामन्याच्या अखेरीस स्पेनने आपली २-१ अशी आघाडी कायम ठेवली. आता स्पेनचा सामना उपांत्य फेरीत, भारतीय वेळेनुसार १५ जुलै रोजी मध्यरात्री १२:३० वाजता, २०२२ विश्वचषक उपविजेत्या फ्रान्सशी होईल.

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Web Title: Fifa world cup 2026 spain beat belgium semifinal spain vs france mikel merino goal

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Published On: Jul 11, 2026 | 03:52 PM

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