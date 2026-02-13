सुनेत्रा पवारांच्या उपस्थितीत पदाधिकाऱ्यांची बैठक; ‘या’ तालुक्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र राहणार

पुणे जिल्ह्यातील सर्व तालुकाध्यक्ष आणि प्रमुख पदाधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष कसा असावा, कामकाजाची पद्धत कशी असावी आणि विकासकामांना कोणती प्राधान्ये द्यावीत, याबाबत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मार्गदर्शन केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा एक परिवार आहे. संघटनेतील एकोपा आणि शिस्त हीच आपली ताकद आहे अशी चर्चा झाल्याची माहिती राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
जुन्नर तालुक्यात दोन्ही राष्ट्रवादी गटांनी एकत्र राहण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक पातळीवर मतभेद बाजूला ठेवून विकासाच्या मुद्द्यावर एकत्र काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. मी तुमच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी आहे. अजित दादांची काम करण्याची शिस्त, वेग आणि नियोजन हीच आपली कार्यपद्धती असली पाहिजे,” अशा सूचना त्यांनी दिल्याचे बेनके यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील विकासकामे गतीमान करण्यासाठी सर्वांनी समन्वयाने काम करण्याचा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
हे सुद्धा वाचा : गावातील उमेदवारांना नाकारून राष्ट्रवादीला दिले विक्रमी मताधिक्य; कोऱ्हाळेकरांची आवडत्या नेत्याला अनोखी श्रद्धांजली
अजित पवार यांचे स्वप्न होणार साकार
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दूरदृष्टी नेतृत्वामुळे बारामती तालुक्यातील कटफळ येथे जिल्हा क्रीडा संकुल उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा क्रीडा संकुल (टप्पा-३) अंतर्गत अतिरिक्त इमारत बांधकामे व विविध आधुनिक क्रीडा सुविधा उभारणीसाठी ७५.१३ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय मार्गी लावून घेत दिवंगत अजित पवारांच्या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून प्राप्त झालेल्या बारामती तालुक्यातील कटफळ येथील ८० हजार चौ.मी. क्षेत्रावर हे अत्याधुनिक क्रीडा संकुल उभारले जाणार असून, यामुळे पुणे जिल्ह्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये पॅव्हेलियन, जलतरण तलाव, स्केटिंग रिंक, आर्चरी रेंज, बास्केटबॉल मैदान यासह विविध क्रीडा सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत.