Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

केंद्रात अन् राज्यात ‘हिरो’, बारामतीत मात्र ‘झिरो’; स्थानिक निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त

भाजपाला बारामतीत पराभवाला सामोरे जावे लागले असून, या राष्ट्रीय पक्षाच्या सर्वच उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 12:45 PM
केंद्रात अन् राज्यात ‘हिरो’, बारामतीत मात्र ‘झिरो’; स्थानिक निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

सोमेश्वरनगर/ हेमंत गडकरी : पार्टी विथ डिफरन्स म्हणवून घेणाऱ्या व जवळपास विरोधी पक्षातील ज्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेत त्यांना आपल्या पक्षात घेऊन क्लिनचीट देऊन सन्मानाची पदे देणाऱ्या भाजपाला बारामतीत पराभवाला सामोरे जावे लागले असून, या राष्ट्रीय पक्षाच्या सर्वच उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले आहे. या निकालाने भाजपची बारामतीतील दयनीय स्थिती समोर आली असून, केंद्रात व राज्यात हिरो असलेल्या भाजपला बारामतीच्या मतदारांनी झिरो केल्याचे चित्र आहे.

 

केंद्रातील सर्वोच्च नेत्यांपासून राज्यातील अनेक नेत्यांना बारामतीत मोठा इंटरेस्ट आहे. मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीताराम यांच्याकडे बारामतीची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांनीही बारामतीत भेटी देत भाजपला स्पेस शोधण्याचा प्रयत्न केला होता. निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून राज्यातील सर्वच बडे भाजप नेते बारामतीत येऊन पवारांना आव्हान देण्याची भाषा करायचे. स्थानिक नेत्यांना मोठी रसद पुरवण्याचे काम राज्यातील बड्या भाजप नेत्यांनी केले.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब गावडे यांना भाजपचे राज्याचे उपाध्यक्ष तर जिरायत भागातील भाजप नेते दिलीप खैरे यांना पुणे जिल्हा बाजार समितीचे प्रशासक पद देऊन ताकत देण्याचा प्रयत्न झाला परंतु भाजपला बारामतीत प्रवेश मिळाला नाही. विधानसभा निवडणुकीतही दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांचे डिपॉझिट जप्त केले होते. त्यामुळे भाजप नेहमीच बारामतीत शिरकाव करण्याची संधी शोधत असते.

भाजपसाठी दोन हक्काच्या जागा दिल्या

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत अजित पवारांनी केंद्रात व राज्यात सोबत काम करतोय असे सांगत मनाचा मोठेपणा दाखवत भाजपसाठी पंचायत समितीच्या दोन हक्काच्या जागा दिल्या. मात्र या दोन्ही जागा घेऊनही भाजपने जिल्हा परिषदेच्या चार जागांवर तर पंचायत समितीच्या सहा जागांवर आपले अधिकृत उमेदवार उभे करत अजितदादांना धोका दिला. बारामतीत भाजप -राष्ट्रवादी युती नाही असे पत्रही भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष शेखर वढणे यांनी प्रसिद्ध केले होते. दुसरीकडे दादांच्या अकाली निधनाने राष्ट्रवादीने एकाही मतदारसंघात प्रचार केला नाही, जाहीर सभा घेतल्या नाहीत. दादांनी दिलेला शब्द म्हणून भाजपच्या पंचायत समितीच्या दोन्ही जागा निवडून दिल्या. मात्र इतर सर्व ठिकाणी भाजपच्या उमेदवारांना आपली अनामत रक्कमही वाचवता आली नाही.

हे सुद्धा वाचा : पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच; बहुमतानंतर सत्तासमीकरणांची लगबग

राष्ट्रवादीचे भरघोस मतांनी विजयी झालेले उमेदवार

सुपे कऱ्हाटी गटात राष्ट्रवादीच्या उमेदवार पल्लवी प्रमोद खेत्रे यांनी १८०९४ मते घेतली तर भाजपच्या उमेदवार वंदना विशाल कोकरे यांना केवळ २६७७ मते मिळाली. वडगाव निंबाळकर – मोरगाव गटात राष्ट्रवादीचे उमेदवार रोहिणी संदीप कदम ढोले यांनी २२५७२ मते घेत विक्रम प्रस्थापित केला तर भाजपच्या आरती मधुकर लोखंडे यांना फक्त १०३६ मते मिळाली. पणदरे – मुढाळे गटात राष्ट्रवादीचे उमेदवार मंगेश प्रतापराव जगताप यांना २०८०० मते मिळाली तर भाजपचे उमेदवार सुरेश अरविंद जगताप यांना ३२६४ मतांवर समाधान मानावे लागले. निंबूत – कांबळेश्वर गटात राष्ट्रवादीचे युवा उमेदवार करण खलाटे यांना २२१८१ मते मिळाली तर भाजपचे उमेदवार दिग्विजय वसंतराव काकडे यांना अवघी २६५७ मते मिळाली. या चारही गटातील भाजपच्या उमेदवारांच्या एकूण मतांची बेरीज फक्त ९६३४ इतकी होत आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी तब्बल ८३६४७ मते घेत विक्रम प्रस्थापित केला आहे.

Web Title: Bjp has been defeated in baramati in the zilla parishad and panchayat samiti elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 12:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अजित पवारांच्या विमान अपघातप्रकरणी मोठी माहिती समोर येणार? केंद्रीय पथक बारामतीत
1

अजित पवारांच्या विमान अपघातप्रकरणी मोठी माहिती समोर येणार? केंद्रीय पथक बारामतीत

Maharashtra Politics: “…हे आपले कर्तव्य”; सुनेत्रा पवारांच्या भेटीनंतर अमित शहांची प्रतिक्रिया
2

Maharashtra Politics: “…हे आपले कर्तव्य”; सुनेत्रा पवारांच्या भेटीनंतर अमित शहांची प्रतिक्रिया

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 
3

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Maharashtra Politics: अजितदादांच्या आठवणींत कॅबिनेट ई-मेल नोटीसला कायदेशीर मान्यता ; फडणवीसांचे तीन निर्णयांवर शिक्कामोर्तब
4

Maharashtra Politics: अजितदादांच्या आठवणींत कॅबिनेट ई-मेल नोटीसला कायदेशीर मान्यता ; फडणवीसांचे तीन निर्णयांवर शिक्कामोर्तब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
स्लो झालेला फोन करा फास्ट! ताबडतोब बदला ‘ही’ सेटिंग, मोबाईल होईल पुन्हा एकदा नवा

स्लो झालेला फोन करा फास्ट! ताबडतोब बदला ‘ही’ सेटिंग, मोबाईल होईल पुन्हा एकदा नवा

Feb 12, 2026 | 01:00 PM
8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ कधी मिळणार? अर्थ मंत्रालयाकडून मोठी माहिती समोर

8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ कधी मिळणार? अर्थ मंत्रालयाकडून मोठी माहिती समोर

Feb 12, 2026 | 01:00 PM
कागदासारखा दिसणारा पण डिजिटल काम करणारा सॅमसंगचा नवा ई-पेपर डिस्प्ले लाँच

कागदासारखा दिसणारा पण डिजिटल काम करणारा सॅमसंगचा नवा ई-पेपर डिस्प्ले लाँच

Feb 12, 2026 | 01:00 PM
BCB ने मारली पलटी… विधानाने खळबळ! म्हटले – बांगलादेशचा T20 World Cup 2026 वर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय

BCB ने मारली पलटी… विधानाने खळबळ! म्हटले – बांगलादेशचा T20 World Cup 2026 वर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय

Feb 12, 2026 | 12:59 PM
अमरावतीत शिवसेना-बसपा स्वतंत्र आघाडीची घोषणा; महापालिकेत सत्ता समीकरण बदलणार?

अमरावतीत शिवसेना-बसपा स्वतंत्र आघाडीची घोषणा; महापालिकेत सत्ता समीकरण बदलणार?

Feb 12, 2026 | 12:59 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: पाणी मागून घरात शिरला अन्‌…; रिक्षाचालकाने वृद्धेचा गळा आवळून चोरले दागिने, विश्वासाला तडा!

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: पाणी मागून घरात शिरला अन्‌…; रिक्षाचालकाने वृद्धेचा गळा आवळून चोरले दागिने, विश्वासाला तडा!

Feb 12, 2026 | 12:58 PM
Tuljapur Crime News: पवित्र नगरीत खुलेआम देहविक्रीचा अड्डा? नगरसेविकेचा गंभीर आरोप; चौकशीची मागणी

Tuljapur Crime News: पवित्र नगरीत खुलेआम देहविक्रीचा अड्डा? नगरसेविकेचा गंभीर आरोप; चौकशीची मागणी

Feb 12, 2026 | 12:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM