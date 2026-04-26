Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘बुकट्यूबर’मुळे तरुणाई पुन्हा वाचनाकडे आकर्षित; युट्यूबच्या माध्यमातून पुस्तकांचे परीक्षण

सध्याच्या धावपळीच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात वाचनसंस्कृती लोप पावत असल्याची चर्चा होत असली, तरी ‘बुकट्यूबर’ या नव्या संकल्पनेने या समजुतीला छेद दिला आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 02:57 PM
‘बुकट्यूबर’मुळे तरुणाई पुन्हा वाचनाकडे आकर्षित; युट्यूबच्या माध्यमातून पुस्तकांचे परीक्षण

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

पुणे/पवळे गायत्री : सध्याच्या धावपळीच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात वाचनसंस्कृती लोप पावत असल्याची चर्चा होत असली, तरी ‘बुकट्यूबर’ या नव्या संकल्पनेने या समजुतीला छेद दिला आहे. युट्युब आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पुस्तकांचे परीक्षण व शिफारसी करणारे हे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स तरुणाईला पुन्हा वाचनप्रवाहात आणत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

 

“बुकट्यूबर” म्हणजे पुस्तकांचे परीक्षण, कथासार, लेखकांची ओळख आणि वाचनाचे महत्त्व यावर आधारित व्हिडिओ तयार करणारे निर्माते. पारंपरिक पुस्तक परीक्षणाच्या पलीकडे जाऊन हे बुकट्यूबर्स आपल्या सादरीकरणात नाट्यमयता, दृश्यात्मकता आणि वैयक्तिक अनुभवांचा समावेश करतात. त्यामुळे प्रेक्षकांना वाचनाकडे आकर्षित करण्यात ते यशस्वी ठरत आहेत. विशेषतः तरुण पिढीला लक्षात घेऊन तयार केलेले हे व्हिडिओ हलक्या-फुलक्या शैलीत सादर केले जातात. “५ मिनिटांत पुस्तकाचा सारांश”, “वाचायलाच हवेत अशी १० पुस्तके”, “प्रेरणादायी कादंबऱ्या” अशा विविध विषयांवर व्हिडिओ तयार होत आहेत. त्यामुळे वाचनाविषयीची भीती किंवा कंटाळा कमी होऊन नव्या वाचकवर्गाची निर्मिती होत आहे.

पुण्यातील काही तरुणांनीही या संकल्पनेचा स्वीकार करत मराठी साहित्याला डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मराठी कादंबऱ्या, कथा आणि काव्यसंग्रह यांचे सुलभ व आकर्षक सादरीकरण करून ते स्थानिक साहित्याची ओळख नव्या पिढीला करून देत आहेत. त्यामुळे वाचनसंस्कृतीसोबतच मराठी साहित्याचा प्रसारही वाढत आहे. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, बुकट्यूबर ही संकल्पना पारंपरिक वाचन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा उत्तम संगम आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये पुस्तकांविषयी उत्सुकता निर्माण करण्यासाठी हा प्रभावी मार्ग ठरू शकतो. शाळा व महाविद्यालयांनीही या माध्यमाचा उपयोग करून विद्यार्थ्यांना वाचनाची गोडी लावावी, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

मराठी साहित्याचा जागतिक प्रवास

इंग्रजी साहित्यासोबतच मराठी ‘बुक ट्यूबिंग’ क्षेत्रातही मोठी वाढ होत आहे. पु. ल. देशपांडे, व. पु. काळे, ग. दि. माडगुळकर यांसारख्या दिग्गज लेखकांपासून ते नवोदित लेखकांच्या साहित्यावर बुकट्यूबर्स भाष्य करत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राबरोबरच जगभरातील मराठी भाषिकांपर्यंत साहित्य पोहोचण्यास मदत होत आहे.

“एखाद्या पुस्तकाची ओळख करून दिल्यामुळे वाचकांना त्याच्या विषयाचा अंदाज येतो. ते पुस्तक आपल्या उपयोगाचे आहे का, हे समजून घेणे सोपे जाते आणि खरेदीचा निर्णय घेता येतो. व्हिडिओच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत विविध विषयांची पुस्तके पोहोचवता येतात. त्यामुळे वाचनाची सवय नसलेल्या व्यक्तींमध्येही हळूहळू वाचनाची आवड निर्माण होते.” — रेशम जगताप, बुकट्यूबर

प्रकाशन क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम

पुस्तकांच्या जाहिरातीचे पारंपरिक मार्ग बदलत असून, अनेक नामवंत प्रकाशक आता बुकट्यूबर्सच्या माध्यमातून आपल्या पुस्तकांचे परीक्षण करून घेत आहेत. एखाद्या लोकप्रिय बुकट्यूबरने सकारात्मक मत दिल्यास त्या पुस्तकाच्या विक्रीत व ‘प्री-बुकिंग’मध्ये वाढ होत असल्याचे ग्रंथविक्रेत्यांचे निरीक्षण आहे.

“बुकट्यूबर हे तंत्रज्ञानाच्या कल्पक वापरातून पुढे आलेले प्रभावी माध्यम आहे. मोबाईल आणि इंटरनेटच्या साहाय्याने कुठलेही पुस्तक सहज उपलब्ध होत असल्याने तरुण पिढी त्याकडे आकर्षित होत आहे. पूर्ण पुस्तक न दाखवता उत्सुकता निर्माण केली जाते, ज्यामुळे वाचनसंस्कृतीला चालना मिळते.” — अनिल खिरडकर, विद्यार्थी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.

Web Title: Booktubers are attracting the younger generation to reading

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 02:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
1

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल
2

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ
3

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय
4

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM