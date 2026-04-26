  • Pm Modi Launches Scathing Attack On Mamata Government In West Bengal

PM Narendra Modi on TMC: “गुंड आणि बलात्काऱ्यांना पाताळातून शोधून काढू”; पश्चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान मोदींचा ममता सरकारवर घणाघात

आपल्या भाषणादरम्यान त्यांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यातील मतदानाची टक्केवारी इतकी प्रचंड होती की, त्यामुळे टीएमसीचा (TMC) अहंकार धुळीस मिळाला आहे; परिणामी, दुसऱ्या टप्प्यात भाजप सरकारचा दणदणीत विजय आता निश्चित झाला आहे

Updated On: Apr 26, 2026 | 04:05 PM
पश्चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान मोदींचा ममता सरकारवर घणाघात (Photo Credit- X)

  • “गुंड आणि बलात्काऱ्यांना पाताळातून शोधून काढू”
  • पश्चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान मोदींचा ममता सरकारवर घणाघात
  • जाणून घ्या काय म्हणाले…
West Bengal Election 2026: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज, रविवार (२६ एप्रिल) रोजी पश्चिम बंगालच्या उत्तर २४ परगणा येथे एका विशाल जाहीर सभेला संबोधित केले. आपल्या भाषणादरम्यान त्यांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यातील मतदानाची टक्केवारी इतकी प्रचंड होती की, त्यामुळे टीएमसीचा (TMC) अहंकार धुळीस मिळाला आहे; परिणामी, दुसऱ्या टप्प्यात भाजप सरकारचा दणदणीत विजय आता निश्चित झाला आहे.

बंगालची निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात

या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले की, बंगालची निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात असली, तरी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे: १५ वर्षांपूर्वी टीएमसीने “मा, माटी, मानुष” (माता, माती आणि जनता) या घोषणेचा पुरस्कार करत सत्ता मिळवली होती. तरीही आज, हेच शब्द “मा, माटी, मानुष” त्यांच्या ओठांवरही येत नाहीत. असे का? याचे कारण काय आहे? चला, मीच तुम्हाला याचे कारण सांगतो.

पंतप्रधान मोदींचा टीएमसीवर निशाणा

बंगालमधील ममता सरकार आणि टीएमसीवर निशाणा साधत पंतप्रधान मोदी यांनी ठामपणे सांगितले की, जर टीएमसीच्या नेत्यांनी “मा, माटी आणि मानुष” यांची आठवण काढली, तर त्यांची स्वतःचीच पापे उघडकीस येतील. टीएमसीच्या निर्दयतेमुळे “मातेच्या” (Ma) डोळ्यांत अश्रू आले आहेत; “माती” (Mati) सिंडिकेट्स आणि घुसखोरांच्या घशात घातली गेली आहे; आणि बंगालच्या “जनतेला” (Manush) स्थलांतर करण्यास भाग पाडले गेले आहे.

‘ममता सरकारने गुंडांना संरक्षण देणे सुरूच ठेवले’

सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, टीएमसीच्या “महाजंगलराज”चा (अराजकतेचा) सर्वात मोठा फटका आपल्या भगिनींना आणि मुलींना बसला आहे. त्यांच्याशी अत्यंत मोठा विश्वासघात करण्यात आला आहे; परिणामी, यावेळी महिलांमध्येच सर्वाधिक संताप खदखदत आहे. संदेशखाली येथे गुंडांनी आपल्या भगिनींवर अन्याय करणे सुरूच ठेवले होते, तर दुसरीकडे निर्दय टीएमसी सरकार याच गुंडांना संरक्षण देत राहिले. येथे आपल्या भगिनींना शिवीगाळ आणि अपमानालाही सामोरे जावे लागले. ही अशी गोष्ट आहे जी कधीही विसरता कामा नये.

‘४ मे नंतर भाजप हिशोब चुकता करेल’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढे जाहीर केले की, तृणमूल काँग्रेसच्या “महाजंगलराज” अंतर्गत या भागातून मुली बेपत्ता होत आहेत; तरीही टीएमसी सरकार गाढ झोपेत आहे आणि या तरुणींच्या सुरक्षेबाबत त्यांना काडीमात्रही चिंता वाटत नाही. पण आता हे आणखी खपवून घेतले जाणार नाही. ४ मे नंतर, भाजप सरकार गुंड आणि बलात्काऱ्यांचा हिशोब चुकता करेल. आम्ही त्यातील प्रत्येकालाच जाब विचारू.

Published On: Apr 26, 2026 | 04:05 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 11:40 PM
May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM