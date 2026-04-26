या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले की, बंगालची निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात असली, तरी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे: १५ वर्षांपूर्वी टीएमसीने “मा, माटी, मानुष” (माता, माती आणि जनता) या घोषणेचा पुरस्कार करत सत्ता मिळवली होती. तरीही आज, हेच शब्द “मा, माटी, मानुष” त्यांच्या ओठांवरही येत नाहीत. असे का? याचे कारण काय आहे? चला, मीच तुम्हाला याचे कारण सांगतो.
#WATCH | उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "TMC के महाजंगलराज की सबसे बड़ी पीड़ित हमारी बहनें, बेटियां हैं। इनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है, इसलिए इस बार सबसे अधिक गुस्सा बहनों में ही है। संदेशखाली में बहनों के साथ गुंडे…
बंगालमधील ममता सरकार आणि टीएमसीवर निशाणा साधत पंतप्रधान मोदी यांनी ठामपणे सांगितले की, जर टीएमसीच्या नेत्यांनी “मा, माटी आणि मानुष” यांची आठवण काढली, तर त्यांची स्वतःचीच पापे उघडकीस येतील. टीएमसीच्या निर्दयतेमुळे “मातेच्या” (Ma) डोळ्यांत अश्रू आले आहेत; “माती” (Mati) सिंडिकेट्स आणि घुसखोरांच्या घशात घातली गेली आहे; आणि बंगालच्या “जनतेला” (Manush) स्थलांतर करण्यास भाग पाडले गेले आहे.
सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, टीएमसीच्या “महाजंगलराज”चा (अराजकतेचा) सर्वात मोठा फटका आपल्या भगिनींना आणि मुलींना बसला आहे. त्यांच्याशी अत्यंत मोठा विश्वासघात करण्यात आला आहे; परिणामी, यावेळी महिलांमध्येच सर्वाधिक संताप खदखदत आहे. संदेशखाली येथे गुंडांनी आपल्या भगिनींवर अन्याय करणे सुरूच ठेवले होते, तर दुसरीकडे निर्दय टीएमसी सरकार याच गुंडांना संरक्षण देत राहिले. येथे आपल्या भगिनींना शिवीगाळ आणि अपमानालाही सामोरे जावे लागले. ही अशी गोष्ट आहे जी कधीही विसरता कामा नये.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढे जाहीर केले की, तृणमूल काँग्रेसच्या “महाजंगलराज” अंतर्गत या भागातून मुली बेपत्ता होत आहेत; तरीही टीएमसी सरकार गाढ झोपेत आहे आणि या तरुणींच्या सुरक्षेबाबत त्यांना काडीमात्रही चिंता वाटत नाही. पण आता हे आणखी खपवून घेतले जाणार नाही. ४ मे नंतर, भाजप सरकार गुंड आणि बलात्काऱ्यांचा हिशोब चुकता करेल. आम्ही त्यातील प्रत्येकालाच जाब विचारू.
