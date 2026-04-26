ससून रुग्णालयातील सेवा विस्कळित; परिचारिकांच्या संपाचा रुग्णसेवेवर गंभीर परिणाम

ससून सर्वोपचार रुग्णालय येथे परिचारिकांच्या सुरू असलेल्या संपामुळे आरोग्यसेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळित झाली असून, सलग चौथ्या दिवशीही परिस्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही.

Updated On: Apr 26, 2026 | 02:40 PM
संग्रहित फोटो

पुणे : ससून सर्वोपचार रुग्णालय येथे परिचारिकांच्या सुरू असलेल्या संपामुळे आरोग्यसेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळित झाली असून, सलग चौथ्या दिवशीही परिस्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही. या संपामुळे रुग्णसेवेवर गंभीर परिणाम होत असून, नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलल्या जात आहेत आणि अनेक रुग्णांच्या उपचारांमध्ये विलंब होत आहे. मंगळवारपासून सुमारे ७०० हून अधिक परिचारिका संपावर गेल्याने रुग्णालयातील दैनंदिन कामकाजावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. आपत्कालीन सेवा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात असला, तरी नियमित ओपीडी सेवा, नव्या रुग्णांची भरती आणि शस्त्रक्रिया यावर मर्यादा आणाव्या लागत आहेत.

 

४०० परिचारिका तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध

रुग्णालय प्रशासनाने निवासी डॉक्टर तसेच नर्सिंग महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय, इतर शासकीय रुग्णालयांतून आणि नर्सिंग कॉलेजमधून सुमारे ४०० परिचारिका तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मात्र अनुभवी परिचारिकांच्या कमतरतेमुळे उपचार प्रक्रियेत अडथळे येत आहेत.

दरम्यान, अनेक रुग्णांना विलंब टाळण्यासाठी खासगी रुग्णालयांचा पर्याय स्वीकारावा लागत आहे, ज्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक भार वाढत आहे. काही रुग्णांच्या नातेवाईकांनी प्रशासनाविरोधात नाराजीही व्यक्त केली आहे.

प्रशासन, संघटनांमध्ये चर्चेची प्रक्रिया सुरू

रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. यल्लप्पा जाधव यांनी संपावर असलेल्या परिचारिकांना तातडीने कामावर परतण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सांगितले की, परिचारिकांच्या मागण्या राज्यस्तरावरच्या धोरणांशी संबंधित असल्याने त्या स्थानिक पातळीवर पूर्ण करणे शक्य नाही. याबाबत राज्य आरोग्य विभागाशी सतत संपर्क ठेवण्यात येत असून, लवकरात लवकर तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. परिचारिकांच्या संघटनांकडून वेतनवाढ, कामाचे तास, तसेच सेवा अटी सुधारण्याच्या मागण्या केल्या जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणि संघटनांमध्ये चर्चेची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील काही दिवसांत तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 11:40 PM
May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM