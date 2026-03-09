Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

चाकणला प्लॅस्टिकबंदीचा फज्जा, बाजारपेठेत कॅरीबॅगचा सुळसुळाट; कठोर कारवाईची मागणी

राज्य शासनाने ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली आहे. तरीही चाकण शहरात प्लॅस्टिकबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 01:38 PM
चाकणला प्लॅस्टिकबंदीचा फज्जा, बाजारपेठेत कॅरीबॅगचा सुळसुळाट; कठोर कारवाईची मागणी

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

चाकण/अतिश मेटे : राज्य शासनाने ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली आहे. तरीही चाकण शहरात प्लॅस्टिकबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. शहरातील मुख्य बाजारपेठ, महात्मा ज्योतिराव फुले भाजीपाला उपबाजार तसेच विविध किरकोळ विक्रेत्यांकडून प्लॅस्टिक कॅरीबॅगचा वापर पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला आहे. प्लॅस्टिकबंदीचा अक्षरशः फज्जा उडाल्याचे दिसून येत आहे.

 

राज्य सरकारने प्लॅस्टिकबंदी लागू केल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात चाकण नगरपरिषदेकडून कठोर कारवाई केली होती. अनेक व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली होती तसेच व्यापाऱ्यांना प्लॅस्टिकचा वापर टाळण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. महात्मा जोतिराव फुले भाजीपाला उपबाजारात जनजागृती करून कापडी पिशव्यांचा वापर करण्याचे आवाहनही केले होते. त्यामुळे काही काळ व्यापाऱ्यांनी प्लॅस्टिकचा वापर टाळल्याचे दिसून आले होते. मात्र, कालांतराने प्रशासनाची कारवाई थंडावल्याने पुन्हा एकदा शहरात प्लॅस्टिक कॅरीबॅगचा सुळसुळाट सुरू झाला आहे.

महात्मा जोतिराव फुले भाजीपाला उपबाजारासह किरकोळ भाजीपाला विक्रेते, फळ विक्रेते, चिकन-मटण व मासे विक्रेते, मिठाई विक्रेते, किराणा माल विक्रेते तसेच फूल विक्रेत्यांकडून सर्रास प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर होत आहे. ग्राहकांनाही सहज उपलब्ध असल्याने प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर वाढत चालला आहे. याशिवाय विविध कार्यक्रम, मेजवान्या, लग्नसमारंभ तसेच सार्वजनिक जेवणावळींमध्ये प्लॅस्टिक द्रोण, ग्लास, कप, वाट्या आणि चमच्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. या सर्व प्लॅस्टिक कचऱ्यामुळे शहरातील बाजारपेठा व रस्ते परिसरात कचऱ्याचे ढीग साचताना दिसत आहेत. चाकण मार्केटयार्ड परिसरात प्लॅस्टिक कॅरीबॅगचा मोठ्या प्रमाणात साचलेला कचरा आढळून येत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

प्लॅस्टिक कचऱ्यामुळे नाले तुंबणे, पावसाळ्यात पाणी साचणे तसेच जनावरांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याचा धोका वाढत आहे. पर्यावरणासाठी घातक असलेल्या या प्लॅस्टिकच्या वापरामुळे मानवी आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. दरम्यान, सर्वच स्तरांवर प्लॅस्टिकबंदीचा फज्जा उडत असताना संबंधित यंत्रणा मात्र डोळेझाक करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. नगरपरिषद प्रशासनाने पुन्हा एकदा कठोर कारवाई करून प्लॅस्टिकबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

जनजागृतीची गरज

प्लॅस्टिकबंदी यशस्वी करण्यासाठी केवळ दंडात्मक कारवाई पुरेशी नसून नागरिक, व्यापारी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले आहे. कापडी पिशव्या, कागदी पिशव्या तसेच पर्यावरणपूरक पर्यायांचा वापर वाढविणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हे सुद्धा वाचा : राज्यात दहावी-बारावी परीक्षेत कॉपीप्रकरणी 81 कर्मचारी निलंबित; बारावीच्या परीक्षेत 233 गैरप्रकार, तर दहावीच्या…

कठोर कारवाईची मागणी

चाकण शहरात पुन्हा प्लॅस्टिक कॅरीबॅगचा वापर वाढल्याने चाकण नगरपरिषद व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संयुक्तपणे तपासणी मोहीम राबवून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

Web Title: Citizens are demanding the implementation of a plastic ban in chakan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 01:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राज्यात दहावी-बारावी परीक्षेत कॉपीप्रकरणी 81 कर्मचारी निलंबित; बारावीच्या परीक्षेत 233 गैरप्रकार, तर दहावीच्या…
1

राज्यात दहावी-बारावी परीक्षेत कॉपीप्रकरणी 81 कर्मचारी निलंबित; बारावीच्या परीक्षेत 233 गैरप्रकार, तर दहावीच्या…

ज्येष्ठ नागरिक योजना एसटीला ठरली वरदान; पुणे विभागाला तेरा महिन्यात 13 कोटींचे उत्पन्न
2

ज्येष्ठ नागरिक योजना एसटीला ठरली वरदान; पुणे विभागाला तेरा महिन्यात 13 कोटींचे उत्पन्न

वाहतूक कोंडी कमी होणार! विद्यापीठ चौकातील एकात्मिक दुमजली उड्डाणपूल पुणेकरांच्या सेवेत
3

वाहतूक कोंडी कमी होणार! विद्यापीठ चौकातील एकात्मिक दुमजली उड्डाणपूल पुणेकरांच्या सेवेत

वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका? पुणे शहराबाहेरही विस्तारणार मेट्रोचे जाळे
4

वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका? पुणे शहराबाहेरही विस्तारणार मेट्रोचे जाळे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पार्टीत मिस्ट्री मॅनसोबत दिसली Malaika Arora; रूमर्ड बॉयफ्रेंडही दिसला सोबत, इंटरनेटवर चर्चेला उधाण

पार्टीत मिस्ट्री मॅनसोबत दिसली Malaika Arora; रूमर्ड बॉयफ्रेंडही दिसला सोबत, इंटरनेटवर चर्चेला उधाण

Mar 09, 2026 | 02:23 PM
Swiggy-HDFC Partnership: Swiggy आणि HDFC बँकेची भागीदारी! रोजच्या खर्चावर मिळणार भरघोस रिवॉर्ड्स; ‘या’ कार्डसबद्दल जाणूया सविस्तर

Swiggy-HDFC Partnership: Swiggy आणि HDFC बँकेची भागीदारी! रोजच्या खर्चावर मिळणार भरघोस रिवॉर्ड्स; ‘या’ कार्डसबद्दल जाणूया सविस्तर

Mar 09, 2026 | 02:22 PM
Crime News: रत्नागिरीत खैराच्या अवैध वाहतुकीवर कारवाई; 11 लाखांचा माल जप्त 

Crime News: रत्नागिरीत खैराच्या अवैध वाहतुकीवर कारवाई; 11 लाखांचा माल जप्त 

Mar 09, 2026 | 02:20 PM
Surat Crime: खळबळजनक! मंदिराच्या बाथरूममध्ये दोन तरुणींचे मृतदेह; आत्महत्येपूर्वी ChatGPTला विचारलं आणि…

Surat Crime: खळबळजनक! मंदिराच्या बाथरूममध्ये दोन तरुणींचे मृतदेह; आत्महत्येपूर्वी ChatGPTला विचारलं आणि…

Mar 09, 2026 | 02:18 PM
इशानची गर्लफ्रेंड तर सुर्याची बायको… नजर टाका विश्वचषकाच्या फायनलच्या दिनी खेळाडूंचे परिवारासोबत खास क्षण!

इशानची गर्लफ्रेंड तर सुर्याची बायको… नजर टाका विश्वचषकाच्या फायनलच्या दिनी खेळाडूंचे परिवारासोबत खास क्षण!

Mar 09, 2026 | 02:18 PM
Middle East War : इस्रायलचे बराक ठरले ‘या’ अरब देशाचे कवच; इराणच्या मिसाईल अन् ड्रोन्स खेळ एका झटक्यात खल्लास

Middle East War : इस्रायलचे बराक ठरले ‘या’ अरब देशाचे कवच; इराणच्या मिसाईल अन् ड्रोन्स खेळ एका झटक्यात खल्लास

Mar 09, 2026 | 02:15 PM
World War 3: बांगलादेशमध्ये आणीबाणीची स्थिती! इंधन वाचवण्यासाठी सरकारने उचलले टोकाचे पाऊल; युद्धाचे भीषण परिणाम

World War 3: बांगलादेशमध्ये आणीबाणीची स्थिती! इंधन वाचवण्यासाठी सरकारने उचलले टोकाचे पाऊल; युद्धाचे भीषण परिणाम

Mar 09, 2026 | 02:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM