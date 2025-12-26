Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Citizens Are Suffering Due To The Poor Road Condition At Ambethan Chowk On Chakan Ambethan Road

नेत्यांना दौरा तासाचा, नागरिकांना त्रास अनेक दिवसांचा; धुळीत अडकला आंबेठाण चौक

चाकण–आंबेठाण मार्गावरील आंबेठाण चौकात प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा थेट फटका नागरिकांच्या आरोग्यावर बसत असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 04:58 PM
नेत्यांना दौरा तासाचा, नागरिकांना त्रास अनेक दिवसांचा; धुळीत अडकला आंबेठाण चौक

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • नेत्यांना दौरा तासाचा
  • नागरिकांना त्रास अनेक दिवसांचा
  • धुळीत अडकला आंबेठाण चौक
चाकण/ अतिश मेटे : चाकण–आंबेठाण मार्गावरील आंबेठाण चौकात प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा थेट फटका नागरिकांच्या आरोग्यावर बसत असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. रस्त्यावरील मोठ्या खड्ड्यात माती–मिश्रित मुरूम टाकून करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या मलमपट्टीमुळे परिसरात प्रचंड प्रमाणात धूळ उडत असून, प्रवासी, स्थानिक व्यापारी तसेच वाहतूक पोलिस अक्षरशः धुळीत गुदमरले आहेत.

काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या चाकण दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर घाईगडबडीत हा मुरूम टाकण्यात आला होता. मात्र दौरा संपताच रस्त्याची जबाबदारी कुणीही घेतली नाही. वाहनांची वर्दळ वाढताच माती मिश्रित मुरूम उखडून त्यातील दगड उडू लागले असून, संपूर्ण चौक धुळीच्या ढगात हरवला आहे.

आरोग्याच्या तक्रारी वाढल्या

या सतत उडणाऱ्या धुळीमुळे डोळ्यांची जळजळ, श्वसनाचे त्रास, खोकला अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. चौकात कर्तव्य बजावणाऱ्या वाहतूक पोलिसांना दिवसभर तोंडावर रुमाल बांधून काम करावे लागत आहे. लगतच्या दुकानदारांनाही याचा मोठा फटका बसला असून, धुळीमुळे ग्राहक थांबत नसल्याने व्यवसाय मंदावल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

कायमस्वरूपी डांबरीकरण करणे गरजेचे

नेत्यांचा दौरा तासभराचा असतो; मात्र त्यातून निर्माण होणारा त्रास नागरिकांना अनेक दिवस भोगावा लागतो, असे चित्र पुन्हा एकदा आंबेठाण चौकात दिसून आले आहे. तात्पुरत्या मलमपट्टीऐवजी कायमस्वरूपी डांबरीकरण करणे, धूळ नियंत्रणासाठी नियमित पाणी फवारणी करणे तसेच कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्याची जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे. प्रशासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना न केल्यास स्थानिक नागरिक आंदोलनाचा मार्ग अवलंबतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

Web Title: Citizens are suffering due to the poor road condition at ambethan chowk on chakan ambethan road

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 04:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!
1

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब
2

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार
3

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष
4

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM