“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

पालखी मार्गावरून प्रवास करणारे वाहनचालक, वारकरी आणि स्थानिक नागरिक झाडांच्या अनुपस्थितीमुळे हळहळ व्यक्त करत आहेत. या महामार्गाच्या कामांमध्ये ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्यांना नियमानुसार मोठा मोबदला शासनाने दिला.

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
पालखी महामार्गावर वृक्षलागवडीकडे दुर्लक्ष (फोटो- टीम नवराष्ट्र)

पालखी महामार्गावर वृक्षलागवडीकडे ठेकेदाराचे दुर्लक्ष
रस्त्याच्या दुतर्फा असलेली शेकडो झाडे तोंडली गेली 
पर्यावरणपूरक विकासाचे मोठे दावे ठरले फोल

अमोल तोरणे/बारामती: संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गाचे काम सुरू होत असताना पर्यावरणपूरक विकासाचे मोठे दावे करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात या महामार्गावर रस्त्याच्या दुतर्फा असलेली वड, पिंपळ, लिंब, चिंच, आंबा , नारळ यांसह अनेक महाकाय आणि शेकडो वर्षे जुनी झाडे तोडण्यात आली असून, त्याऐवजी नव्याने वृक्षलागवड करण्याबाबत ठेकेदार कंपनी अनुत्सुक असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येत आहे.नियमानुसार रस्ते विकासासाठी झाडतोड झाल्यास त्या बदल्यात किमान तितकीच किंवा अधिक वृक्षलागवड करणे बंधनकारक आहे. मात्र बारामती ते इंदापूर दरम्यान सुरू असलेल्या पालखी महामार्गाच्या कामात हा नियम धाब्यावर बसवला गेला आहे काय, असा संतप्त प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.महामार्गाचे काम आधीच संथ गतीने सुरू असून, ज्या ठिकाणी रस्ता पूर्ण झाला आहे त्या भागातही एकही झाड लावण्यात आलेले नाही.काही ठराविक ठिकाणी केवळ दिखाव्यासाठी वृक्षलागवड केल्याचे चित्र दिसते, तर उर्वरित भागात संपूर्ण रस्ता ओसाड व रखरखीत अवस्थेत आहे.नवीन महामार्गासाठी गावोगावी उभारलेले उंच ब्रिज, सेवा रस्त्यांचा अभाव आणि शेतजमिनींचे तुकडे झाल्याने अनेक गावांचे सामाजिक व भौगोलिक विभाजन झाले आहे. त्यातच झाडे तोडल्यामुळे उन्हाळ्यात प्रचंड उष्णता, धुळीचे लोट आणि पर्यावरणीय असमतोल निर्माण होत आहे. पालखी मार्गावरून प्रवास करणारे वाहनचालक, वारकरी आणि स्थानिक नागरिक झाडांच्या अनुपस्थितीमुळे हळहळ व्यक्त करत आहेत. या महामार्गाच्या कामांमध्ये ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्यांना नियमानुसार मोठा मोबदला शासनाने दिला.मात्र हा मोबदला घेऊन संबंधित लाभार्थी शेतकरी झाडांच्या लागवडीबाबत आवाज उठवत नसल्याचे चित्र आहे.

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी” असा संदेश देणाऱ्या संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी मार्गावरच आज “वृक्षवल्ली आम्हा ना सोयरी” अशी भूमिका ठेकेदार कंपनीची असल्याची टीका होत आहे. पर्यावरण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा प्रशासन याकडे डोळेझाक करत आहेत काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. वेळेत व्यापक वृक्षलागवड, देखभाल आणि जबाबदारी निश्चित न झाल्यास हा महामार्ग विकासाचा नव्हे तर पर्यावरणीय ऱ्हासाचा प्रतीक ठरेल, अशी भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत.

महामार्गाचे काम धिम्या गतीने
संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गाचे काम लिमटेक पर्यंत पूर्ण झाले आहे, मात्र लिपस्टिक पासून पुढे ठिकठिकाणी अर्धवट अवस्थेत आहे. संबंधित ठेकेदार कंपनी अत्यंत धीम्या पद्धतीने, या महामार्गाचे काम करत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. लिमटेक उड्डाणपूल, भवानीनगर येथील, तसेच सणसर या ठिकाणचे उड्डाणपूल अपूर्ण अवस्थेत आहेत. त्यामुळे वाहतुकीचा मोठा खोळंबा या ठिकाणी होत आहे

Jan 21, 2026 | 02:35 AM

