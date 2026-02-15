Karjat News : देशसेवेसाठी महत्वाचं पाऊल; नेरळमध्ये विद्यार्थ्यांना दिलं जातंय कमांडो प्रात्यक्षिक

नेरळ कर्जत रस्त्यावरील खोत सेलिब्रेशन मैदान येथे कमांडो प्रात्यक्षिक यांचं आयोजन करण्यात आले होते. सुरुवातीला दीप प्रज्वलन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे अमोल जाधव तसेच शर्विल स्कूल ऑफ एक्सलन्स या संस्थेचे अध्यक्ष मुजाहिद खोत यांचे हस्ते झाले. यावेळी संस्थेचे विश्वस्त अब्दुल रौफ खोत,आत्माराम खंडागळे, उज्ज्वला पाटील,अकॅडमीक प्रमुख सुशीला अनंथरमन, सीबीएसई स्कूलच्य़ा मुख्याध्यापिका मीना कुमार आणि मोईज खोत आदी प्रमुख उपस्थित होते.यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले निवृत जवान कुमार जाधव यांनी देशाच्या सेवेत असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रात विद्यार्थ्यांनी आपले करिअर शोधावे असे आवाहन केले. त्यात मिलिटरीमधील थळ सेना,वायू सेना,जल सेना तसेच पोलिस अशा कोणत्याही सेवा दलात सहभागी होण्यासाठी प्राथमिक स्वरूपात महत्वाची असलेली ट्रेनिंग या ठिकाणी शर्विल मध्ये मिळत आहे.त्यामुळे पालकांनी आपल्या पाल्यासाठी उपयोगात आणण्याचे आवाहन केले.तर आपल्या 15 वर्षाच्या सेवेतील काही घटनांचे अनुभव यावेळी सांगत सर्वांच्या मनात देशाच्या सेवेबद्दल आदरभाव निर्माण व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
शार्विल स्कूल मध्ये गेली दोन वर्षे कमांडो ट्रेनिंग अकॅडमी चालविली जात आहे.या ट्रेनिंगचे प्रमुख सचिन कुमार यांनी आपल्या कडून देण्यात आलेल्या ट्रेनिंग नंतर प्रात्यक्षिक विद्यार्थ्यांनी पालकांसमोर सादर केले.त्यात योगा पासून बंदुका हाताळणे पर्यंत अनेक प्रकारचे प्रात्यक्षिक विद्यार्थ्यांनी पालकांसमोर सादर केले.देशभक्तीपर गीते आणि त्यासोबत झालेल्या प्रात्यक्षिक यांनी विद्यार्थी सादर केलेली कला पाहून पालकांनी मोठ्या प्रमाणात टाळ्यांनी दाद दिली.