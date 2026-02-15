Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार

भारतीय ऑटो बाजारात कम्युटर बाईक सेगमेंट वेगाने लोकप्रिय होताना दिसत आहे. परवडणाऱ्या किमती आणि उत्कृष्ट मायलेज असलेल्या बाईक दैनंदिन प्रवासासाठी योग्य असतात, जेणेकरून अनेक ग्राहक या बाईक खरेदी करतात. अशीच एक बाईक म्हणजे Honda Shine, जी थेट Hero Splendor Plus शी स्पर्धा करते. चला या बाईकची माहिती जाणून घेऊया.
होंडा शाइन 100 ची किंमत 65,243 (एक्स-शोरूम) आहे, तर त्याची ऑन-रोड किंमत सुमारे 77,111 रुपये आहे. शहरानुसार किंमत थोडीशी बदलू शकते, तरीही ती हिरो स्प्लेंडर प्लसपेक्षा सुमारे दहा हजार रुपयांपेक्षा स्वस्त आहे. बजेट खरेदीदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा फायदा आहे, कारण त्यांना कमी किमतीत होंडाची गुणवत्ता आणि विश्वासार्ह कामगिरी मिळते.
होंडा शाइन 100 मध्ये 98.98cc क्षमतेचे एअर-कूल्ड इंजिन देण्यात आले आहे. या इंजिनमध्ये PGM-FI आणि eSP तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. हे इंजिन 7.38 PS पॉवर आणि 8.05 Nm टॉर्क निर्माण करते, जे शहरातील दैनंदिन वापरासाठी योग्य ठरते. या बाईकमध्ये 4-स्पीड गिअरबॉक्स देण्यात आला असून, ट्रॅफिकमध्ये स्मूथ आणि झटकेरहित रायडिंगचा अनुभव मिळतो. अवघे 99 किलो वजन असल्याने ही बाईक हाताळणे सोपे आहे. तसेच 85 किमी प्रतितास टॉप स्पीडमुळे ती संतुलित कम्युटर बाईक म्हणून ओळखली जाते.
होंडा शाइन 100 ची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे तिचे उत्कृष्ट मायलेज. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही बाईक 65 किमी प्रति लिटरपर्यंत मायलेज देते. अनेक रायडर्सना प्रत्यक्षात 65 ते 68 किमी प्रति लिटरपर्यंत सरासरी मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. 9 लिटर क्षमतेचा फ्यूल टँक आणि eSP तंत्रज्ञानासह मिळणारे आयडल स्टार्ट-स्टॉप फीचर यामुळे इंधनाची बचत अधिक होते आणि ही बाईक अधिक किफायतशीर ठरते.
मेंटेनन्सच्या बाबतीतही होंडा शाइन 100 ग्राहकांसाठी परवडणारी आहे. याचा सर्व्हिस खर्च साधारणपणे 800 ते 1,200 रुपयांच्या दरम्यान असतो. याशिवाय कंपनीकडून 3 वर्षे किंवा 42,000 किमीपर्यंतची वॉरंटी दिली जाते. त्यामुळे दीर्घकाळ कोणत्याही मोठ्या अडचणीशिवाय वापरता येणारी ही विश्वासार्ह कम्युटर बाईक ठरते.