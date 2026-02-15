Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार

भारतात मायलेज बाईक म्हटलं की अनेकांच्या नजरेसमोर Hero Splendor येते. मात्र, एक बाईक अशी देखील आहे जी मायलेजमध्ये स्प्लेंडरला मागे टाकते. विशेष म्हणजे या बाईकची किंमत 65 हजार रुपये आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 05:17 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीय बाजारात बजेट फ्रेंडली बाईकला चांगली मागणी
  • Honda Shine 100 देते दमदार मायलेज
  • जाणून घ्या फीचर्स
भारतीय ग्राहक नेहमीच अशा बाईकच्या शोधात असतात, जी त्यांना स्वस्त किमतीत उत्तम मायलेज देईल. ग्राहकांच्या याच मागणीकडे पूर्ण लक्ष देत अनेक दुचाकी उत्पादक कंपन्या मार्केटमध्ये दमदार बाईक ऑफर करत असतात.

भारतीय ऑटो बाजारात कम्युटर बाईक सेगमेंट वेगाने लोकप्रिय होताना दिसत आहे. परवडणाऱ्या किमती आणि उत्कृष्ट मायलेज असलेल्या बाईक दैनंदिन प्रवासासाठी योग्य असतात, जेणेकरून अनेक ग्राहक या बाईक खरेदी करतात. अशीच एक बाईक म्हणजे Honda Shine, जी थेट Hero Splendor Plus शी स्पर्धा करते. चला या बाईकची माहिती जाणून घेऊया.

मध्यम वर्गीय ग्राहकांसाठी ‘या’ Diesel SUV आहेत एकदम परफेक्ट! किंमत आणि फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच

होंडा शाइन 100 ची किंमत

होंडा शाइन 100 ची किंमत 65,243 (एक्स-शोरूम) आहे, तर त्याची ऑन-रोड किंमत सुमारे 77,111 रुपये आहे. शहरानुसार किंमत थोडीशी बदलू शकते, तरीही ती हिरो स्प्लेंडर प्लसपेक्षा सुमारे दहा हजार रुपयांपेक्षा स्वस्त आहे. बजेट खरेदीदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा फायदा आहे, कारण त्यांना कमी किमतीत होंडाची गुणवत्ता आणि विश्वासार्ह कामगिरी मिळते.

Honda Shine 100 ची पॉवर

होंडा शाइन 100 मध्ये 98.98cc क्षमतेचे एअर-कूल्ड इंजिन देण्यात आले आहे. या इंजिनमध्ये PGM-FI आणि eSP तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. हे इंजिन 7.38 PS पॉवर आणि 8.05 Nm टॉर्क निर्माण करते, जे शहरातील दैनंदिन वापरासाठी योग्य ठरते. या बाईकमध्ये 4-स्पीड गिअरबॉक्स देण्यात आला असून, ट्रॅफिकमध्ये स्मूथ आणि झटकेरहित रायडिंगचा अनुभव मिळतो. अवघे 99 किलो वजन असल्याने ही बाईक हाताळणे सोपे आहे. तसेच 85 किमी प्रतितास टॉप स्पीडमुळे ती संतुलित कम्युटर बाईक म्हणून ओळखली जाते.

Pulsar Lovers साठी आनंदाची बातमी! May 2026 पर्यंत येऊ शकतात 8 नवीन आणि अपडेटेड बाईक्स

मायलेज

होंडा शाइन 100 ची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे तिचे उत्कृष्ट मायलेज. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही बाईक 65 किमी प्रति लिटरपर्यंत मायलेज देते. अनेक रायडर्सना प्रत्यक्षात 65 ते 68 किमी प्रति लिटरपर्यंत सरासरी मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. 9 लिटर क्षमतेचा फ्यूल टँक आणि eSP तंत्रज्ञानासह मिळणारे आयडल स्टार्ट-स्टॉप फीचर यामुळे इंधनाची बचत अधिक होते आणि ही बाईक अधिक किफायतशीर ठरते.

मेंटेनन्स खर्च

मेंटेनन्सच्या बाबतीतही होंडा शाइन 100 ग्राहकांसाठी परवडणारी आहे. याचा सर्व्हिस खर्च साधारणपणे 800 ते 1,200 रुपयांच्या दरम्यान असतो. याशिवाय कंपनीकडून 3 वर्षे किंवा 42,000 किमीपर्यंतची वॉरंटी दिली जाते. त्यामुळे दीर्घकाळ कोणत्याही मोठ्या अडचणीशिवाय वापरता येणारी ही विश्वासार्ह कम्युटर बाईक ठरते.

Web Title: Hero splendor rival honda shine best mileage bike know price and power

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 05:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मध्यम वर्गीय ग्राहकांसाठी ‘या’ Diesel SUV आहेत एकदम परफेक्ट! किंमत आणि फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच
1

मध्यम वर्गीय ग्राहकांसाठी ‘या’ Diesel SUV आहेत एकदम परफेक्ट! किंमत आणि फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच

अहो आश्चर्यम! भारतातील असं अनोखं मंदिर जिथे पुजली जाते Bullet 350, ‘तो’ एक अपघात आणि पुढे जे घडलं…
2

अहो आश्चर्यम! भारतातील असं अनोखं मंदिर जिथे पुजली जाते Bullet 350, ‘तो’ एक अपघात आणि पुढे जे घडलं…

Pulsar Lovers साठी आनंदाची बातमी! May 2026 पर्यंत येऊ शकतात 8 नवीन आणि अपडेटेड बाईक्स
3

Pulsar Lovers साठी आनंदाची बातमी! May 2026 पर्यंत येऊ शकतात 8 नवीन आणि अपडेटेड बाईक्स

रण उत्सवात TVS Motor चे सलग दुसरे यशस्वी वर्ष, कच्छच्या वाळवंटात रंगला ‘रोड टू हेवन’चा थरार!
4

रण उत्सवात TVS Motor चे सलग दुसरे यशस्वी वर्ष, कच्छच्या वाळवंटात रंगला ‘रोड टू हेवन’चा थरार!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार

Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार

Feb 15, 2026 | 05:17 PM
Amit Shah कडाडले! राहुल गांधींना शेतकरी मुद्द्यावरून विचारला १० वर्षांचा हिशोब; आकडेवारीनिशी केलं चॅलेंज

Amit Shah कडाडले! राहुल गांधींना शेतकरी मुद्द्यावरून विचारला १० वर्षांचा हिशोब; आकडेवारीनिशी केलं चॅलेंज

Feb 15, 2026 | 05:15 PM
शालेय शिक्षणावर भाष्य करणाऱ्या ‘असर’ अहवालाची स्थिती काय? शिक्षकांना मिळणार दिलासा

शालेय शिक्षणावर भाष्य करणाऱ्या ‘असर’ अहवालाची स्थिती काय? शिक्षकांना मिळणार दिलासा

Feb 15, 2026 | 05:07 PM
Pune ZP Election News: जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी लॉबिंगला वेग; तालुक्याचा मान की पुढील विधानसभा समीकरणे?

Pune ZP Election News: जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी लॉबिंगला वेग; तालुक्याचा मान की पुढील विधानसभा समीकरणे?

Feb 15, 2026 | 05:03 PM
IND vs PAK : सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानी कर्णधाराशी हॅन्डशेक करणार का? सामन्यापूर्वीच झाला अंतिम निर्णय

IND vs PAK : सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानी कर्णधाराशी हॅन्डशेक करणार का? सामन्यापूर्वीच झाला अंतिम निर्णय

Feb 15, 2026 | 04:59 PM
Medha Kulkarni News: शहरी पुरावर ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ हाच उतारा! पुण्याच्या जलसुरक्षेसाठी मेधा कुलकर्णींचे केंद्राकडे साकडं

Medha Kulkarni News: शहरी पुरावर ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ हाच उतारा! पुण्याच्या जलसुरक्षेसाठी मेधा कुलकर्णींचे केंद्राकडे साकडं

Feb 15, 2026 | 04:50 PM
आस्था आणि इतिहासाची महागाथा, Sanjay Leela Bhansali घेऊन येत आहेत ‘Jai Somnath; पहिली झलक व्हायरल

आस्था आणि इतिहासाची महागाथा, Sanjay Leela Bhansali घेऊन येत आहेत ‘Jai Somnath; पहिली झलक व्हायरल

Feb 15, 2026 | 04:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM