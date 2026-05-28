Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

जावई धोंडे जेवायला गेले अन् लाखाचा ऐवज विसरून आले; दुकानदाराला समजताच पर्स केली परत

Updated On: May 28, 2026 | 03:17 PM IST
जाहिरात
सारांश

दुकानदार राजाराम उर्फ मांगीलाल चौधरी यांनी ही पर्स सापडल्यानंतर ती सुरक्षित ठेवली होती. कोणीतरी पर्स शोधत येईल या अपेक्षेने त्यांनी ती बाजूला ठेवत दुकानातील कर्मचाऱ्यांनाही याची माहिती दिली होती.

जावई धोंडे जेवायला गेले अन् लाखाचा ऐवज विसरून आले; दुकानदाराला समजताच पर्स केली परत

जावई धोंडे जेवायला गेले अन् लाखाचा ऐवज विसरून आले; दुकानदाराला समजताच पर्स केली परत

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नीरा : माणुसकी अजून जिवंत आहे, याची प्रचिती पुरंदर तालुक्यातील नीरा येथे आली. सासरी धोंडे जेवणासाठी आलेल्या एका व्यक्तीच्या पत्नीचे तब्बल लाखाच्या आसपासचा ऐवज असलेली पर्स हरवली; मात्र एका प्रामाणिक दुकानदारामुळे ती सुखरूप परत मिळाल्याने कुटुंबीयांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. या प्रामाणिकपणाबद्दल पोलिसांनी संबंधित दुकानदाराचा सत्कार करत समाजासमोर आदर्श निर्माण केला.

पुरंदर तालुक्यातील गुळुंचे येथील जुन्नरकर कुटुंबाचे जावई आपल्या पत्नीसह मंगळवारी सासरी धोंडे जेवणासाठी आले होते. सायंकाळी नीरा शहरात खरेदीसाठी गेल्यानंतर दिपाली कोंढारे यांची पर्स हरवली. या पर्समध्ये तब्बल ७५ हजार रुपये रोख रक्कम आणि सुमारे १५ हजार रुपये किमतीचा चांदीचा गणपती असा मौल्यवान ऐवज होता. पर्स हरवल्याचे लक्षात येताच कोंढारे कुटुंबीयांनी पोलिसांकडे धाव घेतली.

दरम्यान, पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू करत संबंधित महिला ज्या-ज्या दुकानांमध्ये गेल्या होत्या, तेथे चौकशी सुरू केली. यावेळी पेठेतील “चंदन स्वीट होम” या दुकानात कोंढारे कुटुंब लस्सी पिण्यासाठी गेले होते, तेव्हा ही पर्स तिथेच विसरली गेल्याचे समोर आले.

दुकानदाराने बॅग ठेवली सुरक्षित

दुकानदार राजाराम उर्फ मांगीलाल चौधरी यांनी ही पर्स सापडल्यानंतर ती सुरक्षित ठेवली होती. कोणीतरी पर्स शोधत येईल या अपेक्षेने त्यांनी ती बाजूला ठेवत दुकानातील कर्मचाऱ्यांनाही याची माहिती दिली होती. पोलिस आणि कोंढारे कुटुंबीय दुकानात पोहोचल्यानंतर चौधरी यांनी कोणतीही अपेक्षा न ठेवता ती पर्स त्यांच्या ताब्यात दिली.

रोख रक्कम, चांदीचा गणपती पर्समध्येच

पर्सची तपासणी केली असता त्यामधील ७५ हजारांची रोख रक्कम आणि चांदीचा गणपती सुरक्षित असल्याचे दिसून आले. यानंतर नीरा दूरक्षेत्रात पोलिस उपनिरीक्षक रविराज कोकरे यांच्या हस्ते चौधरी यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी पोलिस हवालदार संदीप मदने, धनश्याम चव्हाण, निलेश करे, प्रसाद कोळेकर, पोलिस पाटील राहुल शिंदे, तसेच बालाजी कोंढारे आणि राजू जुन्नरकर उपस्थित होते.

जाहिरात क्षेत्रातील नियमभंगात २१ टक्क्यांची वाढ! ‘या’ क्षेत्रांमध्ये नियम उल्लंघनाचे प्रमाण जास्त

Web Title: Lakhs of rupees gold return to man incident in neera

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 03:15 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Siddaramaiah Resigns: ‘हायकमांडने सांगितल्याप्रमाणे मी केलं’; राजीनाम्यानंतर भावूक होत सिद्धरामय्यांनी मानले सोनिया-राहुल गांधींचे

Siddaramaiah Resigns: ‘हायकमांडने सांगितल्याप्रमाणे मी केलं’; राजीनाम्यानंतर भावूक होत सिद्धरामय्यांनी मानले सोनिया-राहुल गांधींचे

May 28, 2026 | 04:33 PM
Instagram, Facebook अन् WhatsApp वापरण्यासाठी आता पैसे मोजावे लागणार; ‘META’ने सुरू केल्या सबस्क्रिप्शन-आधारित योजना!

Instagram, Facebook अन् WhatsApp वापरण्यासाठी आता पैसे मोजावे लागणार; ‘META’ने सुरू केल्या सबस्क्रिप्शन-आधारित योजना!

May 28, 2026 | 04:25 PM
Vaibhav Sooryavanshi: गोलंदाजांच्या धुलाईनंतर ‘बेबी बॉस’वर फिदा झाला ‘युनिव्हर्सल बॉस’; वैभव सूर्यवंशीसाठी ख्रिस गेलची खास पोस्ट

Vaibhav Sooryavanshi: गोलंदाजांच्या धुलाईनंतर ‘बेबी बॉस’वर फिदा झाला ‘युनिव्हर्सल बॉस’; वैभव सूर्यवंशीसाठी ख्रिस गेलची खास पोस्ट

May 28, 2026 | 04:23 PM
“पंतप्रधान मोदी ‘पनौती’ तर मुख्यमंत्री फडणवीस ‘खोटारडे’,” हर्षवर्धन सपकाळ यांचे पुन्हा वादग्रस्त विधान

“पंतप्रधान मोदी ‘पनौती’ तर मुख्यमंत्री फडणवीस ‘खोटारडे’,” हर्षवर्धन सपकाळ यांचे पुन्हा वादग्रस्त विधान

May 28, 2026 | 04:17 PM
Why No Bridges on Amazon River: जगातील सर्वात मोठ्या नद्यांपैकी एक; पण ‘या’ नदीवर एकही पूल का नाही?

Why No Bridges on Amazon River: जगातील सर्वात मोठ्या नद्यांपैकी एक; पण ‘या’ नदीवर एकही पूल का नाही?

May 28, 2026 | 04:16 PM
बलिदान आणि एकतेची कहाणी उलगडणार, ‘भारत भाग्य विधाता’चा मोशन पोस्टर रिलीज; Kangana Ranaut ची भूमिका चर्चेत

बलिदान आणि एकतेची कहाणी उलगडणार, ‘भारत भाग्य विधाता’चा मोशन पोस्टर रिलीज; Kangana Ranaut ची भूमिका चर्चेत

May 28, 2026 | 04:15 PM
”तू, मी आणि देऊळ बंद 2….”, Pravin Tarde यांच्या पत्नीची भावनिक पोस्ट चर्चेत! म्हणाल्या, ”स्वामींनी आपल्याला…”

”तू, मी आणि देऊळ बंद 2….”, Pravin Tarde यांच्या पत्नीची भावनिक पोस्ट चर्चेत! म्हणाल्या, ”स्वामींनी आपल्याला…”

May 28, 2026 | 03:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM