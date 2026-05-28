Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Make Cool Fruit Cream For Kids In Hot Summer Simple Food Recipe Summer Recipe

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात लहान मुलांसाठी बनवा थंडगार Fruit Cream, प्रत्येक घासामध्ये मिळेल फ्रेशनेसचा खास स्वाद

Updated On: May 28, 2026 | 03:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

लहान मुलं बऱ्याचदा फळे खाण्याचा खूप जास्त कंटाळा करतात. अशावेळी मुलांसाठी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये फ्रुट क्रीम बनवू शकता. हे फ्रुट क्रीम खाल्ल्यानंतर मुलं पुन्हा पुन्हा खाण्याचा हट्ट करतील. चला तर जाणून घेऊया फ्रुट क्रीम बनवण्याची रेसिपी.

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात लहान मुलांसाठी बनवा थंडगार Fruit Cream

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात लहान मुलांसाठी बनवा थंडगार Fruit Cream

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

राज्यासह संपूर्ण देशभरात तापमानात मोठी वाढ झाली आहे. कडक उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर खूप जास्त थकल्यासारखे वाटते आणि घामामुळे अशक्तपणा वाढू लागतो. अशावेळी शरीराला थंडाव्याची खूप जास्त आवश्यकता असते. थंड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर कायमच आईस्क्रीम किंवा थंडगार ज्यूस आणून प्यायले जाते. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांच खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही थंडगार फ्रूट क्रीम बनवू शकता. वेगवेगळी फळे आणि दूधाचा वापर करून बनवलेला पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. घरातील लहान मुलांसह मोठ्यांना फळे खायला अजिबात आवडत नाही. फळांचे नाव ऐकल्यानंतर नाक मुरडले जाते. पण फळांमध्ये असलेले विटामिन सी, फायबर आणि इतर आवश्यक घटक शरीराला भरपूर पोषण देतात. त्यामुळे उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये फळांचे आवर्जून सेवन करावे. शरीरात निर्माण झालेली पाण्याची कमतरता आणि लोहाची कमतरता भरून काढण्यासाठी फळे खूप जास्त उपयुक्त ठरतात. चला तर जाणून घेऊया फ्रुट क्रीम बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

Kalakand Recipe : मऊ, तोंडात घालताच विरघळणारा हलवाई स्टाईल ‘कलाकंद’ घरी बनवायचाय? मग ही रेसिपी नोट करा

साहित्य:

  • फ्रेश क्रीम
  • तुमच्या आवडीनुसार फळे
  • पिठीसाखर
  • व्हॅनिला इसेन्स
  • सुका मेवा
पिझ्झा, बर्गर खाऊन कंटाळा आला असेल तर सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट बनवा चीझ गार्लिक ब्रेड , नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • फ्रूट क्रीम बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, सर्व फळे काही वेळ पाण्यात ठेवून द्या. त्यानंतर फळांचे मध्यम आकारात तुकडे करा.
  • मोठ्या वाटीमध्ये फ्रेश क्रीम घेऊन त्यात आवडीनुसार पिठीसाखर, व्हॅनिला इसेन्स घालून विस्करने किंवा बिटरच्या मदतीने क्रीम पूर्णपणे फेटून घ्या.
  • फेटून घेतलेली क्रीम फ्रिजरमध्ये दोन ते तीन तास थंड होण्यासाठी ठेवा. यामुळे क्रीमचा थिकनेस वाढेल आणि पदार्थ सुद्धा चवीला चांगला लागेल.
  • फ्रिजमधून क्रीम काढून घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा फेटून घ्या. त्यानंतर त्यात कापून घेतलेली फळे आणि सुका मेवा घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेले मिश्रण काहीवेळ फ्रिजमध्ये थंड करण्यासाठी ठेवा आणि नंतर सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले फ्रेश फ्रुट क्रीम. हा पदार्थ पाहून लहान मुलं खूप खुश होतील.

Web Title: Make cool fruit cream for kids in hot summer simple food recipe summer recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बकरी ईदच्या मेजवानीची वाढेल शोभा! घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी बनवा ‘हे’ चविष्ट पदार्थ
1

बकरी ईदच्या मेजवानीची वाढेल शोभा! घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी बनवा ‘हे’ चविष्ट पदार्थ

४ पदार्थांचा वापर करून पारंपरिक बंगाली पद्धतीमध्ये बनवा मऊलुसलूशीत रसगुल्ला, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारी रेसिपी
2

४ पदार्थांचा वापर करून पारंपरिक बंगाली पद्धतीमध्ये बनवा मऊलुसलूशीत रसगुल्ला, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारी रेसिपी

Kalakand Recipe : मऊ, तोंडात घालताच विरघळणारा हलवाई स्टाईल ‘कलाकंद’ घरी बनवायचाय? मग ही रेसिपी नोट करा
3

Kalakand Recipe : मऊ, तोंडात घालताच विरघळणारा हलवाई स्टाईल ‘कलाकंद’ घरी बनवायचाय? मग ही रेसिपी नोट करा

पिझ्झा, बर्गर खाऊन कंटाळा आला असेल तर सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट बनवा चीझ गार्लिक ब्रेड , नोट करून घ्या रेसिपी
4

पिझ्झा, बर्गर खाऊन कंटाळा आला असेल तर सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट बनवा चीझ गार्लिक ब्रेड , नोट करून घ्या रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कडाक्याच्या उन्हाळ्यात लहान मुलांसाठी बनवा थंडगार Fruit Cream, प्रत्येक घासामध्ये मिळेल फ्रेशनेसचा खास स्वाद

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात लहान मुलांसाठी बनवा थंडगार Fruit Cream, प्रत्येक घासामध्ये मिळेल फ्रेशनेसचा खास स्वाद

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
लाखोंची गाडी, VIP नंबर.. इंदोरीकर महाराजांच्या जावयाने आणि मुलीने घेतली लाखोंची कार; सोशल मिडियावर Video Viral

लाखोंची गाडी, VIP नंबर.. इंदोरीकर महाराजांच्या जावयाने आणि मुलीने घेतली लाखोंची कार; सोशल मिडियावर Video Viral

May 28, 2026 | 03:26 PM
Sangli Crime: ‘तुला मुलगा होत नाही’ म्हणत टोमणे, मारहाण आणि छळ, तब्ब्ल ११ वर्ष विवाहितेने केलं सहन; तामिळनाडूत संशयास्पद मृत्यू

Sangli Crime: ‘तुला मुलगा होत नाही’ म्हणत टोमणे, मारहाण आणि छळ, तब्ब्ल ११ वर्ष विवाहितेने केलं सहन; तामिळनाडूत संशयास्पद मृत्यू

May 28, 2026 | 03:21 PM
एका दगडात तीन पक्षी! पेट्रोल, CNG आणि इलेक्ट्रिसिटी वर चालणारी नवीन Tata Tiago लाँच, जाणून घ्या प्रत्येक व्हेरीयंटची किंमत

एका दगडात तीन पक्षी! पेट्रोल, CNG आणि इलेक्ट्रिसिटी वर चालणारी नवीन Tata Tiago लाँच, जाणून घ्या प्रत्येक व्हेरीयंटची किंमत

May 28, 2026 | 03:17 PM
जावई धोंडे जेवायला गेले अन् लाखाचा ऐवज विसरून आले; दुकानदाराला समजताच पर्स केली परत

जावई धोंडे जेवायला गेले अन् लाखाचा ऐवज विसरून आले; दुकानदाराला समजताच पर्स केली परत

May 28, 2026 | 03:15 PM
शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा! साखर, कांदा प्रश्नांवर केंद्र सकारात्मक, चर्चेतून ‘या’ मोठ्या मागण्या मंजूर

शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा! साखर, कांदा प्रश्नांवर केंद्र सकारात्मक, चर्चेतून ‘या’ मोठ्या मागण्या मंजूर

May 28, 2026 | 03:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM