लाखोंची गाडी, VIP नंबर.. इंदोरीकर महाराजांच्या जावयाने आणि मुलीने घेतली नवी कार; सोशल मिडियावर Video Viral

अगं बाई किती क्यूट! गुबगुबीत हत्तीच्या पिल्लाने वेधले यूजर्सचे लक्ष; इवले हात, लहान पाय अन् रुप पाहून इंटरनेट झालं फिदा
या व्हिडिओमुळे पुन्हा एकदा ठिणगी पेटली आणि किर्तनकारांचा जावई लाखोंची गाडी खरेदी करतो यावर चर्चा सुरु झाली. लोकांना साधेपणाचे धडे देणारे इंदुरीकर महाराजांच्या मुलीने आणि जावयाने मात्र गाडीवर लाखो रुपये खर्च केले यावर लोक आता टिका व्यक्त करत आहेत. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, ३ मे रोजी संगमनेरमध्ये मोठ्या थाटामाटात इंदोरीकर महाराजांची मुलगी ज्ञानेश्वरीचा विवाहसोहळा पार पडला. दरम्यान जावयाचे साहिल चिलप असून तो एक प्रसिद्ध उद्योजक आहे.
हा विवाहसोहळा तब्बल १०० एकर जमिनीवर करण्यात आला होता. इतकंच नाही तर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे अशा अनेक दिग्गज आणि राजकीय नेत्यांनी या लग्नाला आपली उपस्थिती दाखवली होती. जावई साहिल चिलप याने अलिकडे आपल्या नव्या गाडीचा व्हिडिओ शेअर केल्यानंतर पुन्हा चर्चेला उधाण आले. ज्ञानेश्वरी आणि जावई साहिल चिलप शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी गेले होते आणि तिथेच त्यांनी गाडीची पूजा केली. यावेळी गाडीला त्यांनी VVIP नंबर लावल्याचेही दिसले ज्यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या.
View this post on Instagram
धक्कादायक! घराबाहेर उभ्या असलेल्या महिलेला गुंडांनी काठ्यांनी केली मारहाण, रक्तरंजित झाले शरीर अन् घटनेचे सीसीटिव्ही फुटेज Viral
व्हिडिओला इंदोरकरांच्या जावयाने आणि मुलीने आपल्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘या नव्या प्रवासासाठी साईंचा आशीर्वाद मागत आहे.’ व्हिडिओ आता इंटरनेटवर चांगलाच चर्चेत असून अनेक यूजर्सने कमेंट सेक्शनमध्ये यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “गाडीवर VVIP असं लिहिलं आहे मागच्या काचेवर..”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “दोघांचेही अभिनंदन” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “व्वा, आम्हाला ज्ञानाचे धडे देऊन स्वत: लाखोंची गाडी घेतायेत”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.