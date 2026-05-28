Planet Transit June: जून महिन्यात ग्रहस्थितीत मोठे बदल, जाणून घ्या कोणत्या राशींवर होणार परिणाम

Updated On: May 28, 2026 | 03:40 PM IST
सारांश

जून महिन्याची सुरुवात काही दिवसांवर आलेली आहे. ग्रहांच्या दृष्टीने हा महिना अत्यंत अस्थिर असणार आहे. या महिन्यात गुरू आणि मंगळासह अनेक प्रमुख ग्रहांच्या स्थिती बदलणार आहेत. जूनमध्ये एकूण ७ मोठे ज्योतिषीय बदल होणार आहेत ज्याचा परिणाम विविधप्रकारे सर्व राशींच्या लोकांवर होणार आहे.

विस्तार
ज्योतिषशास्त्रामध्ये ग्रहांच्या संक्रमणाला अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. गोचर म्हणजे ग्रहांच्या हालचालीतील बदल. जेव्हा एखादा ग्रह एका राशीतील आपला प्रवास पूर्ण करून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो, तेव्हा त्याला गोचर किंवा राशीबदल म्हणतात. ग्रहांच्या या बदलत्या हालचालीचा आपल्या करिअर, आर्थिक परिस्थिती, आरोग्य, कुटुंब आणि नातेसंबंधांवर थेट परिणाम होतो. याच कारणामुळे ज्योतिषशास्त्रामध्ये गोचर हे सुख, दुःख आणि चढ-उतारांचा मुख्य आधार मानले जाते.

जून महिना ग्रहस्थितीच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण या महिन्यात केवळ एक-दोन नव्हे, तर तब्बल सात प्रमुख ग्रहस्थिती बदल होणार आहेत. यामध्ये गुरू, शुक्र, सूर्य, मंगळ आणि बुध यांसारख्या प्रमुख ग्रहांच्या गोचरांचा समावेश आहे. कोणते ग्रह संक्रमण करणार आहेत ते जाणून घ्या

ग्रहांच्या स्थिती कधी होणार आहे बदल

२ जून रोजी देवगुरूचे कर्क राशीमध्ये संक्रमण

महिन्याची सुरुवात एका महत्त्वपूर्ण आणि शुभ बदलाने होत आहे. २ जून रोजी ज्ञान, संपत्ती आणि संततीचा ग्रह गुरु, कर्क राशीत प्रवेश करेल. कर्क ही गुरुची उच्च राशी मानली जाते, त्यामुळे हे संक्रमण अनेक राशींसाठी भाग्याचे प्रवेशद्वार ठरेल.

८ जून रोजी शुक्र कर्क राशीमध्ये प्रवेश करणार

८ जून रोजी संपत्ती, समृद्धी आणि प्रेमाचा देव शुक्र, मिथुन राशी सोडून कर्क राशीत प्रवेश करेल. येथे तो आधीच उपस्थित असलेल्या गुरू ग्रहासोबत युती करेल. शुक्र आणि गुरूची ही युती कला, माध्यम आणि चित्रपट उद्योगात काम करणाऱ्यांसाठी उत्तम असेल. या काळात लोकांचा कल विलासी वस्तूंप्रति अधिक असेल.

१५ जून सूर्याचे मिथुन राशीमध्ये संक्रमण

१५ जून रोजी ग्रहांचा राजा आणि आत्म्याचा कारक असलेला सूर्य, वृषभ राशीचा निरोप घेऊन मिथुन राशीत प्रवेश करेल. या संक्रमणामुळे अनेक राशींची प्रतिष्ठा वाढेल आणि शासकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. दरम्यान, या काळात काही सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

२१ जून रोजी मंगळ वृषभ राशीमध्ये करणार प्रवेश

धैर्य, शौर्य आणि ऊर्जेचा ग्रह मंगळ, २१ जून रोजी मेष राशीतून वृषभ राशीत प्रवेश करेल. मंगळाच्या या संक्रमणामुळे लोकांचा आत्मविश्वास आणि काम करण्याची ऊर्जा वाढेल.

२२ जून रोजी बुध कर्क राशीत प्रवेश करेल

बुद्धी, व्यवसाय आणि संवादाचा ग्रह बुध, २२ जून रोजी कर्क राशीत प्रवेश करेल. व्यावसायिक दृष्टिकोनातून हा काळ खूपच घडामोडींचा असेल. शेअर बाजार आणि वित्तीय क्षेत्रात मोठे बदल अपेक्षित आहेत.

२९ जून रोजी बुध वक्री होणार

महिन्याच्या अखेरीस, बुध आपली मार्गरेषा बदलेल आणि २९ जून रोजी कर्क राशीत वक्री होईल. बुधाच्या वक्री गतीमुळे संवादात अडचणी, तांत्रिक समस्या आणि गैरसमज वाढू शकतात. या काळात कोणतेही मोठे व्यावसायिक निर्णय घाईने घेणे टाळणे उत्तम राहील.

३० जून रोजी बुध ग्रह अस्त होईल

जून महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच ३० जून रोजी सूर्याच्या प्रभावाखाली बुध ग्रह अस्तंगत होईल. या बुध ग्रहाच्या अस्तंगत होण्यामुळे निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर किंचित परिणाम होऊ शकतो. या काळात न्यायालयीन खटले आणि आर्थिक व्यवहार हाताळताना विशेष सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: जून महिन्यात कोणते प्रमुख ग्रह गोचर होणार आहेत?

    Ans: जून महिन्यात सूर्य, बुध, शुक्र, मंगळ यांसह अनेक ग्रहांचे महत्त्वाचे गोचर होणार आहेत, ज्याचा विविध राशींवर प्रभाव पडू शकतो.

  • Que: जूनमधील ग्रहस्थिती बदलांचा कोणत्या गोष्टींवर परिणाम होऊ शकतो?

    Ans: करिअर, आर्थिक स्थिती, आरोग्य, नातेसंबंध, वैवाहिक जीवन आणि मानसिक स्थितीवर ग्रहांच्या बदलत्या चालींचा प्रभाव पडू शकतो.

  • Que: जूनमध्ये कोणत्या राशींना लाभ मिळू शकतो?

    Ans: काही राशींना करिअरमध्ये प्रगती, आर्थिक लाभ आणि नवीन संधी मिळण्याची शक्यता असते. हे ग्रहस्थिती आणि वैयक्तिक कुंडलीवर अवलंबून असते.

Published On: May 28, 2026 | 03:40 PM

