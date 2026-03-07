Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बारामतीत लॉजवर सुरू होता भलताच प्रकार; पोलिसांनी छापा टाकला अन्…

बारामती तालुका पोलिसांनी भिगवण रोडवरील प्रणव लॉज येथे सुरू असलेल्या देहव्यापाराच्या अड्ड्यावर छापा टाकत मोठी कारवाई केली आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 01:33 PM
बारामतीत लॉजवर सुरू होता भलताच प्रकार; पोलिसांनी छापा टाकला अन्...

संग्रहित फोटोे

बारामती : बारामती तालुका पोलिसांनी भिगवण रोडवरील प्रणव लॉज येथे सुरू असलेल्या देहव्यापाराच्या अड्ड्यावर छापा टाकत मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईदरम्यान पाच आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले असून, चार महिलांची सुटका करण्यात आली आहे. या प्रकरणी एकूण सहा आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी महिलांना पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून देहव्यापार करून घेत असल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे.

 

या प्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षक धनश्री भगत यांनी बारामती तालुका पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. त्यानुसार आरोपी सोमनाथ महादेव खोमणे (रा. सावळ, ता. बारामती), धिरज रामभाऊ जाधव (रा. जालना), सागर संजय सोडबुके (रा. बारामती), मेराजुल जानीफ अली (रा. गोलपारा, आसाम), अफजल मझीबर रहमान हुसेन (रा. बरपेटा, आसाम) आणि सदाम जुमरुद्दीन हुसेन (रा. बरपेटा, आसाम) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी आसाम राज्यातील वय ३०, वय २१ आणि वय २६ वर्षांच्या तीन महिलांची, तसेच पश्चिम बंगाल राज्यातील वय २२ वर्षांच्या एका महिलेची सुटका केली आहे. एकूण चार महिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले आहे. या प्रकरणी आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव हे करत आहेत.

दरम्यान, या कारवाईमुळे बारामती परिसरातील लॉजिंग व्यवसायिकांमध्ये खळबळ उडाली असून, पोलिसांनी अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर व्यवसायांवर कठोर कारवाई सुरूच ठेवणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.

हे सुद्धा वाचा : राष्ट्रवादीच्या पुणे जिल्हा परिषद गटनेतेपदी ‘या’ सदस्याची निवड; आमदार सुनील शेळके यांनी केली घोषणा

बुधवार पेठेतही पोलिसांची मोठी कारवाई

चांगलं काम मिळेल आणि हलाखीची परिस्थिती सुधारेल, या आशेने बांगलादेशातून पुण्यात आलेल्या चार महिलांचं आयुष्य एका भयानक स्वप्नात बदलल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ब्युटी पार्लर आणि शिवणकामाच्या नोकरीचं आमिष दाखवून त्यांना पुण्यात आणलं गेलं. मात्र प्रत्यक्षात त्यांना बुधवार पेठेतील एका खोलीत डांबून वेश्याव्यवसायासाठी बळजबरी केली जात होती. ५ मार्च रोजी सायंकाळी पोलिसांनी बुधवार पेठेतील जनता बिल्डिंगवर छापा टाकला. वरिष्ठ निरीक्षक प्रशांत भास्मे यांच्या पथकाने केलेल्या या कारवाईत चार पीडित बांगलादेशी महिलांची सुटका करण्यात आली असून, एका पुरुषाला ताब्यात घेतलं आहे.

