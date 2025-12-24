Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Maharashtra Politics: शरद पवारांना मोठा धक्का; पुण्यातील ‘या’ बड्या नेत्याने दिला राजीनामा

पुण्याच्या राजकारणात एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 06:34 PM
Maharashtra Politics: शरद पवारांना मोठा धक्का; पुण्यातील ‘या’ बड्या नेत्याने दिला राजीनामा

प्रशांत जगताप यांचा राजीनामा (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

प्रशांत जगताप यांनी दिला पदाचा राजीनामा 
पुण्याच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट 
26 वर्षांपासून शरद पवारांच्या नेतृत्वात केले काम

पुणे: पुण्याच्या राजकारणात एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी  पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणूक होण्याआधीच शरद पवारांना धक्का बसला आहे. प्रशांत जगताप यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे पुण्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.

पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाची युती झाल्याने प्रशांत जगताप नाराज असल्याची चर्चा सुरू होती. अखेर त्यांनी आज शरद पवार यांच्या पक्षातील पदाचा राजीनामा दिला आहे. ते शहराध्यक्ष या पदावर कार्यरत होते. दोन्ही पक्षांच्या युतीमुळे नाराज झालेल्या प्रशांत जगताप यांनी राजीनामा दिला आहे.

काय म्हणाले प्रशांत जगताप? 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या प्राथमिक व क्रियाशील सदस्यत्वाचा आज मी राजीनामा देत आहे. आजपर्यंत दिलेल्या संधीसाठी नेतृत्वाचे मनापासून आभार ! २७ वर्षांपूर्वी मी सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात पाऊल ठेवले, तेव्हा कुठल्या पदासाठी नव्हे, तर पुरोगामी विचारांची चळवळ पुढे नेण्यासाठी मी कार्यरत झालो.

आज २७ वर्षांनंतरही हेच एकमेव ध्येय माझ्या मनात आहे. यापुढेही पुरोगामी विचारांसाठी माझी सामाजिक व राजकीय वाटचाल सुरूच असेल ! आजपर्यंत अत्यंत निष्ठेने मला साथ देणाऱ्या, यापुढेही संघर्षाच्या वाटेवर माझ्यासोबत येणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांचे मनापासून आभार !

पुणे महापालिकेसाठी शरद पवार-अजित पवार एकत्र येणार

राज्यातील महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात मोठ्या घडामोडी सुरू झाल्या आहेत. मुंबई महापालिकेवर सत्ता स्थापन करण्यासाठी दोन्ही ठाकरे बंधुंची युती झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. उद्या दुपारी १२ वाजता ठाकरे बंधुंच्या युतीची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. तर दुसरीकडे ज्येष्ठ खासदार शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या युतीचीही घोषणा होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Pune Breaking News: ठरलं तर…! पुणे महापालिकेसाठी शरद पवार-अजित पवार एकत्र येणार, तारीखही निश्चित

पुणे महापालिकेवरील सत्ता अबाधित राखण्यासाठी शरद पवार आणि अजित पवार महापालिका निवडणुकीत युती करणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे मुंबईसाठी ठाकरे बंधू तर पुण्यासाठी पवार एकत्र आल्याचे दिसत आहेत. ठाकरे बंधुंच्या युतीनंतर आता दोन्ही राष्ट्रवादीची २६ डिसेंबरला युतीची घोषणा होणार असल्याची माहिती स्वत: अजित पवारांनी दिली.

Web Title: Ncp sharad pawar party leader prashant jagtap resign before pune local body elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 06:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…
1

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह
2

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न
3

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
4

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Jan 23, 2026 | 07:05 AM
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM