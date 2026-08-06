World Rural Development Day: जाणून घ्या 6 जुलैला साजरा होणाऱ्या ‘जागतिक ग्रामीण विकास दिना’चे महत्त्व आणि रंजक इतिहास

भारत हा खेड्यांचा आणि शेतकऱ्यांचा देश मानला जातो. आपल्या देशाची बहुतांश लोकसंख्या आजही ग्रामीण भागात निवास करते. त्यामुळे भारताच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय प्रगतीचा मार्ग हा थेट ग्रामीण भागाच्या विकासातूनच जातो. याच पार्श्वभूमीवर दरवर्षी ६ जुलै रोजी जगभरात ‘जागतिक ग्रामीण विकास दिन’ (World Rural Development Day) अत्यंत उत्साहात साजरा केला जातो. ग्रामीण भागातील गरिबी निर्मूलन, पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगाराच्या नवीन संधी आणि तिथल्या नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे हा या विशेष दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.
आजच्या आधुनिक आणि डिजिटल युगात जिथे शहरे वेगाने प्रगती करत आहेत, तिथे ग्रामीण भाग मागे पडता कामा नये. संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) आणि जगभरातील अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देत आहेत. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशासाठी तर हा दिवस केवळ औपचारिक उत्सव नसून, ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, महिला आणि तरुणांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी संकल्प करण्याचा दिवस आहे.
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शास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांच्या मते, कोणत्याही देशाच्या ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल तर खालील ५ मुख्य घटकांवर काम करणे अत्यंत गरजेचे आहे:
१. शाश्वत शेती आणि आधुनिक तंत्रज्ञान: शेती हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. पारंपारिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे, आधुनिक सिंचन पद्धती वापरणे आणि शेतकऱ्यांना पिकाला योग्य भाव मिळवून देणे हा यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे.
२. स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता: ग्रामीण भागात शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आणि उघड्यावर शौचास जाण्याच्या प्रथेला पूर्णविराम देऊन स्वच्छतेचा संदेश पोहचवणे, यामुळे नागरिकांचे आरोग्य सुधारते.
३. दर्जेदार शिक्षण आणि कौशल्य विकास: ग्रामीण भागातील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि तरुणांना आधुनिक रोजगाराभिमुख कौशल्यांचे (Skill Development) प्रशिक्षण देणे, जेणेकरून त्यांना रोजगारासाठी शहरांकडे स्थलांतर करावे लागणार नाही.
४. आधुनिक आरोग्य सेवा: ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे जाळे मजबूत करणे, वेळेवर औषधोपचार मिळणे आणि माता-बाल आरोग्य सुधारणे ही विकासाची प्राथमिक अट आहे.
५. स्थानिक रोजगाराच्या संधी: महिला बचत गट, गृहउद्योग, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि स्थानिक पातळीवरील लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण भागात आर्थिक सुबत्ता आणणे.
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जागतिक ग्रामीण विकास दिनाच्या निमित्ताने केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांद्वारे राज्यभर आणि देशभरात विशेष उपक्रम राबवले जातात. ग्रामीण नागरिकांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी विविध कार्यशाळा, मार्गदर्शन शिबिरे आणि रोजगार मेळावे आयोजित केले जातात. भारतात ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (MGNREGA), ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना’, ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान’ (DAY-NRLM), आणि ‘डिजिटल इंडिया’ यांसारख्या योजनांनी ग्रामीण भागाचे चित्र बदलण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. आज गावागावात पक्के रस्ते, वीज, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल बँकिंग सेवा पोहोचत आहेत.
आधुनिक काळात ग्रामीण विकासाला नवी दिशा मिळाली आहे ती म्हणजे डिजिटल तंत्रज्ञानाची! आज गावातील तरुण स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या साहाय्याने ऑनलाइन शिक्षण, शेतीविषयक सल्ला आणि थेट बाजारात आपली उत्पादने विकत आहेत. याशिवाय, ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या माध्यमातून महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत असून, त्या कुटुंबाचा आणि गावाचा सामाजिक दर्जा उंचावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
जर आपल्याला देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेायची असेल, तर आपल्या खेड्यांना समृद्ध आणि सशक्त बनवावेच लागेल. ग्रामीण भागाचे सक्षमीकरण हाच खऱ्या अर्थाने सर्वांगीण आणि शाश्वत राष्ट्रीय विकासाचा पाया आहे. जागतिक ग्रामीण विकास दिनाच्या दिवशी आपण सर्वांनी मिळून आपल्या ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी कटिबद्ध होऊया!