लहू बालवडकरांच्या वाढदिवशी ‘विकासाचा धमाका’; महसूल मंत्री बावनकुळेंकडून प्रभाग ०९ साठी भव्य विकास आराखड्याची घोषणा

भाजपचे अधिकृत उमेदवार लहू गजानन बालवडकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून भव्य विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 08:44 PM
'Development boom' on Lahoo Balwadkar's birthday; Revenue Minister Bawankule announces a grand development plan for ward 09.

महसूल मंत्री बावनकुळेंकडून प्रभाग ०९ साठी भव्य विकास आराखड्याची घोषणा(फोटो-सोशल मीडिया)

पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका तोंडावर असताना प्रभाग क्रमांक ०९ मध्ये भारतीय जनता पार्टीने विकासाच्या अजेंड्यावरून आक्रमक आणि नियोजनबद्ध खेळी खेळल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. भाजपचे अधिकृत उमेदवार लहू गजानन बालवडकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेला भव्य विकास आराखडा हा केवळ शुभेच्छांचा कार्यक्रम न राहता, प्रभागातील राजकीय समीकरणे बदलणारा ठोस राजकीय संदेश ठरला आहे.

राजकारणात प्रतीकात्मक कार्यक्रमांना विशेष महत्त्व असते. वाढदिवशी विकास आराखड्याची घोषणा करणे म्हणजे ‘व्यक्तीपूजा नव्हे, विकासपूजा’ असा स्पष्ट संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे राजकीय विश्लेषक मानतात. महाळुंगे टी.पी. स्कीम, शिवाजीनगर–हिंजवडी मेट्रो, मुळशी धरणातून पाणीपुरवठा आणि पुणे–कात्रज सिमेंट काँक्रीट सर्व्हिस रोड यांसारख्या घोषणांनी प्रभागातील ज्वलंत प्रश्नांवर थेट बोट ठेवण्यात आले आहे.

घोषणा नाहीत, तर दीर्घकालीन नियोजन

या विकास आराखड्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो केवळ आश्वासनांपुरता मर्यादित नाही. महाळुंगे टी.पी. स्कीमसारखा प्रकल्प नियोजनबद्ध शहरी विकासाशी थेट जोडलेला आहे, तर मेट्रो आणि पाणीपुरवठा हे प्रभागातील लोकसंख्या वाढ आणि आयटी हबच्या गरजांचा विचार करून मांडलेले दीर्घकालीन उपाय आहेत. त्यामुळे ‘भविष्याचा विचार करणारा आराखडा’ अशी या घोषणांची प्रतिमा तयार झाली आहे.

बाणेर येथील माऊली गार्डनमध्ये झालेल्या अभिष्टचिंतन सोहळ्याला कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि महसूल मंत्री बावनकुळे यांची उपस्थिती लाभणे हे केवळ औपचारिक नव्हते. ही उपस्थिती म्हणजे भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचा लहू बालवडकर यांच्यावर असलेला विश्वास आणि प्रभाग ०९ साठीचा स्पष्ट राजकीय संदेश होता. कार्यकर्त्यांची मोठी उपस्थिती आणि उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे हा कार्यक्रम प्रभावी शक्तिप्रदर्शन ठरला.

लहू बालवडकर यांनी या संधीचा वापर केवळ कृतज्ञता व्यक्त करण्यापुरता न ठेवता, विकासासाठीची आपली भूमिका आणि जबाबदारी स्पष्टपणे मांडली. “हा सन्मान वैयक्तिक नसून नागरिकांसाठी आहे” हा संदेश देत त्यांनी ‘नेतृत्वाचा परिपक्व चेहरा’ समोर आणला. निवडणुकीत मतदार अशाच विश्वासार्ह नेतृत्वाकडे झुकतात, हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले. या पार्श्वभूमीवर प्रभाग ०९ मध्ये विरोधकांकडे विकासाचा ठोस अजेंडा आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. अंतर्गत मतभेद आणि विस्कळीत प्रचारात अडकलेल्या विरोधी पक्षांसमोर भाजपने विकासाचा स्पष्ट नकाशा मांडत आघाडी घेतल्याचे चित्र आहे.

लहू बालवडकरांच्या वाढदिवशी जाहीर झालेला विकास आराखडा हा केवळ एक कार्यक्रम नसून, आगामी पुणे महानगरपालिका निवडणुकीतील भाजपची रणनीती स्पष्ट करणारा राजकीय टर्निंग पॉइंट ठरत आहे. विकास, संघटनात्मक ताकद आणि वरिष्ठ नेतृत्वाचा पाठिंबा या त्रिसूत्रीच्या जोरावर प्रभाग क्रमांक ०९ मध्ये भाजप निर्णायक आघाडी घेत असल्याचे संकेत या घटनेतून स्पष्टपणे दिसून येतात.

