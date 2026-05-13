Trump visa policies :अमेरिकेत जाऊन शिकायचंय? ट्रम्प सरकारच्या ‘या’ निर्णयांमुळे भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांचे मार्ग झाले कठीण!

trump visa policies :अमेरिकेतील १४९ कॉलेजांच्या सर्वेक्षणात परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात २०% घट झाल्याचे समोर आले आहे. कडक व्हिसा तपासणी सारख्या ट्रम्प सरकारच्या मोठ्या निर्णयांचा हा परिणाम कसा आहे? वाचा.

Updated On: May 13, 2026 | 02:51 PM
US Education Crisis

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

trump visa policies 2026 : इंटरनॅशनल एज्युकेशन ऑर्गनायझेशन ‘NAFSA’ सह अनेक शैक्षणिक गटांनी केलेल्या अभ्यासातून एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, अमेरिकन कॉलेजांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सरासरी २०% घट झाली आहे. १४९ अमेरिकन कॉलेजच्या सर्वेक्षणावर आधारित ही आकडेवारी सांगते की, ट्रम्प सरकारच्या कडक व्हिसा नियमांमुळे आणि धोरणात्मक बदलामुळे ही घट झाली आहे.

कॉलेजांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम

अहवालानुसार,  ६२% कॉलेजचे म्हणणे आहे की, २०२५च्या तुलनेत यावर्षी बॅचलर आणि मास्टर दोन्ही स्तरावरचे कमी प्रवेश झाले आहेत. परदेशी विद्यार्थी हे अमेरिकेच्या विदयापीठांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आहेत. कारण ते जास्त टयूशन फी देतात जर त्यांची संख्या कमी झाली तर कॉलेजची अर्थिक स्थिती बिघडू शकते. ८४% शैक्षणिक संस्थानी या घटीसाठी थेट सरकारी धोरणांना जबाबदार धरले आहे.

ट्रम्प सरकारचे ५ मोठे निर्णय ज्यांचा विद्यार्थ्यांवर परिणाम झाला:

  • H-1B व्हिसा नियम:  पूर्वी H-1B वर्क व्हिसा मिळण्याची आशा असायची. मात्र आता व्हिसा लॉटरी पद्धत बदलून ती आता जास्त पगारावर आधारित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुरुवातीला कमी पगारावर काम करत असलेल्या विद्यार्थ्यांना व्हिसा मिळवणे अवघड झाले आहे.
  • OPT आणि STEM-OPT बाबत अनिश्चितता :ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेंनिंग(OPT) द्वारे विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत काम करण्याची संधी मिळत आहे. मात्र ट्रंम्प सरकारने हे ट्रेनिंग बंद करण्याच्या सूचना दिल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मायदेशी परतावे लागेल.
  • ड्युरेशन ऑफ स्टेटस संपवण्याचा प्रयत्न: सरकारने व्हिसाचा कालावधी निश्चित ठरवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. जर ठराविक काळात कोर्स पूर्ण न झाल्यास व्हिसा वाढवण्यासाठी कठीण प्रक्रियेतून जावे लागेल.
  • व्हिसा शुल्कात वाढ आणि कडक तपासणी : सरकारने F-1  स्टुडंट व्हिसा शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. तसेच व्हिसा देण्यापूर्वी अर्जदाराचे सोशल मीडिया प्रोफाइल तपासले जाणार आहे. तिथे आक्षेपार्ह आढळल्यास व्हिसा नाकारला जाईल.
थोडक्यात ट्रंम्प सरकारने व्हिसा आणि इमिग्रेशनचे नियम कडक केल्याने परदेशी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत शिक्षण घेणे कठीण होईल. परिणामी विद्यार्थी अमेरिकी शिक्षण संस्थांकडे पाठ फिरवतील.

Published On: May 13, 2026 | 02:51 PM

