पुण्यात पावणे तीन हजार फटाका सायलेन्सरवर कारवाई; कर्णकर्कश आवाज कमी होणार?

शहर परिसरात विशेषतः तरुण वर्गात बुलेटच्या मूळ सायलेन्सरमध्ये बदल करून जोरात आवाज काढण्याचे फॅड वाढले आहे. यामुळे रुग्णालय, शाळा आणि महाविद्यालयीन परिसरात ज्येष्ठ नागरिक व विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.

Updated On: Mar 05, 2026 | 03:02 PM
पुणे : शहरात बेशिस्त वाहनचालकांसोबतच रस्त्यांवर कर्णकर्कश आवाज काढत घिरट्या घालणाऱ्या तसेच ‘फटाकफटाक’ आवाज काढणाऱ्यांवर जोरदार कारवाई केली. या सायलेन्सरद्वारे ध्वनीप्रदूषण तसेच ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुले घाबरतात. अशा बुलेटस्वारांना शहर वाहतूक पोलिसांनी दणका दिला आहे. गेल्या काही दिवसांत राबवलेल्या विशेष मोहिमेत तब्बल २ हजार ८२२ वाहनांवर कारवाई केली असून, जप्त केलेल्या ९०० मॉडीफाय सायलेन्सरवर पोलिसांनी थेट बुलडोझर फिरवून ते निकामी केले.

अप्पर पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी वाहतूक शाखेचे उपायुक्त हिंमत जाधव उपस्थित होते. शहर परिसरात विशेषतः तरुण वर्गात बुलेटच्या मूळ सायलेन्सरमध्ये बदल करून जोरात आवाज काढण्याचे फॅड वाढले आहे. यामुळे रुग्णालय, शाळा आणि महाविद्यालयीन परिसरात ज्येष्ठ नागरिक व विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.

याबाबत सातत्याने तक्रारी पोलिसांकडे येत होत्या. याची दखल घेत पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सूचनेनुसार वाहतूक शाखेने शहरात व्यापक मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेत एकूण २ हजार ८२२ वाहने दोषी आढळली असून, त्यापैकी ९०० मॉडीफाय सायलेन्सर पोलिसांनी घटनास्थळीच जप्त केले. या कारवाईतून आतापर्यंत २८ लाख १७ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

दोन हजारांचा दंड, सायलेन्सरही जप्त

शहरातील हडपसर, कोरेगाव पार्क, विमानतळ, डेक्कन, भारती विद्यापीठ यांसह प्रमुख भागांत हे प्रकार मोठ्या प्रमाणात आढळले. पहिल्या गुन्ह्यासाठी १ हजार तर दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी २ हजार रुपये दंड आकारला जात आहे. जप्त केलेले सायलेन्सर पुन्हा वापरात येऊ नयेत, यासाठी येरवडा येथील वाहतूक शाखेच्या कार्यालयात त्यावर बुलडोझर चालवून त्यांचे तुकडे करण्यात आले. शहरात यापुढेही ही मोहीम अधिक तीव्रतेने सुरू राहणार असून, बेशिस्त चालकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

… त्या गॅरेज चालकावर थेट गुन्हे

वाहनधारकांना मॉडीफाय सायलेन्सर बदलून देणाऱ्या गॅरेज चालकांवरही कारवाई केली जाणार आहे. अशा गॅरेज चालकांवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत, असे यावेळी वाहतूक विभागाने स्पष्ट केले.

Published On: Mar 05, 2026 | 03:02 PM

