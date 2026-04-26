Railway News : प्रवाशांसाठी दिलासा! प्रशासनाकडून पुणे स्टेशनवर 'होल्डिंग झोन'ची विशेष व्यवस्था

Railway News : उन्हाळ्यात रेल्वे स्थानकावर वाढणार गर्दी पाहता प्रशासनाने महत्वचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे स्थानकावर होल्डिंग झोन तयार करण्यात आले असून विविध सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.

Updated On: Apr 26, 2026 | 02:45 PM
Pune Railway News in Marathi : पुणे : उन्हाळ्याच्या सुट्टींना सुरुवात झाली असून, या काळात गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या जास्त असते. त्यामुळे पुणे रेल्वेस्थानकावर प्रवाशांची अभूतपूर्व गर्दी पाहायला मिळत आहे. यामुळे चेंगराचेंगरीसारख्या घटना घडण्याची शक्यता असते. यामुळे गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी, चेंगराचेंगरीच्या घटना घडू नयेत यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.  प्रशासनाने स्थानकावरील दुर्घटना टाळण्यासाठी स्थानकांवर होल्डिंग झोन तयार केले आहे. यामुळे फलाटवर होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मदत होत आहे.

प्रवाशांसाठी विशेष सुविधा

उन्हाळ्याचा काळात उत्तर भारतात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी असते. यामुळे स्थानकावर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. यावेळी प्रवाशांना गाडी येईंपर्यंत ताटकळत उभे राहावे लागू नये. यासाठी होल्डिंग झोनमध्ये बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. याशिवाय काही सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. उन्हाचा कडाका लक्षा घेता प्रवाशांसाठी बसण्याची, पिण्याच्या पाण्याची, तसेच शौचालयाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

याशिवाय उत्तर प्रदेश, बिहार, आणि पश्चिम बंगालकडे जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांना मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. यामुळे फलाट क्रमांक 1 विशेष रांग लावण्याची सुविधाही करण्यात आली आहे.

सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ

याशिवाय रेल्वे प्रशासनाकडून प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त जबाबादारी घेतली जात आहे. यासाठी प्रशासनाने रेल्वे सुरक्षा बल (आरपीएफ), खासगी सुरक्षारक्षक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पथके तैनात केली आहे. गाडी पकडताना किंवा उतरताना प्रवाशांची होणारी ओढाताण टाळण्यासाठी हे कर्मचारी मार्गदर्शन करतील.

अनेकदा प्रवाशांना तिकट काढताना तासनतास थांबावे लागते. यावर उपाय म्हणून पुणे स्थानकारवर सध्या ९ तिकट खिडक्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. तसेच १८ एटीव्हीएमही (ऑटोमेटिक तिकीट व्हेंडिग मशीन) आहेत.

प्रशासनाची प्रतिक्रिया

पुणे विभागाचे जनसंपर्क अधिकारी हेमंक कुमार बेहेरा यांनी म्हटले आहे की, “पुणे स्थानकावर उन्हाळ्याच्या सुट्टीच्या काळात प्रवाशांची मोठी गर्दी असते.यामुळे कोणत्याही प्रकारची अनुचित घटना घडू नये, यासाठी होल्डिंग झोन तयार करण्यात आले आहे. तसेच रेल्वे स्थानकावर आरपीएफचे कर्मचारी संख्या वाढविण्यात आली आहे.” या उपाययोजनांमुळे पुणे रेल्वे स्थानकावरील प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध होण्यास मदत होईल. कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना घडणार नाही.

Published On: Apr 26, 2026 | 02:45 PM

